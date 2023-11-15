Трудно просыпаться по утрам: эти 3 упражнения помогут легче вставать (видео)

От того, как начнется утро, во многом зависят наше настроение и продуктивность в течение всего дня. Слишком резкий подъем вряд ли пойдет на пользу как телу, так и психике. Врачи советуют хотя бы пару минут после сна полежать с открытыми глазами, затем медленно сесть и только потом уже вставать.
Еще лучше начинать утро с несложных потягушек в кровати, они помогают быстрее прогнать сон и немного прийти в себя. Как ранее рассказывала врач-терапевт Ольга Бакшутова, утреннее потягивание после сна свойственно не только людям, но и животным. Благодаря такому действию мы запускаем наш организм и улучшаем питание тканей в местах, которые были в течение ночи сдавлены, пережаты.
Если вы не знаете, с чего начать, или просто хотите разнообразить свой утренний ритуал пробуждения, посмотрите видео от инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Ильи Тарасова. В нем он показал три простых упражнения, которые не отнимут много времени и сил, но помогут легче проснуться и подготовить себя к активному дню.
Исходное положение: лежа на спине, руки согнуты в локтях, пальцы сцеплены в замок на груди. На счет раз — выпрямите руки в замке перед собой; на счет два — заведите их за голову, в верхней точке немного потянитесь вверх; на счет три — верните руки перед собой; на счет четыре — опустите на локти. Повторите это упражнение 6-10 раз.
Руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх. Правой рукой потянитесь к левой ладони, при этом скручивайтесь в пояснице, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 6-10 раз для каждой стороны.
Когда вы немного взбодрились, сядьте на кровати, руки сложите в замок и вытяните перед собой. Потянитесь к правому краю кровати и вернись в исходное положение. Повторите упражнение 6-10 раз для каждой стороны.
Какие еще утренние привычки помогают проснуться, читайте ЗДЕСЬ.
К слову
На нашем сайте можно также посмотреть другие упражнения, которые показывал инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов: