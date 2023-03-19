Нужен ли взрослым логопед? До какого возраста можно исправить «фефекты фикции…»

Большинство людей считают, что логопеды — это специалисты, которые учат детей правильно говорить, особенно если есть сложности с произношением звуков и слов. Это верно, поскольку любые проблемы с произношением, звуковоспроизведением и речью в целом нужно решать сразу, как только они возникают.

Но в помощи логопеда нуждается и большое количество взрослых людей, которые имеют как не исправленные в детстве проблемы с речью, так и приобретенные уже во взрослом возрасте нарушения, связанные с последствиями тяжелых болезней, потерей зубов, дефектами прикуса и т.д. Разобраться в том, можно ли исправить речь взрослым, «Доктору Питеру» помогла специалист — учитель-логопед, нейропсихолог Наталья Абросимова.