Хоть в поликлинике, хоть в частном медучреждении врач на первом приеме собирает анамнез, чтобы поставить пациенту верный диагноз.
Если доктор не задает вопросов, или ограничивается минимальным «анкетным» набором — рост-вес-вредные привычки, вряд ли лечение даст результат.
Вот чем, например, должен поинтересоваться у пациента эндокринолог — даже если эти вопросы на первый взгляд кажутся странными и жалобы вроде бы не имеют к ним отношения. Например, про секс и работу.
Дело в том, сбой в гормонах затрагивает весь организм, и врачу надо понимать, на какие еще системы он повлиял.
Так к каким вопросам надо быть готовым на приеме у эндокринолога?
Режим дня
во сколько вы ложитесь и встаете,
как быстро засыпаетесь и успеваете ли выспаться,
нет ли ночью желания что-то съесть, не появляется ли чувство жажды,
храпите ли,
какие сны снятся — бывают ли кошмары,
как много в вашей жизни физической активности, занимаетесь ли вы в течение дня спортом, каким и как долго.
Питание
Что вы едите и пьете сразу, как проснетесь,
насколько полноценные приемы пищи у вас в течение дня,
что чаще всего вы едите, что едите между завтраком, обедом и ужином
как часто вы перекусываете и кусочничаете,
чем запиваете еду, как много воды (и не только) пьете в течение дня,
хочется ли сладкого,
какие способы приготовления пищи используете (жарение, варение и т.д.),
как едите — быстро, медленно.
Эмоциональный статус
Врач детально расспрашивает о настроении:
есть ли у вас тревожность, стресс,
как быстро вы выходите из себя, как часто плачете, смеетесь, меняется настроение,
есть ли головные боли — и если возникают, то какая таблетка помогает.
Мочеполовая система
Нет ли проблем при мочеиспускании, надо ли натуживаться чтобы помочиться (мужчинам отдельный вопрос — не изменился ли напор струи, и нет ли ощущения остаточной мочи после похода в туалет по-маленькому),
как часто секс бывает в вашей жизни, удовлетворяет ли он вас, есть ли проблема с эректильной функцией (у мужчин),
женщинам врач обязательно задаст вопрос про месячные, роды и гинекологические проблемы.
Физиологические отправления
Есть ли запоры или диареи.
Слабят и крепят: какие продукты избавят от запора, а какие — от диареи
Анамнез жизни
Чем вы болели (например, ковид, воспаление легких),
были ли операции,
есть ли хронические болезни, аллергические реакции,
какие лекарства принимаете постоянно и в последнее время,
чем болели ближайшие родственники (особенно, есть ли в семье сердечные болезни, диабет, онкология и так далее).
Профессиональные вредности
Как много вы двигаетесь в течение дня, не сидите ли постоянно за компьютером,
как часто у вас бывают командировки и переработки,
тяжелая ли физически у вас работа и вредное ли производство.
Ранее врач-эндокринолог рассказала «Доктору Питеру», как опытный доктор уже на первом приеме может поставить человеку предварительный диагноз и не ошибиться. Выдает пациента внешность и поведение.
Доктор отмечает, что хороший и внимательный эндокринолог начинает изучать пациента еще до осмотра: его походку, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица.
Так, например, у пациента с гипофункцией щитовидной железы скорее всего будет усталая походка, отечное лицо, кожа бледня и сухая. А вот внешние признаки гиперфункции щитовидки отличаются — пациент очень активен, суетлив, у него горячая кожа. Другие внешние признаки гормонального сбоя — подробнее.