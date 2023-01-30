Некоторые особенно тревожные мамы и папы ловят каждую «блоху» в поведении и развитии своего малыша, чтобы не упустить серьезные неврологические проблемы, а другие родители совершенно спокойно относятся даже к серьезным недочетам в речи ребенка, списывая их на то, что все пройдет само собой и с возрастом «исправится».
Какие признаки явно сигналят о том, что ребенок проблему «не перерастет», а надо ее признать и начать решать, «Доктору Питеру» объяснил профессор-невролог из Института мозга человека (Санкт-Петербург).
Профессор, невролог, психотерапевт. Руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург)Личный сайт
Выявляем проблему
— Значение речи в развитии ребенка и в дальнейшей его жизни сложно недооценить, — рассказывает профессор-невролог, психотерапевт из Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург) Леонид Чутко. — Нормальное речевое развитие лежит в основе не только коммуникаций, но и интеллекта, психики, эмоций, поведения… При нарушении развития речи коммуникации ребенка ограничены, снижается количество информации, получаемой им при общении со взрослыми, нарушается гармоничность формирования межличностных отношений, страдает эмоциональная сфера.
Именно поэтому так важно вовремя выявить нарушения речи, ведь своевременная помощь способна помочь избежать многих осложнений в развитии ребенка.
Все понимает, но мало говорит
— Лечение и коррекция не требуется, если у ребенка есть темповая задержка речевого развития (когда ребенок в возрасте 2,5 лет произносит лишь отдельные слова, а в 3 года говорит отдельными словосочетаниями, но отсутствует фразовая речь), — объясняет Леонид Чутко. — Это наиболее благоприятный вариант, который соответствует более ранней фазе развития. Но обязательно при этом, чтобы ребенок понимал обращенную к нему речь в соответствии с возрастом, нормально психически развивался, коммуницировал с окружающими, и у него не было выраженной сопутствующей патологии.
Но вот как понять, уйдет ли проблема сама или нет, чтобы не упустить возможности для начала своевременной помощи?
— Определить на достаточно раннем этапе причину задержки речевого развития иногда непросто, но очень важно, — отмечает профессор-невролог. — Лучше всего своевременно проконсультироваться с логопедом и детским неврологом, имеющими достаточный опыт работы именно с «речевыми» детьми.
Что необходимо до обращения к неврологу
Понаблюдайте за ребенком и обратите внимание на его поведение. Играет ли он так же, как его сверстники? Стремится ли он общаться с взрослыми и другими детьми? Задержка речевого развития может быть следствием нарушений в сфере общения (аутизм) или отклонения в психическом развитии.
Обратите внимание, хорошо ли понимает ребенок обращенную к нему речь? Выполняет ли простые задания, которые не сопровождаются жестами?
Хорошо ли ребенок слышит? Иногда факт, что ребенок не слышит или слышит недостаточно хорошо, для родителей — как гром среди ясного неба. А без достаточного слуха речь нормально формироваться не будет.
Когда начинать беспокоиться:
признаки значительной задержки речевого развития
В 1 год — малыш мало лепечет (не повторяет простые слоги «ма-ма, ба-ба» с разной длительностью и громкостью), не понимает простых вопросов («где папа?», «где ляля?»), не выполняет простых инструкций («принеси то-то», «дай ручку», «нельзя»).
В 1,5 года — ребенок не понимает простых слов: своего имени или названий окружающих предметов; не способен выполнить простейшие просьбы: «возьми», «дай».
В 2 года — ребенок произносит несколько отдельных простых слов («мама», «баба»); не пытается повторять слова, не использует словосочетания, не выполняет простых инструкций, не показывает по просьбе части тела, часто называемые предметы.
В 2,5 года — ребенок не знает названий окружающих предметов и частей тела; не может по просьбе показать на знакомый предмет, не умеет составлять фразы из двух слов (например, «дай чашку»). Ребенка часто неправильно понимают.
В 3 года — ребенок не говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, дополнение); не различает события в прошлом или будущем времени. Его речь неразборчива и непонятна для окружающих.
— В более старшем возрасте признак задержки речевого развития — если речь ребенка отличается от речи сверстников (он использует мало слов, делает много грамматических ошибок, переставляет слоги, не произносит многие звуки, т.д.), а также если ребенок испытывает трудности в обучении чтению, письму, — добавляет профессор-невролог Леонид Чутко.
Почему ребенок плохо говорит
— Причины нарушения речевого развития достаточно многообразны, зачастую присутствуют сочетания различных факторов, — объясняет профессор-невролог Леонид Чутко. — Это внутриутробная патология — тяжелый токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери, интоксикации, травмы, несовместимость крови по резус-фактору, патология во время родов — родовая травма, асфиксия, а также наследственные и социальные факторы. Влияют на развитие ребенка и тяжелые заболевания в первые годы жизни, черепно-мозговые травмы.
Признаки алалии
Один из самых распространенных видов задержек речевого развития — алалия — отсутствие или недоразвитие речи у детей (слух и интеллект у них при этом в порядке).
— Причины алалии — заболевания периода беременности и родов, приводящие к повреждению речевых областей коры головного мозга, — объясняет невролог. — При сенсорной алалии нарушено понимание речи, при моторной ребенок понимает, что ему говорят. Часто встречается сенсомоторная алалия. Ребенок не может овладеть языком (его звуками, словами, грамматикой), не может найти правильную последовательность звуков в слове. Словарный запас у детей с алалией развивается медленно.
Заподозрить алалию у малыша в раннем возрасте (1–3 года) можно по отсутствию лепета или его скудности.
— Также у такого ребенка поздно появляются первые слова и фразы, — объясняет Леонид Чутко. — Родители отмечают молчаливость, характеризуют детей как понимающих, но не желающих говорить. Вместо речи развиваются мимика и жестикуляции, которыми дети пользуются избирательно в эмоционально окрашенных ситуациях. Кстати, моторная алалия часто сочетается с общей моторной неловкостью, неуклюжестью, гиперактивностью, расторможенностью или заторможенностью.
Перерастет? Что будет, если ничего не делать
Если родители настаивают, что водить по врачам плохо говорящего ребенка — только нервы трепать, и в будущем проблема разрешится сама собой, малыш просто перерастет ее, то они не правы, считает эксперт.
— Да, с опозданием речь появляется, но словарный запас все равно останется бедным, — поясняет Леонид Чутко. — В школе эти дети будут делать ошибки при согласовании частей речи в падеже, числе и роде (семь карандашов, не стулья, а стулы, например), испытывать трудности при описании порядка событий во времени, опускать в речи приставки или суффиксы.
Также детям с речевыми нарушениями, которые появились еще в раннем возрасте, будет труднее научиться читать и пересказывать материал, когда они пойдут в школу — как следствие, будут страдать успеваемость и самооценка, отмечает эксперт.
— Взрослые же люди, имеющие в анамнезе речевые нарушения, характеризуются низким уровнем самоэффективности — веры в продуктивность собственных действий и ожидание успеха от их реализации, — добавляет профессор Леонид Чутко.
Если ребенок не говорит
— Лечение задержек речевого развития должно быть комплексным, с участием врачей-неврологов, логопедов, психологов, — обращает внимание врач. — Важно избежать у ребенка речевого негативизма — нежелания общаться с помощью речи. Для этого надо создавать интересные игровые ситуации и привлекать ребенка к совместной деятельности (рисованию, лепке и т.д.). Отлично работает также побуждение ребенка к речевому и двигательному подражанию — звукам, которые издают животные, музыкальным инструментам, транспортным средствам и т.д. При этом нужны эмоциональная поддержка и поощрение проявлений речевой активности ребенка.
В качестве медикаментозной поддержки при лечении задержек речевого развития используются различные ноотропные препараты, отмечает врач.
— Они положительно влияют на высшие интегративные функции головного мозга, улучшают память, обучаемость, — говорит Леонид Чутко. — Важно, что назначать их должен врач-невролог.
Алалии также лечат током — с помощью транскраниальной микрополяризации.
— В основе метода — лечебное применение постоянного электрического тока небольшой силы на ткани головного мозга, — добавляет невролог. — Это помогает уменьшить проявления функциональной незрелости головного мозга, активизировать функциональные резервы мозга.