Трудно просыпаться по утрам: эти 3 упражнения помогут легче вставать (видео)

Исходное положение: лежа на спине, руки согнуты в локтях, пальцы сцеплены в замок на груди. На счет раз — выпрямите руки в замке перед собой; на счет два — заведите их за голову, в верхней точке немного потянитесь вверх; на счет три — верните руки перед собой; на счет четыре — опустите на локти. Повторите это упражнение 6-10 раз.