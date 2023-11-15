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Психолог Лабковский рассказал, какие женщины получают от жизни все, что захотят

Есть женщины, у которых удачно складывается личная жизнь, карьера, они всегда добиваются поставленных целей. В чем же их секрет? Оказывается, все очень просто, заверяет психолог Михаил Лабковский.

15 ноября 20232
Психолог Лабковский рассказал, какие женщины получают от жизни все, что захотят
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Быть успешной, реализованной, любимой и позитивной — это, наверное, мечта каждой женщины. Хочется, чтобы работа была в радость, дома ждали и любили, а все проблемы решались как можно скорее. По словам психологов, создать жизнь своей мечты возможно, если любить и ценить себя. Как же стать женщиной, которая следит за собой, красиво одевается, заботится о родных, но при этом имеет характер «железной леди»?

Психолог Михаил Лабковский уверен: все начинается с отстаивания своих границ.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

«Как вы думаете, у кого личная жизнь складывается удачнее? У женщины, которая не умеет говорить „нет“, скромно смотрит в пол и полностью зависит от партнера? Или у той, которая умеет говорить ртом, отстаивает свои границы, понимает свои потребности и сообщает о них открыто?» — говорит психолог.

Если вы хотите, чтобы вас ценили и уважали, кроме того, желаете повысить свою самооценку, то надо научиться говорить «нет». Причем открыто и четко, без всякий намеков и заискиваний.

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Большинство людей не умеют открыто отказывать. Они стесняются, думают, что к ним могут потом хуже относиться. Если говорить об отношениях, то из-за сильной привязанности к мужчине женщина может бояться его потерять. Но чем чаще она отказывается от себя и своих потребностей, тем выше вероятность, что ее вскоре перестанут уважать.

Эти проблемы родом из детства. Мама и папа часто говорили ребенку: «Будь послушным, потом тебе воздастся». Все это делалось для того, чтобы чадом было легче управлять.

«Ребенок раз смолчал, два смолчал, никакого „воздаяния“ не получил. Вдобавок теперь с ним еще никто и не считается», — подводит печальный итог Михаил Лабковский.

Вы никогда не будете счастливы, если замалчиваете проблемы или не говорите о том, что вам не нравится. Ведь через четкое «нет» человек обозначает свои границы и потребности — окружающие понимают, что с ним так нельзя. Поэтому дамы с железобетонными границами, а не с желанием подавлять и контролировать получают от жизни все, что хотят.

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Кстати

Многие люди считают, будто если они начнут любить себя, то станут махровыми эгоистами. Однако психологи говорят, что здорового эгоизма вообще не существует, а человек, который любит себя, не наплюет на интересы других. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Как понять, что вы по-настоящему уверенная в себе личность? Уверенным людям присущи некоторые привычки, которые отличают их от тех, кто страдает от проблем с самооценкой. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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