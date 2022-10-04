Подходят не только для плотских удовольствий, но и ради спасения жизни — неожиданный эффект лекарства для усиления эрекции открыли британские ученые. Исследование провели в Школе онкологических наук Саутгемптонского университета. Оказалось, что прием таких препаратов может существенно улучшить прогноз течения рака пищевода , а возможно, и рака легких, и предстательной железы.

Пока испытания провели в лабораторных условиях и на мышах, однако в ближайшее время, после одобрения, планируется провести исследование на людях.