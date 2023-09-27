Положите руки по обоим концам палки, палку держите горизонтально перед собой. Притягиваете палку к груди, отводя локти в стороны и сводя вместе лопатки. Затем тянете палку вперед и потянитесь вслед за ней. Повторите так 8-10 раз.

Руки положите по концам палки, палку держите внизу. Переведите палку за спину и потяните ее максимально вниз. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.