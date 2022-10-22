Заиканием называют нарушение темпа и ритма речи, которое связано с судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Как рассказали в Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова накануне Международного дня заикающихся людей, который отмечается 22 октября, причины такого расстройства можно условно разделить на две группы: те, что предрасполагают, и те, что провоцируют.

К располагающим, например, относят наследственность, органические поражения мозга, внутриутробные и родовые травмы. Специалисты говорят, что риск есть даже у ребенка-левши, которого родители захотят переучить на правшу, а также у тех, кто начинает говорить слишком рано и много.

Все это может привести к сбоям нервной системы и в итоге к заиканию, если найдется триггер. А таким провоцирующим фактором может как раз стать сильный испуг — например, из-за животного, или любая другая психотравма. Особенно опасно это для маленьких детей, которые обычно на все реагируют очень бурно.