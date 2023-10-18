Всего 5 минут в день: врач показал 3 способа улучшить отток желчи без лекарств (видео)

Причин, которые приводят к застою желчи, по-медицински — холестазу, может быть много. Например, в списке самых частых — слишком большие перерывы между приемами пищи, строгие диеты, ожирение. А вот перегиб желчного пузыря, по словам врачей, не имеет отношения к этой проблеме. Как объясняла врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина, даже если появилась тяжесть в правом подреберье, точно не стоит в этом винить деформированный пузырь, причину надо искать в другом.
Как проявляется застой желчи
Медики называют семь симптомов, которые могут указать на то, что с оттоком желчи не все в порядке:
тяжесть и боль в правом подреберье;
кожный зуд;
горечь во рту;
тошнота;
вздутие живота;
нарушение стула (чаще запоры);
желтизна склер и кожи.
Гимнастика для желчного пузыря
Улучшить отток желчи из желчного пузыря можно с помощью несложных упражнений. Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов показал три упражнения, которые можно выполнять дома, прямо лежа на диване.
Исходное положение: лежа на левом боку, левая рука согнута под головой, а правая рука и нога подняты в сторону потолка. Сделайте правой ногой круговые движения по часовой стрелке 10-15 раз.
Лежа на животе, вытяните руки перед собой. Одновременно поднимите руки и ноги параллельно полу, удерживайтесь в таком положении 5-10 секунд, а затем расслабьтесь. Выполняйте упражнение 10-15 раз.
Встаньте, ноги на ширине плеч, руки согнуты, локти прижаты к телу, а ладони смотрят вниз. Поднимите поочередно правое колено к правой ладони, затем левое колено — к левой ладони. Выполняйте это упражнение в течение 30-40 секунд, постепенно ускоряя темп.
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