Нужен ли взрослым логопед? До какого возраста можно исправить «фефекты фикции…»

Большинство людей считают, что логопеды — это специалисты, которые учат детей правильно говорить, особенно если есть сложности с произношением звуков и слов. Это верно, поскольку любые проблемы с произношением, звуковоспроизведением и речью в целом нужно решать сразу, как только они возникают.
Но в помощи логопеда нуждается и большое количество взрослых людей, которые имеют как не исправленные в детстве проблемы с речью, так и приобретенные уже во взрослом возрасте нарушения, связанные с последствиями тяжелых болезней, потерей зубов, дефектами прикуса и т.д. Разобраться в том, можно ли исправить речь взрослым, «Доктору Питеру» помогла специалист — учитель-логопед, нейропсихолог Наталья Абросимова.
Практикующий учитель-логопед, нейропсихолог. Учредитель частного логопедического центра «Логопрактикум», блогерЛичный сайт
Какие проблемы речи бывают во взрослом возрасте
Среди ключевых примеров нарушений речи наиболее заметны и неприятны для самого их обладателя заикание, проглатывание при произношении части звуков, картавость, проблемы с произношением отдельных звуков — «л», «р», «д» и других. Конечно, это далеко не все проблемы, которые могут мешать нам говорить.
Многие люди считают, что подобные дефекты не исправимы, и живут с этим, даже если нарушения мешают в построении карьеры, личной жизни и общении. Близкие люди могут считать подобные дефекты «изюминкой» и не обращают на них внимание, но в некоторых случаях речевые сложности могут испортить жизнь, поставить крест на мечте сделать карьеру в определенной сфере.
Когда нужна помощь специалиста
Собственно, если есть любые дефекты речи — она нужна и как можно раньше. Еще в детском возрасте нужно исправить проблемы, чтобы потом не возникали более серьезные трудности. Взрослому уже часто некогда решать такие вопросы: работа, учеба, семья… Но и откладывать не стоит, чем больше времени проходит, тем сложнее.
— Из 45 взрослых учеников за мою 17-летнюю практику только 8 человек смогли реализовать свои навыки правильной речи в жизни, — говорит эксперт.
Если человек неспособен говорить чисто, внятно и гладко, это может существенно ограничить карьеру или развитие в своей профессии. Очень сложно воспринимать речь, когда человек не может внятно донести свои мысли, — это может стать большой проблемой в преподавательской деятельности, руководстве, чтении лекций или тренерской работе. Подобные проблемы могут стать причиной снижения самооценки, депрессивных и иных психических расстройств.
С какими проблемами идти к логопеду?
Наталья Александровна уточняет: взрослый человек может обратиться к логопеду с проблемами в произношении звуков, с заиканием. Логопед поможет восстановить речь после инсульта, улучшить дикцию для произнесения речей и для профессиональных навыков, если это дикторы, лекторы, артисты, служители церкви.
Также могут понадобиться услуги логопеда при ортодонтическом лечении для решения миофункциональных проблем (низкое положение языка во рту, нарушение жевания и глотания).
Взрослым труднее исправить речь
По мнению эксперта, можно корректировать речь в любом возрасте, и, конечно, нужно попытаться это сделать. Но не всегда это имеет смысл. Взрослому может быть труднее научиться правильно говорить, потому что у многих людей уже сформировались многолетние привычки неправильной речи.
Работа будет долгая, трудная и кропотливая, которая потребует усилий прежде всего от самого человека. Потребуется много времени, длительные занятия, не каждый готов пройти этот путь, и стопроцентный успех тоже не будет гарантирован.
Не всегда, увы, проблемы решаемы
Многим взрослым людям и даже некоторым детям невозможно скорректировать дефекты речи. Это зависит от наличия проблем в центральной нервной системе. Например, при тяжелой степени дизартрии — нарушения произношения, связанного с поражением нервов, контролирующих речевые мышцы (особенно эфферентных) человек, даже не страдающий ДЦП, не сможет ввести поставленный звук в речь, пусть он и научился его правильно произносить.
Стоит ли заниматься?
Да, стоит, но предварительно нужна консультация специалистов — невролога, стоматолога и логопеда. Если у взрослого человека достаточно сильная мотивация к постановке звуков или решению каких-то других проблем в речи, нет серьезных нарушений внимания, мышления и психики, артикуляционный аппарат без особых нарушений, — нет препятствий для формирования нормальной речи.
Естественно, ребенка проще научить правильно говорить. А взрослого придется не столько учить, сколько переучивать. Этот процесс более энергозатратный со всех сторон: и по времени, и по психологическим показателям.