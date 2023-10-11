Специалисты советуют разные способы справиться с хандрой. Можно, к примеру, чаще включать в свое меню продукты, богатые триптофаном: в организме он преобразуется в серотонин, один из четырех гормонов счастья. Можно приобрести для дома специальные световые приборы, которые умеют имитировать солнечный свет, или же просто включать больше иллюминации в квартире. Можно вопреки лени заставлять себя чаще выбираться на улицу, добавить ярких цветов в свой интерьер и гардероб и так далее.