Сколько в день человек может выпить парацетамола без вреда для здоровья? Зависит от веса. Как пояснил Андрей Кондрахин в беседе с радио Sputnik , для здорового человека с весом в 70 кг максимальная доза лекарства — 4 грамма. Выпускают его в таблетках с дозой по 500 миллиграммов, поэтому без вреда для здоровья можно выпить в среднем 8 таблеток за день. Однако делать так все-таки не стоит — лучше остановиться на 3-4 таблетках.

Если вы выпили парацетамол, но температура так и не упала, лучше сначала выждать пару часов и только потом принять другую таблетку. А если никакого эффекта от лекарства нет больше двух суток, стоит обратиться за помощью к терапевту.