Заиканием называют нарушение темпа и ритма речи, которое связано с судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Как рассказали в Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова накануне Международного дня заикающихся людей, который отмечается 22 октября, причины такого расстройства можно условно разделить на две группы: те, что предрасполагают, и те, что провоцируют.
К располагающим, например, относят наследственность, органические поражения мозга, внутриутробные и родовые травмы. Специалисты говорят, что риск есть даже у ребенка-левши, которого родители захотят переучить на правшу, а также у тех, кто начинает говорить слишком рано и много.
Все это может привести к сбоям нервной системы и в итоге к заиканию, если найдется триггер. А таким провоцирующим фактором может как раз стать сильный испуг — например, из-за животного, или любая другая психотравма. Особенно опасно это для маленьких детей, которые обычно на все реагируют очень бурно.
Дебютирует и у взрослых
Как рассказывал заведующий лабораторией нейрокогнитивных технологий СПбГПМУ Александр Корнев, заикание обычно появляется у детей 2-5 лет. Но может внезапно появиться даже во взрослом возрасте. Например, на фоне хронической психотравмы из-за семейных ссор и скандалов. Как у детей, так и у взрослых оно нередко приводит к выраженной лого- и социофобии: человек старается как можно реже говорить публично, избегает коллективного общения — говорить на публике ему неловко и стыдно.
Причем не всегда для дебюта расстройства речи нужно какое-то травмирующее событие. Бывает так называемое дизонтогенетическое заикание, когда нет явных психологических раздражителей — просто в определенном возрасте оно появляется вне зависимости от каких-то причин. Чаще всего заикание передается по мужской линии. Если отец или дедушка заикались, есть большой риск, что в критической ситуации человек тоже начнет заикаться.
Не пропустите ранние признаки
Заикание может развиваться постепенно, поэтому сразу можно и не понять, что у ребенка проблемы. Логопеды РДКБ назвали подозрительные симптомы, на которые родителям надо обязательно обращать внимание:
ребенок произносит добавочные звуки. Например, «и-мама», «а-дом»;
в начале предложения он повторяет первые слоги или слова полностью;
он испытывает серьезные трудности перед началом фразы;
он делает паузы в середине слова или предложения;
мышцы его лица и шеи заметно напряжены;
его голос во время речи неожиданно то поднимается, то понижается;
ребенок отказывается говорить без видимой причины.
Если заметили у своего ребенка нечто подобное, не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к специалисту. И чем раньше начнете коррекцию, тем лучше будет эффект. По словам логопедов, с возрастом избавиться от заикания сложнее — навыки неправильной речи только закрепятся, а еще могут появиться сопутствующие нарушения.
Лечением заикания занимаются разные специалисты — неврологи, психотерапевты, физиотерапевты, дефектологи, логопеды. Как правило, они работают в команде.
Как защитить ребенка от заикания
Да, повлиять на это — в силах родителей. Логопеды отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова дали 8 советов мамам и папам маленьких детей.
Старайтесь разговаривать с детьми правильно, неторопливо и отчетливо. Активное подражание речи родителей для ребенка с самого раннего детства играет большую роль.
Не давайте ребенку быстро говорить. Излишняя торопливость малыша указывает на его сильную возбудимость, что может привести к развитию нарушения.
По возможности исключите стрессы и сильные эмоциональные проявления, включая бурные всплески радости.
Не ссорьтесь при ребенке.
Откажитесь от строгих наказаний, запугивания и тем более мер физического воздействия.
Не форсируйте речевое развитие ребенка. Важно соизмерять нагрузки с его возрастом. Например, в дошкольном возрасте речевые возможности детей ограничены, поэтому не нужно перегружать их слишком сложными словами или требовать заучивать длинные стихотворения.
Участвуйте в развитии своего малыша. Дети отстают в речевом развитии, если в семье не принято читать ребенку, просить его пересказывать услышанное, корректно и мягко поправлять его, когда он говорит неправильно.
Не перегружайте эмоционально ребенка развлечениями и походами в кинотеатр, цирк, театры. Под впечатлением от увиденного маленькие дети начинают бурно делиться эмоциями — запинаются, пытаются быстро что-то сказать, глотают звуки. Появившиеся запинки в речи могут закрепиться и перейти в постоянные.