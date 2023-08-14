Спать мало, но часто: врачи рассказали, что такое полифазный сон и чем он опасен

Для справки

У сна выделяют две основные фазы: NREM-сон и REM-сон (ее еще называют фазой быстрых движений глаз — от англ. rapid eye movement sleep). Первая фаза делится на три стадии. Когда человек засыпает, он сначала проходит первую стадию — поверхностный сон, потом переходит во вторую — более глубокий сон, далее в третью — глубокий медленноволновой сон. Цикл завершается переходом в так называемую фазу сновидений — REM-сон. Далее может быть минутное незаметное пробуждение, а потом цикл повторяется.

Здоровый человек, если он спит 6-8 часов, за ночь обычно проходит 4-6 таких циклов, каждый в среднем длится 90 минут. Как правило, в первую половину ночи эпизоды REM-сна короткие, а стадия глубокого сна, наоборот, продолжительная. Ближе к утру фаза сновидений становится более длительной, тогда как третьей стадии (глубокого сна) может и вовсе не быть.