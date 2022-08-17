Хоть в поликлинике, хоть в частном медучреждении врач на первом приеме собирает анамнез, чтобы поставить пациенту верный диагноз.

Если доктор не задает вопросов, или ограничивается минимальным «анкетным» набором — рост-вес-вредные привычки, вряд ли лечение даст результат.

Вот чем, например, должен поинтересоваться у пациента эндокринолог — даже если эти вопросы на первый взгляд кажутся странными и жалобы вроде бы не имеют к ним отношения. Например, про секс и работу.

Дело в том, сбой в гормонах затрагивает весь организм, и врачу надо понимать, на какие еще системы он повлиял.