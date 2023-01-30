Все понимает, но мало говорит

— Лечение и коррекция не требуется , если у ребенка есть темповая задержка речевого развития (когда ребенок в возрасте 2,5 лет произносит лишь отдельные слова, а в 3 года говорит отдельными словосочетаниями, но отсутствует фразовая речь), — объясняет Леонид Чутко. — Это наиболее благоприятный вариант, который соответствует более ранней фазе развития. Но обязательно при этом, чтобы ребенок понимал обращенную к нему речь в соответствии с возрастом, нормально психически развивался, коммуницировал с окружающими, и у него не было выраженной сопутствующей патологии.

Но вот как понять, уйдет ли проблема сама или нет, чтобы не упустить возможности для начала своевременной помощи?

— Определить на достаточно раннем этапе причину задержки речевого развития иногда непросто, но очень важно, — отмечает профессор-невролог. — Лучше всего своевременно проконсультироваться с логопедом и детским неврологом, имеющими достаточный опыт работы именно с «речевыми» детьми.

Что необходимо до обращения к неврологу

Понаблюдайте за ребенком и обратите внимание на его поведение. Играет ли он так же, как его сверстники? Стремится ли он общаться с взрослыми и другими детьми? Задержка речевого развития может быть следствием нарушений в сфере общения (аутизм) или отклонения в психическом развитии.

Обратите внимание, хорошо ли понимает ребенок обращенную к нему речь? Выполняет ли простые задания, которые не сопровождаются жестами?

Хорошо ли ребенок слышит? Иногда факт, что ребенок не слышит или слышит недостаточно хорошо, для родителей — как гром среди ясного неба. А без достаточного слуха речь нормально формироваться не будет.

Когда начинать беспокоиться:

признаки значительной задержки речевого развития

В 1 год — малыш мало лепечет (не повторяет простые слоги «ма-ма, ба-ба» с разной длительностью и громкостью), не понимает простых вопросов («где папа?», «где ляля?»), не выполняет простых инструкций («принеси то-то», «дай ручку», «нельзя»).

В 1,5 года — ребенок не понимает простых слов: своего имени или названий окружающих предметов; не способен выполнить простейшие просьбы: «возьми», «дай».

В 2 года — ребенок произносит несколько отдельных простых слов («мама», «баба»); не пытается повторять слова, не использует словосочетания, не выполняет простых инструкций, не показывает по просьбе части тела, часто называемые предметы.

В 2,5 года — ребенок не знает названий окружающих предметов и частей тела; не может по просьбе показать на знакомый предмет, не умеет составлять фразы из двух слов (например, «дай чашку»). Ребенка часто неправильно понимают.

В 3 года — ребенок не говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, дополнение); не различает события в прошлом или будущем времени. Его речь неразборчива и непонятна для окружающих.

— В более старшем возрасте признак задержки речевого развития — если речь ребенка отличается от речи сверстников (он использует мало слов, делает много грамматических ошибок, переставляет слоги, не произносит многие звуки, т.д.), а также если ребенок испытывает трудности в обучении чтению, письму, — добавляет профессор-невролог Леонид Чутко.