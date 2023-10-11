Осенью многие жалуются на хандру: настроение падает, сон ухудшается, работоспособность на нуле. В этом часто виноват недостаток солнечного света. А еще дождь, снег, постоянная слякоть. Да и традиционный в это время сезон гриппа и ОРВИ не добавляет позитива.
Специалисты советуют разные способы справиться с хандрой. Можно, к примеру, чаще включать в свое меню продукты, богатые триптофаном: в организме он преобразуется в серотонин, один из четырех гормонов счастья. Можно приобрести для дома специальные световые приборы, которые умеют имитировать солнечный свет, или же просто включать больше иллюминации в квартире. Можно вопреки лени заставлять себя чаще выбираться на улицу, добавить ярких цветов в свой интерьер и гардероб и так далее.
Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов советует включить в свой утренний моцион следующие три упражнения. Они не займут много времени, но поднимут настроение.
Встаньте, ноги на ширине плеч, руки над головой. Правой рукой потянитесь вниз к левой ступне. Вернитесь в исходное положение, а теперь потянитесь левой рукой к правой ступне. Выполняйте упражнение в течение минуты, постепенно ускоряя темп.
Поставьте ноги вместе, руки сложите в замок на уровне груди. Сделайте шаг в сторону и сядьте в присед. Выпрямитесь и вернитесь в исходное положение. То же самое сделайте в другую сторону. Выполняйте упражнение в течение минуты, постепенно ускоряя темп.
Поставьте ноги на ширине плеч, руки сложите в замке на уровне груди. Правым коленом потянитесь к левому локтю и вернитесь в исходное положение. Далее левым коленом потянитесь к правому локтю. Выполняйте так в течение минуты, постепенно наращивая темп.
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