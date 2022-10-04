Подходят не только для плотских удовольствий, но и ради спасения жизни — неожиданный эффект лекарства для усиления эрекции открыли британские ученые. Исследование провели в Школе онкологических наук Саутгемптонского университета. Оказалось, что прием таких препаратов может существенно улучшить прогноз течения рака пищевода, а возможно, и рака легких, и предстательной железы.
Пока испытания провели в лабораторных условиях и на мышах, однако в ближайшее время, после одобрения, планируется провести исследование на людях.
Как же это работает? Препараты для повышения потенции — ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5) — расслабляют гладкие мышцы. Когда речь идет о проблемах с эрекцией, лекарство действует на гладкие стенки кровеносных сосудов, они расширяются, благодаря этому увеличивается приток крови. При раке действующее вещество влияет на клетки, которые называются ассоциированными с раком фибробластами. Они располагаются в области, окружающей опухоль.
— Фибробласты должны помогать формироваться здоровой соединительной ткани, однако раковые клетки «перепрограммируют» их природу, — объяснил один из авторов исследования, профессор желудочно-кишечной хирургии в Саутгемптонском университете Тим Андервуд. — В итоге фибробласты начинают поддерживать рост опухоли и повышают ее устойчивость к химиотерапии.
ФДЭ-5 расслабляет раковые фибробласты, из-за этого они лишаются возможности способствовать развитию и росту опухоли.
— Связанные с раком фибробласты являются «помощниками», создавая молекулярные каркасы, которые поддерживают рост опухоли, — объяснил руководитель отдела исследований рака Великобритании Сэм Годфри. — Разрушение этих строительных лесов — один из способов, который мы могли бы использовать для более эффективного лечения.
Пока ученые видят потенциальную способность улучшить прогноз течения онкологии у людей с раком пищевода, но в перспективе рассматривают и воздействие препаратов для лечения эректильной дисфункции на рак предстательной железы и на рак легких.
«Только 19 процентов пациентов с раком пищевода живут пять и более лет, — приводит цифры статистики Тим Андервуд в научном журнале
ФДЭ-5, по результатам исследования в лаборатории и на мышах, повышал эффективность «химии» на 75 процентов по сравнению с обычными цифрами.