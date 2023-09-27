Боли в шее после рабочего дня — частая проблема. С ними сталкиваются не менее 70% взрослых — правда, с разной периодичностью. Причем болевые ощущения могут не только носить разный характер, но и вызываться самыми разными заболеваниями.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
Как рассказал инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов, среди частых причин боли в шее:
неудобное сидячее положение;
неправильное положение во время сна;
физическая нагрузка.
По словам врача, обычно такая боль проходит после отдыха, но не стоит забывать о профилактике. Специалист показал три действенных упражнения, которые помогут укрепить шейно-плечевой отдел. Их можно выполнять дома после работы или перед сном. Из подручных средств вам потребуется палка (подойдет и швабра).
«Делайте эти упражнения по возможности пять раз в неделю, и вы заметно уменьшите боли», — говорит Илья Тарасов.
Положите руки по обоим концам палки, палку держите горизонтально перед собой. Притягиваете палку к груди, отводя локти в стороны и сводя вместе лопатки. Затем тянете палку вперед и потянитесь вслед за ней. Повторите так 8-10 раз.
Руки положите по концам палки, палку держите внизу. Переведите палку за спину и потяните ее максимально вниз. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.
Руки оставьте в том же положении, но палку держите за спиной, максимально отведя её вниз. Вытягивайте правую руку в сторону, поворачивая вслед за ней за ней голову. Вернитесь в исходное положение и то же самое сделайте в левую сторону. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
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