Но с косвенными признаками не все так однозначно. Некоторые из них, наоборот, могут выдавать шарлатана или плохого врача, цель которого — не вылечить, а получить максимальную материальную выгоду.

- Можно сказать, что этот человек, например, вас внимательно выслушал, но шарлатаны слушают, как никто , — предупреждает Алексей Водовозов. — Вы не поверите, они великолепны в этом смысле, коммуникаторы из них первостатейные!

Еще один вариант, когда врач, например, рекомендует почитать что-то дополнительное про вашу болезнь, но предлагает литературу, которая расскажет о ней с точки зрения новых сведений о том, что Земля и Солнце плоские. Алексей Водовозов предлагает не искать правильного врача по определенным критериям, а идти от обратного: уходить с приема, если доктор ведет себя следующим образом.