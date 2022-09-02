Как выбрать хорошего врача
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Выбрать врача — задача, прямо скажем, не из легких. Доктора, работающие в районных поликлиниках, кажутся слишком формальными, по ДМС нам частенько достается «кот в мешке», а к светилам запись такая, что уже успеешь десять раз поправиться, пока дождешься приема. К какому же специалисту тогда обратиться?

Алексей Водовозов
Медицина

Врач-терапевт, токсиколог, медицинский блогер

t.me/dr_voenvrach

- Есть формальные критерии: если врач работает в государственном учреждении, в муниципальном учреждении, в частной клинике, у которой есть лицензия и все разрешительные документы, — говорит терапевт, медицинский блогер Алексей Водовозов. — Скорее всего, но не на 100 процентов, с ним все хорошо. Он более-менее правильный врач.

Косвенные признаки хорошего врача

  • вежлив и умеет слушать;

  • внимателен и открыт для общения, подробно отвечает на любые вопросы;

  • не пытается бонусом к имеющимся заболеваниям дописать еще парочку для увеличения среднего чека;

  • придерживается или хотя бы декларирует, что придерживается доказательного подхода;

  • публикуется в международных журналах;

  • участвует в профессиональных сообществах и объединениях, как российских, так и международных;

  • может посоветовать, что почитать по вашей проблеме;

  • можно отследить следы его действий в социальных сетях и СМИ.

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Но с косвенными признаками не все так однозначно. Некоторые из них, наоборот, могут выдавать шарлатана или плохого врача, цель которого — не вылечить, а получить максимальную материальную выгоду.

- Можно сказать, что этот человек, например, вас внимательно выслушал, но шарлатаны слушают, как никто, — предупреждает Алексей Водовозов. — Вы не поверите, они великолепны в этом смысле, коммуникаторы из них первостатейные!

Еще один вариант, когда врач, например, рекомендует почитать что-то дополнительное про вашу болезнь, но предлагает литературу, которая расскажет о ней с точки зрения новых сведений о том, что Земля и Солнце плоские. Алексей Водовозов предлагает не искать правильного врача по определенным критериям, а идти от обратного: уходить с приема, если доктор ведет себя следующим образом.

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Напускной пафос

Часто от такого врача вы можете услышать: «Искать нужно глубинную причину заболевания». Под этими громкими словами часто скрывается куча напускного пафоса. Врач будто хочет подчеркнуть, что никто, кроме него, с заболеванием не справится.

- Якобы наука не знает всего, это некие тонкие материи, которые понять не дано, — трактует этот излишний пафос Алексей Водовозов. — Ученые еще не догнали тот уровень развития, который есть, скажем, у этого врача.

Так что все размышления о глубинном пафосе — это только напускная забота о пациенте, тут врач просто хочет показать собственную значимость, а не справиться с вашей болезнью.

Излишняя научность

Если вы слышите что-то из серии: «Профилактика миомы матки через миофасциальную топографическую диагностику, позволяющую распознать даже скрытые заболевания костно-мышечной системы», задумайтесь. Алексей Водовозов предположил, что подобные фразы можно услышать из уст врачей «околодоказательной медицины». Если вас это не смущает, то, конечно, оставайтесь, но результат может быть непредсказуемым.

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Забота о натуральности терапии

В беседе с такими врачами не редко можно услышать: «Полезно, потому что натуральное, не химия какая». Это не значит, что перед вами однозначно гомеопат. Но точно это человек, который не очень компетентен в вопросах натуральности.

- Ребята, я немножко токсиколог, поэтому могу предложить вам абсолютно натуральную бледную поганку, — шутит Водовозов. — Она будет на 100 процентов натуральной, но я бы не сказал, что она полезна.

А вообще полностью натуральных, свободных от химии продуктов в мире не так-то уж и много. Даже то, что кажется натуральным, содержит в себе химические элементы.

- Если вам акцентируют на этом внимание, значит, извините, мы меняем врача, — считает Алексей Водовозов.

Альтернативные знания

Разговоры о внутренней энергии, информационных полях и энерго-информационном воздействии, даже если вы слышите их от вполне себе легального врача с дипломом, должно вас насторожить.

- Это тот набор, при помощи которого вас явно пытаются дурить, — предупреждает Алексей Водовозов.

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Инсайды про заговор фармкомпаний

Особенно часто от любителей «заговоров» и «копеечных средств» можно услышать что-то про «фармкомпаниям не выгодно, они скрывают эту информацию». А после этого врач предлагает лечить болезнь не утвержденными Минздравом препаратами, а «зеленкой» или «содой».

- Не существует у нас, к огромному сожалению, абсолютно эффективного и абсолютно доступного некого вот такого простого вещества, — говорит Алексей Водовозов. — Конечно, есть концепция лечения содой, но почему-то один из главных ее пропагандистов сидит в тюрьме. Почему бы это?

Апелляция к авторитетам

«Даже профессор „Икс“ делает это», — заявляет ваш врач. И заявляет таким тоном, который не терпит возражений.

- Людям свойственно ошибаться, — считает Водовозов. — Апелляция к авторитетам — не самый правильный подход в работе.

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Сведение всех проблем к иммунитету

Любимое занятие многих врачей, которым доверять не стоит, — поднимать иммунитет. Конечно же, всеми доступными способами, которые идут в разрез с доказательной медициной.

- Уронить иммунитет можно: это и стресс, это и неправильное питание, это и прочее-прочее, — объясняет Водовозов. — Но выше нормы его не поднять.

Эксперт считает, что если ваш врач сводит все проблемы только к иммунитету и советует некую биодобавку, то это повод менять врача.

Алена Безменова