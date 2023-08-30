После 6 лет уже поздно: почему нельзя запускать дефекты речи у ребенка

«Внимание взрослых нужно всем детям для развития речи, — подчеркивает эксперт. — К сожалению, малыши и родители проводят больше времени с гаджетами, а не общаются друг с другом, как это было раньше. Многие врожденные проблемы могли бы компенсироваться, так как мозг ребенка невероятно пластичен. Но не все родители используют правильно тот период в жизни ребенка, когда все можно исправить ».