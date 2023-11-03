Нейробиологи выяснили, как всего за одну ночь можно выйти из депрессии

Американские исследователи выяснили, что всего лишь одна бессонная ночь может увеличить высвобождение гормона дофамина и повысить синаптическую пластичность мозга на несколько дней. Такой эффект после острой депривации сна ученые сравнили с действием быстрых антидепрессантов. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале по нейробиологии Neuron.
В своем эксперименте ученые наблюдали, что после бессонной ночи поведение мышей изменилось: оно стало более агрессивным, гиперактивным и гиперсексуальным по сравнению с контрольной группой животных, которые спали обычным ночным сном.
«Хроническая потеря сна хорошо изучена, и ее негативные последствия широко задокументированы. Однако кратковременная потеря сна, как если бы студент не спал всю ночь перед экзаменом, менее понятна. Мы обнаружили, что потеря сна вызывает мощный антидепрессивный эффект и перепрограммирует мозг. Это важное напоминание о том, как наши повседневные действия, такие как бессонная ночь, могут фундаментально изменить мозг всего за несколько часов», —
Как отмечают нейробиологи, гиперактивность после краткосрочной потери сна проходила в течение нескольких часов, а вот антидепрессивный эффект у мышей сохранялся в течение нескольких дней.
Наблюдая, что происходит в разных областях мозга подопытных в этот момент, ученые обнаружили, что в высвобождении дофамина после бессонной ночи были задействованы три из четырех областей мозга, но эффект антидепрессанта исчезал только тогда, когда заглушали реакцию дофамина в медиальной префронтальной коре. По словам нейробиологов, это значит, что именно префронтальная кора может быть клинически значимой областью при поиске терапевтических целей, что важно для разработки лекарств.
Но не стоит увлекаться этим способом повысить себе настроение. Во-первых, напомним, эксперимент проводился только на мышах. Во-вторых, ученые напоминают о важности качественного ночного сна и предостерегают от хронического недосыпа, который связан с серьезными рисками для здоровья. Для быстрого поднятия настроения они советуют лучше отправиться на прогулку или в спортзал. И в-третьих, у людей с некоторыми заболеваниями даже короткие изменения циркадных ритмов могут негативно сказываться на психическом состоянии.
К слову
Недавно группа других ученых выясняла, сколько нужно спать для здоровья мозга. И хотя взрослым рекомендуют спать ночью не менее 7-8 часов, исследователи вычислили оптимальную продолжительность сна.
Как проявляется настоящая депрессия? О типичных и необычных симптомах читайте ЗДЕСЬ.