Когда человек идет на прием к врачу, он надеется получить реальную помощь и эффективное лечение. Однако бывает так, что приходишь к дипломированному специалисту — а он назначает тебе препарат-пустышку. Или вообще гомеопатию, которую признали лженаукой. Почему так происходит? На этот вопрос
Фаррахов объяснил, чем отличаются хорошее лекарство и так называемые фуфломицины. Препарат с доказанным эффектом множество раз проверяют представители научного сообщества — причем не только то, как он работает, но и безопасность для здоровья. Когда такое лекарство вам прописывает врач, его выбор обоснован клиническими рекомендациями и научными исследованиями.
А есть препараты, которые подобную проверку не проходили. Мнение об их эффективности базируется на обещаниях производителя. Если попробовать найти в Сети исследования об их эффективности, то найдутся лишь сомнительные материалы, где медикамент опробовали на паре грызунов, причем спонсирует подобные изыскания нередко сама компания-производитель.
По словам терапевта, сам он пациентам объясняет эту разницу с помощью наглядного примера. Представьте, что вы пришли покупать машину, и вам показывают две модели с очень похожим дизайном. Однако вместе с одним автомобилем в комплекте идет пачка документов, доказывающих его прочность и долговечность, а у другой на лобовое стекло прилепили обычный лист, на котором написано: «Эта машина очень безопасная». Вряд ли бы вы сомневались, какое авто стоит выбрать.
Как отмечает Фаррахов, назначение фуфломицинов врачом можно считать настораживающим фактором, заставляющим задуматься о компетентности медика. Однако есть важный момент: Минздрав требует от врачей фуфломицинов, и сам терапевт, по собственному признанию, их иногда выписывает.
Вот 3 главные причины, по которым врач может назначить человеку пить «пустышки».
Клинические рекомендации — важный юридический документ, в котором указаны способы диагностики и методы лечения многих недугов. Врач обязан в своей работе придерживаться этих указаний, иначе его или больницу могут оштрафовать на серьезную сумму. К сожалению, КР неидеальны: например, при ОРВИ пациентам нужно назначать противовирусный препарат, вне зависимости от возбудителя. Единственным работающим противовирусным, поясняет Фаррахов, можно считать осельтамивир — и то помогает он лишь от гриппа в первые 48 часов. Несмотря на это, врач обязан их выписать. При этом сам терапевт предпочитает предупредить пациента об отсутствии доказательной базы у таких бесполезных лекарств.
Ошибка медика. Увы, не всегда врачи могут успевать следить за всеми новостями в мире медицины. Поэтому даже хорошие специалисты могут ошибиться и назначить неработающий препарат — просто потому, что они не слышали о его репутации фуфломицина.
В некоторых случаях врач действительно искренне верит в работоспособность ненаучных методов — и тогда он тоже может прописать лекарство-пустышку.
Лекарство как способ снятия тревожности. Как поясняет терапевт, иногда медики назначают препарат только ради того, чтобы назначить хоть что-то. Так нередко поступают с тревожными пациентами, которые не хотят пить антидепрессанты и советоваться с психотерапевтом, но очень хотят, чтобы им что-то прописали.
— Но я все же либо не назначаю ничего, либо убеждаю пациента, что ему необходимо адекватное лечение, — резюмирует Фаррахов.