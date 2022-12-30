В России разрешили продавать рецептурные лекарства онлайн: какие препараты не попали в список одобренных

Правительство России утвердило перечень рецептурных препаратов для продажи онлайн: соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Оно вступит в силу 1 марта 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые критерии включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом», — говорится в постановлении.

Новость, безусловно, радостная, ведь теперь можно будет заказывать лекарства онлайн и ждать курьера дома. Это удобно, особенно, если нужные таблетки находятся на другом конце города или же понадобились вашим пожилым родственникам.

Однако некоторые препараты в перечень не вошли — за ними все равно придется идти самостоятельно, показывать рецепт фармацевту.

К ним относятся: