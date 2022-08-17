эндокринолог врач
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Хоть в поликлинике, хоть в частном медучреждении врач на первом приеме собирает анамнез, чтобы поставить пациенту верный диагноз.

Если доктор не задает вопросов, или ограничивается минимальным «анкетным» набором — рост-вес-вредные привычки, вряд ли лечение даст результат.

Вот чем, например, должен поинтересоваться у пациента эндокринолог — даже если эти вопросы на первый взгляд кажутся странными и жалобы вроде бы не имеют к ним отношения. Например, про секс и работу.

Дело в том, сбой в гормонах затрагивает весь организм, и врачу надо понимать, на какие еще системы он повлиял.

Так к каким вопросам надо быть готовым на приеме у эндокринолога? Рассказывает практикующий доктор.

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

Режим дня

  • во сколько вы ложитесь и встаете,

  • как быстро засыпаетесь и успеваете ли выспаться,

  • встаете ли в туалет ночью,

  • нет ли ночью желания что-то съесть, не появляется ли чувство жажды,

  • храпите ли,

  • какие сны снятся — бывают ли кошмары,

  • как много в вашей жизни физической активности, занимаетесь ли вы в течение дня спортом, каким и как долго.

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Питание

  • Что вы едите и пьете сразу, как проснетесь,

  • насколько полноценные приемы пищи у вас в течение дня,

  • что чаще всего вы едите, что едите между завтраком, обедом и ужином

  • как часто вы перекусываете и кусочничаете,

  • чем запиваете еду, как много воды (и не только) пьете в течение дня,

  • хочется ли сладкого,

  • какие способы приготовления пищи используете (жарение, варение и т.д.),

  • как едите — быстро, медленно.

Эмоциональный статус

Врач детально расспрашивает о настроении:

  • есть ли у вас тревожность, стресс,

  • как быстро вы выходите из себя, как часто плачете, смеетесь, меняется настроение,

  • есть ли головные боли — и если возникают, то какая таблетка помогает.

Мочеполовая система

  • Нет ли проблем при мочеиспускании, надо ли натуживаться чтобы помочиться (мужчинам отдельный вопрос — не изменился ли напор струи, и нет ли ощущения остаточной мочи после похода в туалет по-маленькому),

  • как часто секс бывает в вашей жизни, удовлетворяет ли он вас, есть ли проблема с эректильной функцией (у мужчин),

  • женщинам врач обязательно задаст вопрос про месячные, роды и гинекологические проблемы.

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Физиологические отправления

Есть ли запоры или диареи.

Слабят и крепят: какие продукты избавят от запора, а какие — от диареи

Анамнез жизни

  • Чем вы болели (например, ковид, воспаление легких),

  • были ли операции,

  • есть ли хронические болезни, аллергические реакции,

  • какие лекарства принимаете постоянно и в последнее время,

  • чем болели ближайшие родственники (особенно, есть ли в семье сердечные болезни, диабет, онкология и так далее).

Профессиональные вредности

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Ранее врач-эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», как опытный доктор уже на первом приеме может поставить человеку предварительный диагноз и не ошибиться. Выдает пациента внешность и поведение.

Доктор отмечает, что хороший и внимательный эндокринолог начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица.

Так, например, у пациента с гипофункцией щитовидной железы скорее всего будет усталая походка, отечное лицо, кожа бледня и сухая. А вот внешние признаки гиперфункции щитовидки отличаются — пациент очень активен, суетлив, у него горячая кожа. Другие внешние признаки гормонального сбоя — подробнее.

Анна Майская