Если вы привыкли сбивать температуру парацетамолом, вам стоит знать: этот препарат может очень сильно навредить вашему организму, если принимать его неправильно. По словам фармаколога, кандидата медицинских наук, врач-терапевта, старшего преподавателя кафедры фармакологии РНИМУ им Н. И. Пирогов Андрея Кондрахина, эти таблетки могут оказать на организм токсическое воздействие.
Как отмечает эксперт, парацетамол отличается от других популярных жаропонижающих. У него есть свое преимущество — он вообще никак не влияет на состав крови. Однако есть у этого лекарства свой серьезный недостаток: парацетамол сам по себе токсичен, нейтрализовать его может только печень. Поэтому врач напоминает: не стоит принимать этот медикамент бездумно, только по рекомендации врача и в прописанной дозировке.
Сколько в день человек может выпить парацетамола без вреда для здоровья? Зависит от веса. Как пояснил Андрей Кондрахин в беседе с радио
Если вы выпили парацетамол, но температура так и не упала, лучше сначала выждать пару часов и только потом принять другую таблетку. А если никакого эффекта от лекарства нет больше двух суток, стоит обратиться за помощью к терапевту.
Врач подчеркивает: парацетамол запрещено принимать в один день со спиртным. Кроме того, от этого препарата лучше отказаться людям с больной печенью.
А что будет, если человек проглотит слишком много парацетамола или пренебрежет противопоказаниями? В таком случае лекарство слишком перегрузит печень, она не справится с нагрузкой и ее клетки начнут гибнуть. В результате все может закончиться смертью — тем более что у врачей будет совсем мало времени для того, чтобы спасти человека.
А о том, какие еще недостатки есть у парацетамола, читайте ЗДЕСЬ.