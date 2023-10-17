Но иногда в роликах в Сети появляются сообщения, что излишняя мечтательность — это тоже признак СДВГ — например, когда человек долго смотрит в пространство, думая о чем-то отвлеченном. Психолог уверен: это преувеличение . По такому поведению, когда человек рассеян, погружается в свои мысли на какое-то время, делать вывод о расстройстве нервной системы ни в коем случае нельзя.