Это не лень. Почему ребенок не может учиться?

Успешному освоению учебной программы могут помешать нарушения в развитии ребенка. Их своевременное выявление, коррекция или лечение необходимы для полной реализации способностей, в том числе успеваемости в школе.
На что в поведении малыша стоит обратить внимание?
невнимательность;
быстрая утомляемость;
частые капризы и истерики;
нежелание заниматься и читать книги;
трудности в общении с другими детьми;
проблемы с речью;
нарушения моторики.
Эти признаки могут сигнализировать о неблагополучии.
Типичные ошибки родителей
Со временем ребенок перерастет проблемы — так часто думают взрослые. Медики с этим не согласны:
«Исходя из современных представлений о нейрофизиологии человека, в определенные периоды взросления формируются различные функции — и в более поздние сроки сформировать их сложнее, а иногда невозможно, — говорят эксперты. — В большинстве случаев ранняя диагностика и лечение позволяют предотвратить нарушения развития».
Еще одна типичная ошибка — недооценка ситуации. Многие взрослые считают, что достаточно обратиться к детскому психологу, логопеду или нейропсихологу. Логопед определит речевые нарушения и поможет их откорректировать. Нейропсихолог диагностирует, какие функции мозга у ребенка страдают, и с помощью специальных упражнений будет развивать эти функции.
«Но необходимо комплексное обследование, чтобы определить и по возможности устранить причину нарушения», — предупреждают врачи.
Проблемы в развитии и поведении ребенка могут быть связаны с нарушением функционирования головного мозга. В таких случаях необходима помощь невролога, а также смежных специалистов.
Что предлагает медицина
Один из современных способов, позволяющих скорректировать расстройства центральной нервной системы, — биоакустическая коррекция (БАК).
Процедуры БАК:
поддерживают устойчивую работу мозга;
способствуют устранению и компенсации нарушений, правильному развитию нервной системы.
Как это работает?
Во время процедуры пациент прослушивает звуки, которые упорядочены биоэлектрической активностью его собственного мозга. Акустические сигналы, синхронизированные и согласованные с текущей электроэнцефалограммой ребенка, создают оптимальные условия для эффективной работы нейросетей. Тем самым они содействуют восстановлению нервно-психического здоровья.
Биоакустическая коррекция помогает нормализовать функции нервной системы и поведения, снизить страхи у ребенка. БАК помогает улучшить:
сон;
обучаемость и память;
психоэмоциональное состояние;
познавательную активность;
коммуникативные навыки;
речевые функции;
мелкую и крупную моторику.
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