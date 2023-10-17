СДВГ — это синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройство нервной системы. Раньше считалось, что им страдают только дети, а в подростковом возрасте его проявления сглаживаются. Но в последние годы частота СДВГ увеличилась, в том числе и у взрослых. Правда, появилась и еще одна проблема: «модным» стало искать симптомы СДВГ у себя, ставить диагноз, ориентируясь на советы и видео из Интернета.
На самом деле большинство симптомов, которые якобы могут говорить о СДВГ у человека, не имеют к синдрому никакого отношения или могут быть признаками совсем других заболеваний. Психолог объяснил, какие проявления в поведении вообще не признак СДВГ.
Психолог Университета Бата, Британия
Кусать губы и грызть ногти
Часто утверждается, что люди с СДВГ постоянно кусают губы и грызут ногти, накручивают волосы на палец или без конца теребят их, расчесывают самим себе кожу. Но такие симптомы ни в коем случае нельзя называть однозначным признаком СДВГ.
«Это может быть признаком другого заболевания или вообще дурной привычкой, — считает психолог Пунит Шах. — Так, кстати, проявляются в том числе тревожные расстройства и депрессия. Навязчивые или повторяющиеся движения могут быть и симптомом аутизма. Да и у совершенно здоровых людей тоже такое поведение наблюдается».
Излишняя мечтательность
Проблемы с концентрацией внимания и фокусировкой на задачах — это один из симптомов СДВГ. Человек с этим расстройством часто делает ошибки во время учебы или работы, не способен выполнить поставленную перед ним задачу, постоянно отвлекается.
Но иногда в роликах в Сети появляются сообщения, что излишняя мечтательность — это тоже признак СДВГ — например, когда человек долго смотрит в пространство, думая о чем-то отвлеченном. Психолог уверен: это преувеличение. По такому поведению, когда человек рассеян, погружается в свои мысли на какое-то время, делать вывод о расстройстве нервной системы ни в коем случае нельзя.
«Это вполне естественное поведение для здорового человека, оно может быть способом обработки мозгом информации, — сказал доктор Шах. — Да, если излишняя мечтательность начинает быть чрезмерной и мешает повседневной жизни, стоит всерьез задуматься. Но чаще всего это абсолютно нормально для человека».
Раздражительность по пустякам
Есть мнение, что человек, который просто слетает с катушек и впадает в истерику из-за слишком долгой рекламы во время просмотра фильма, задержки доставки посылки, ожидания недолгой очереди в кофейне, явно страдает СДВГ. Но это не совсем так.
«Да, человек с СДВГ испытывает трудности с контролем эмоций, но всегда есть совершенно здоровые люди, проявляющие излишнюю раздражительность и нетерпеливость — такой у них характер, — объясняет психолог Шах. — Только эта особенность ни в коем случае не диагностический признак СДВГ. Говорить о нем можно только по комплексу симптомов».
Забывчивость
Неправда, что у людей, которые периодически забывают, куда положили ту или иную вещь, точно СДВГ. Далеко не всегда проблемы с памятью сами по себе связаны с этим синдромом.
«Это может быть проявлением обычной невнимательности, — говорит психолог. — Часто люди просто страдают рассеянностью и забывчивостью, потому что не фиксируются на нужных вещах».
Постоянное ерзание на месте
Чрезмерные физические движения — покачивание ногой, накручивание волос на палец, тревожное ерзание на ровном месте — могут быть симптомами СДВГ. А могут и не быть.
«Беспокойство само по себе, без других проявлений, вряд ли будет признаком СДВГ, — объясняет психолог Шах. — Люди могут вести себя так изредка. Это еще ни о чем не говорит. Но вот крайняя степень гиперактивности может вызвать подозрения».
Эксперт резюмирует, что не стоит слишком доверять видео из Интернета и чрезмерно интерпретировать самые безобидные симптомы и проявления в поведении, приписывать их различным расстройствам — как нервным, так и психическим.
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