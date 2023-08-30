После 6 лет уже поздно: почему нельзя запускать дефекты речи у ребенка

«Не исправили речь в садике, в школе уж точно нормально заговорит» — современные родители возлагают на учителей слишком много обязанностей. А между тем у детей есть критический возраст, после которого работать над речью будет в разы сложнее. Более того, дефекты в произношении могут сильно ударить по успеваемости.
Психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. ГерценаПодробнее о специалисте
Поколение родителей-молчунов
«На развитие речи влияют биологические факторы (особенности внутриутробного развития, генетика, особенности родов) и социальные. Чтобы научиться говорить, ребенок должен не просто слышать речь, но и взаимодействовать с другими людьми», — говорит психофизиолог Виктория Ефимова.
По словам эксперта, в последние 20 лет у детей куда чаще встречаются нарушения речи и проблемы с развитием.
«Благодаря современной медицине выживают слабые младенцы, у которых раньше просто не было шансов. Таким детям необходимо гораздо больше внимания взрослых, так как их нервная система на момент рождения не достигла необходимой функциональной зрелости», — объясняет Виктория.
Однако это не значит, что заниматься речью нужно только с недоношенными малышами.
«Внимание взрослых нужно всем детям для развития речи, — подчеркивает эксперт. — К сожалению, малыши и родители проводят больше времени с гаджетами, а не общаются друг с другом, как это было раньше. Многие врожденные проблемы могли бы компенсироваться, так как мозг ребенка невероятно пластичен. Но не все родители используют правильно тот период в жизни ребенка, когда все можно исправить».
Эту проблему психофизиолог и хочет донести до родителей, организовав образовательный форум «Пластичность мозга ребенка 2023», который пройдет в Петербурге 9 и 10 сентября.
Будущие проблемы с речью видны уже в 4 месяца жизни
«Дело не только в том, что ребенок неправильно произносит какие-то звуки, — говорит Виктория Ефимова. — Многие современные дети вообще не умеют говорить даже в возрасте 5 лет».
Чем более выраженные проблемы с речью у ребенка, тем раньше нужно начинать коррекцию.
Если младенец в 4-5 месяцев не радуется общению со взрослым, а к году у него нет указательного жеста, нужно срочно обращаться к специалистам. Работа с такими малышами начинается с развития доречевых навыков общения.
До 5-6 лет типично развивающиеся дети могут искажать или не произносить звуки «Р», «Л». Это нестрашно. Стоит беспокоиться, если ребенок меняет местами слоги в словах, проглатывает»= часть слова.
Плохо, если в речи происходят замены звуков, которые в норме присутствуют уже в лепете младенца. Например, плохой признак, когда ребенок вместо «да» говорит «га» или вместо «кукла» — «тутла».
Поэтому логопеды должны заниматься не только постановкой звуков. Хорошая дикция — это уже вишенка на торте.
«У моего ребенка нет проблем с речью. Зачем ему логопед?»
«Как показывает практика, родителям сложно самим услышать, какие звуки ребенок произносит правильно, а какие нет, — отвечает психофизиолог. — Поэтому лучше получить консультацию логопеда».
Эксперт предупреждает: проблемы с речью отражаются и на успеваемости.
«Как правило, если ребенок к школе не осваивает правильное звукопроизношение, есть риск, что и с письменной речью будут проблемы, — говорит Виктория Ефимова. — Возможно, он не только неправильно произносит какие-то звуки, но и слышит их искаженно. Поэтому будет трудно воспринимать информацию на слух в школе. В итоге возникнут проблемы с учебой».
В будущем дефекты речи могут существенно сузить выбор профессии для ребенка. Ведь хорошая дикция нужна не только телеведущим и актерам.
«К логопедам часто обращаются курсанты военных училищ, — говорит профессор. — Представьте себе офицера, который не может произносить «Р» и «Л». Известная история о советском поэте, писателе, военном корреспонденте Константине Симонове. На самом деле, его звали Кирилл, но он решил поменять имя, так как не мог произнести звуки «Р» и «Л».
Впрочем, есть немало прекрасных ораторов, которые картавят и шепелявят. Главное — научиться убедительно выражать свои мысли с помощью речи.
«Беда многих современных детей, что им тяжело дается как устная, так и письменная речь», — признает Виктория.
Критический возраст
Итак, не стоит запускать ребенка в ожидании, что он перерастет дефекты произношения.
«Все проблемы с речью лучше решать в возрасте до 6-7 лет, — подчеркивает наш эксперт. — Считается, что 6 лет — это критический период, после которого ребенку придется прикладывать значительно больше усилий, чтобы улучшить качество своей речи».
Кстати, многие родители боятся логопедических детских садов. Переживают, что ребенок начнет повторять речевые ошибки других детей и станет только хуже.
«Не нужно бояться логопедических детских садов, это отличный способ успеть все исправить до школы, — уверяет Виктория Ефимова. — Никаких ярлыков вешать на ребенка не будут, даже если он посещал группу для детей „с тяжелыми нарушениями речи“. Наоборот, всем известный факт: в логопедических садах детей отлично готовят к школе».
Но если у ребенка действительно тяжелые нарушения речи, могут понадобиться дополнительные индивидуальные занятия со специалистами, а также медикаментозные и немедикаментозные методы коррекции. В таких случаях эксперт советует не ограничиваться детским садом, а обращаться в центры, которые специализируются на речевых нарушениях. В таких центрах неврологи и педагоги работают в одной команде. А аппаратные исследования помогут понять, что именно мешает развитию речи ребенка.
«Нарушения речи сигнализируют от том, что мозг не справляется со своей работой по какой-то причине, — говорит Виктория Ефимова. — Ведь если ребенок развивается без особенностей, его не приходится учить говорить. Это происходит как будто само собой».