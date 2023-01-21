Как отмечает Фаррахов, назначение фуфломицинов врачом можно считать настораживающим фактором, заставляющим задуматься о компетентности медика. Однако есть важный момент: Минздрав требует от врачей фуфломицинов, и сам терапевт, по собственному признанию, их иногда выписывает.

Вот 3 главные причины, по которым врач может назначить человеку пить «пустышки».