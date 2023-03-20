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Это не лень. Почему ребенок не может учиться?

Готовить ребенка к школе лучше с самого раннего детства. И речь идет не только о необходимых знаниях. Нервной системе и психике малыша зачастую нужна помощь в адаптации к растущим нагрузкам. Какая — рассказывают специалисты сети Клиник Биоакустической коррекции.

20 марта 2023
Это не лень. Почему ребенок не может учиться?
Источник:
stock.adobe.com

Успешному освоению учебной программы могут помешать нарушения в развитии ребенка. Их своевременное выявление, коррекция или лечение необходимы для полной реализации способностей, в том числе успеваемости в школе.

На что в поведении малыша стоит обратить внимание?

  • невнимательность;

  • быстрая утомляемость;

  • частые капризы и истерики;

  • нежелание заниматься и читать книги;

  • трудности в общении с другими детьми;

  • проблемы с речью;

  • нарушения моторики.

Эти признаки могут сигнализировать о неблагополучии.

Типичные ошибки родителей

Со временем ребенок перерастет проблемы — так часто думают взрослые. Медики с этим не согласны:

«Исходя из современных представлений о нейрофизиологии человека, в определенные периоды взросления формируются различные функции — и в более поздние сроки сформировать их сложнее, а иногда невозможно, — говорят эксперты. — В большинстве случаев ранняя диагностика и лечение позволяют предотвратить нарушения развития».

Еще одна типичная ошибка — недооценка ситуации. Многие взрослые считают, что достаточно обратиться к детскому психологу, логопеду или нейропсихологу. Логопед определит речевые нарушения и поможет их откорректировать. Нейропсихолог диагностирует, какие функции мозга у ребенка страдают, и с помощью специальных упражнений будет развивать эти функции.

«Но необходимо комплексное обследование, чтобы определить и по возможности устранить причину нарушения», — предупреждают врачи.

Проблемы в развитии и поведении ребенка могут быть связаны с нарушением функционирования головного мозга. В таких случаях необходима помощь невролога, а также смежных специалистов.

Что предлагает медицина

Один из современных способов, позволяющих скорректировать расстройства центральной нервной системы, — биоакустическая коррекция (БАК).

 Процедуры БАК:

  • поддерживают устойчивую работу мозга;

  • способствуют устранению и компенсации нарушений, правильному развитию нервной системы.

Как это работает?

Во время процедуры пациент прослушивает звуки, которые упорядочены биоэлектрической активностью его собственного мозга. Акустические сигналы, синхронизированные и согласованные с текущей электроэнцефалограммой ребенка, создают оптимальные условия для эффективной работы нейросетей. Тем самым они содействуют восстановлению нервно-психического здоровья.

Биоакустическая коррекция помогает нормализовать функции нервной системы и поведения, снизить страхи у ребенка. БАК помогает улучшить:

  • сон;

  • обучаемость и память;

  • психоэмоциональное состояние;

  • познавательную активность;

  • коммуникативные навыки;

  • речевые функции;

  • мелкую и крупную моторику.

В сети Клиник Биоакустической коррекции готовы оказать маленьким пациентам комплексную помощь. Здесь консультируют специалисты разных профилей: неврологи, реабилитологи, остеопаты, физиотерапевты, эпилептологи, психиатры, врачи ЛФК, клинические психологи, функциональные диагносты, физиотерапевты, логопеды, нейропсихологи. Они укажут на возможные проблемы и разработают программу реабилитации.

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