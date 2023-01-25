Многие помнят героя Ролана Быкова из советского телефильма «По семейным обстоятельствам» — логопеда, не выговаривающего половину звуков.
Эпизод про «фефочку Леночку» и «улицу Койкого» всегда вызывает у зрителя искренний смех. Ведь картавый логопед — это оксюморон. Но если раньше невозможно было представить грассирующих и шепелявящих дикторов на ТВ и актеров, то сейчас это вполне себе норма.
Мы давно уже привыкли к неидеальной речи ведущих, блогеров и актеров — есть особенности речи у телезвезды Ники Стрижак, актера Ивана Охлобыстина, писателя Евгения Гришковца, выступающего с моноспектаклями, ярко грассирует ведущий Андрей Довгопол, примеров можно привести множество.
А так ли это важно — идеальная ли речь у человека, произносит ли он все звуки правильно? Как это влияет на развитие личности, характер, успешность в жизни? «Доктор Питер» обсудил эти вопросы с экспертами.
дефектолог, логопед онлайн-школы №1
Логопед — востребованная профессия
— Сейчас речевых расстройств у детей наблюдается все больше, — рассказала «Доктору Питеру» дефектолог-логопед Анастасия Новикова. — Связано это с появлением большого количества факторов, влияющих на развитие современных детей.
Причины, почему дети говорят неправильно
Дети усваивают речь, подражая окружающим, а озвучание современных мультфильмов зачастую оставляет желать лучшего.
Взрослые часто стремятся упростить и сократить свою речь — и дети делают так же.
Дети изъясняются жестами, и родители их понимают. Это приводит к тому, что мотивация говорить у малышей снижается — и нормы звукопроизношения усваиваются позже.
Возрастает количество билингвальных детей, что приводит к смешению языковых систем каждого языка.
— На самом деле какие-то нарушения звукопроизношения у детей могут пройти самостоятельно. Например, замену «Р» на «Л» в возрасте 4,5 лет можно отнести к возрастной норме, и есть вероятность, что ребенок перерастет это, — говорит логопед. — А вот «горловой» (картавый звук) в этом же возрасте ребенок точно не перерастет — и с каждым годом лишь будет закреплять искаженный звук в речи.
Картавость мешает стать успешным?
— Мозг — главный орган в организме человека. Речевые нарушения как таковые не могут влиять на его работу, но могут создавать трудности в усвоении материала, коммуникации и реализации личности, — объясняет Анастасия Новикова.
Если ребенок неправильно слышит и произносит звуки, то это может помешать ему стать отличником по русскому языку в школе, повлиять на самооценку, испортить отношения со сверстниками, считает эксперт.
— Если у детей есть расстройства произносительной стороны речи и особого фонематического слуха, то это может привести к затрудненной коммуникации в устной речи, ошибкам в письменной речи. Безусловно, это сказывается на учебе (возникают трудности) и на взаимодействии со сверстниками и учителями, — говорит Анастасия Новикова. — Если не решать проблему, речевые нарушения сохранятся и во взрослом возрасте, у человека могут развиться неуверенность в себе, боязнь публичных выступлений, появиться трудности в реализации в профессиональной сфере.
дипломированный тренер по речи, голосу и публичным выступлениям, телеведущая с 20-летним стажем
«Это не всегда плохо!»
— Что касается картавости, когда человек не выговаривает звук «Р», — это не всегда плохо, — уверена тренер по голосу и речи Светлана Дембицкая. — Конечно, в идеале человеку нужно красиво и правильно говорить. Но есть моменты, когда картавость становится визитной карточкой человека.
Эксперт обращает внимание, что трудности с произнесением звука «Р» у ребенка нередко возникают из-за того, что уздечка под языком короткая и недостаточно эластичная.
— Если родители понадеялись, что проблема разрешится сама собой, то они ошибаются, — говорит Светлана Дембицкая. — Во взрослом возрасте труднее исправить этот дефект. Упражнения уже могут не помочь, и придется воспользоваться услугами ортодонта, чтобы подрезать уздечку.
Но если человек не испытывает дискомфорта от картавости, над ним не подшучивают, не тычут в него «неидеальностью», то с этой изюминкой в речи он запросто может вырасти в успешного взрослого, уверена эксперт.
— Некоторые люди с картавостью становятся публичными, и такой дефект дает им даже дополнительный шарм и элемент узнаваемости, — замечает Светлана Дембицкая. — Но это скорее исключение из правил — многое зависит от силы духа, уверенности и харизмы человека.
Говорите правильно
— В целом нужно правильно и красиво говорить. Это дает больше шансов получить хорошую, высокооплачиваемую должность, быть не закомплексованным человеком, а стать известным и публичным и не бояться проявляться и выступать перед любой аудиторией, — считает тренер по речи. — Многие родители переживают, когда ребенку ставят диагноз «задержка развития речи». Это не приговор, а наоборот — сигнал действовать! Все прорабатывается, и ребенок пойдет в школу в обычный класс. Но нужно не упустить момент, а заниматься со специалистами.