Скоро в школу: как учеба, гаджеты и наследственность влияют на зрение детей

«Все способы коррекции можно разделить на оптические („надел и вижу“) и на лечебные, когда линзы и очки выполняют еще и сдерживающую функцию, — обобщил Константин Слепых. — Сейчас действительно считается, что выписывать монофокальные очки детям с прогрессирующей близорукостью нельзя. Но тут вопрос в том, что такое прогрессирование. Раньше говорили о том, что одна диоптрия в год — это норма, а все, что выше, — уже прогрессирование. Но вряд ли кто-то из родителей хочет, чтобы ребенок прибавлял в год по единице, а к 18-летию подошел с минум 6 или минус 10. Никто не хочет даже маленькую прибавку. Поэтому сейчас наблюдается такой активный спрос именно на коррекцию, которая не только позволяет видеть прямо сейчас, а тормозит развитие близорукости. Лечить миопию мы еще не научились, так что пытаемся хотя бы сдерживать».