Психолог Лабковский рассказал, какие женщины получают от жизни все, что захотят

Вы никогда не будете счастливы, если замалчиваете проблемы или не говорите о том, что вам не нравится. Ведь через четкое «нет» человек обозначает свои границы и потребности — окружающие понимают, что с ним так нельзя. Поэтому дамы с железобетонными границами, а не с желанием подавлять и контролировать получают от жизни все, что хотят.