«Это не всегда плохо!»

— Что касается картавости, когда человек не выговаривает звук «Р», — это не всегда плохо, — уверена тренер по голосу и речи Светлана Дембицкая. — Конечно, в идеале человеку нужно красиво и правильно говорить. Но есть моменты, когда картавость становится визитной карточкой человека.

Эксперт обращает внимание, что трудности с произнесением звука «Р» у ребенка нередко возникают из-за того, что уздечка под языком короткая и недостаточно эластичная.

— Если родители понадеялись, что проблема разрешится сама собой, то они ошибаются, — говорит Светлана Дембицкая. — Во взрослом возрасте труднее исправить этот дефект. Упражнения уже могут не помочь, и придется воспользоваться услугами ортодонта, чтобы подрезать уздечку.

Но если человек не испытывает дискомфорта от картавости, над ним не подшучивают, не тычут в него «неидеальностью», то с этой изюминкой в речи он запросто может вырасти в успешного взрослого, уверена эксперт.