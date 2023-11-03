Нейробиологи выяснили, как всего за одну ночь можно выйти из депрессии

«Хроническая потеря сна хорошо изучена, и ее негативные последствия широко задокументированы. Однако кратковременная потеря сна, как если бы студент не спал всю ночь перед экзаменом, менее понятна. Мы обнаружили, что потеря сна вызывает мощный антидепрессивный эффект и перепрограммирует мозг. Это важное напоминание о том, как наши повседневные действия, такие как бессонная ночь, могут фундаментально изменить мозг всего за несколько часов», — цитирует Neuroscience News Евгения Козоровицкого, одного из авторов исследования, доцента нейробиологии Северо-Западного университета.