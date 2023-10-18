Всего 5 минут в день: врач показал 3 способа улучшить отток желчи без лекарств (видео)

Причин, которые приводят к застою желчи, по-медицински — холестазу, может быть много. Например, в списке самых частых — слишком большие перерывы между приемами пищи, строгие диеты, ожирение. А вот перегиб желчного пузыря, по словам врачей, не имеет отношения к этой проблеме. Как объясняла врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, даже если появилась тяжесть в правом подреберье, точно не стоит в этом винить деформированный пузырь, причину надо искать в другом.