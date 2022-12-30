В России разрешили продавать рецептурные лекарства онлайн: какие препараты не попали в список одобренных

Правительство России утвердило перечень рецептурных препаратов для продажи онлайн: соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Оно вступит в силу 1 марта 2023 года. Документ
«Утвердить прилагаемые критерии включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — говорится в постановлении.
Новость, безусловно, радостная, ведь теперь можно будет заказывать лекарства онлайн и ждать курьера дома. Это удобно, особенно, если нужные таблетки находятся на другом конце города или же понадобились вашим пожилым родственникам.
Однако некоторые препараты в перечень не вошли — за ними все равно придется идти самостоятельно, показывать рецепт фармацевту.
К ним относятся:
препараты, содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (то есть лекарства, в которых такое же действующее вещество, — Прим. ред.),
сильнодействующие препараты (например, какие-либо снотворные);
препараты, в составе которых есть ядовитые вещества;
радиофармацевтические препараты (изотоп в составе делает их радиоактивными);
иммунобиологические лекарства;
анаболические стероиды (гормональные);
антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты;
снотворные и седативные средства;
лекарства, применяемые для прерывания беременности.
Также нужно учитывать, что для дистанционной продажи не будут доступны препараты с температурным режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия. Лекарства, содержащие этиловый спирт более 25 % объема, и препараты, изготовленные аптечными организациями, тоже нельзя будет заказать онлайн.
Главный врач Городской клинической больницы № 40, анестезиолог-реаниматолог
— Еще в феврале 2022 года мы рассматривали этот актуальный для всех жителей страны вопрос. Онлайн-доставка лекарств серьезно повышает доступность медицинской помощи. Часто бывают такие ситуации, когда ни сами больные, ни их родственники просто не имеют физической возможности дойти до аптеки, — теперь в таких случаях они могут воспользоваться помощью курьеров. Действительно хорошая новость этого уходящего года! — говорит Денис Проценко.
Опасные лекарства без рецепта
Нередко фармацевты выступают чуть ли не в роли врача — смело дают рекомендации покупателям, советуют, каким дженериком заменить оригинал. На самом деле, даже среди обезболивающих препаратов истинно безрецептурных всего три. Остальные хоть и продаются свободно, но должны прописываться исключительно врачами. Рейтинг самых опасных безрецептурных лекарств составил семейный врач Валентин Шишкин — ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.