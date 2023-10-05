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Сделайте их перед сном: 3 простых упражнения, которые помогут лучше выспаться

С их помощью вы сможете не только быстрее заснуть и лучше спать, но и сделаете свое утро бодрее и добрее.

5 октября 20233
упражнения для сна
Источник:
iStockphoto

От продолжительности и качества сна зависит очень многое в нашем организме, плохое настроение на следующий день будет лишь каплей в море. Поэтому почти при любых проблемах со здоровьем врачи в первую очередь рекомендуют наладить свой сон.

Но что делать, если и рады бы выспаться, вовремя легли в кровать, а сон не идет? Причин бессонницы может быть много, в том числе банальные: неудобная подушка или духота в спальне. Попробуйте начать с простого, и, возможно, ваша проблема решится легко и быстро.

Кстати

По словам врача-сомнолога профессора Романа Бузунова, причиной плохого сна по ночам может быть дефицит железа. Если не хватает этого микроэлемента, сон становится более поверхностным и беспокойным. Человек может рано просыпаться и потом до звонка будильника больше не уснуть. Могут беспокоить ноги, но необязательно.

А ранние пробуждения — в 3-4 часа утра — с невозможностью опять заснуть часто бывают связаны с депрессией. Причем других симптомов этого расстройства может еще и не наблюдаться. По словам Романа Бузунова, депрессию врачи выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.

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Хотите лучше засыпать — сделайте упражнения

Улучшить сон и быстрее засыпать могут помочь также эти три простых, но действенных упражнения. Их показал инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов.

Илья Тарасов
Реабилитация

Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы

Упражнения надо выполнять перед сном, можно прямо в кровати. Залог успеха — в регулярности выполнения.

  1. Исходное положение: правая нога выпрямлена, левая согнута в колене, левую руку отведите в сторону ладонью вниз, а правой возьмитесь за левое колено. Потяните левое колено вправо, скручиваясь в пояснице, при этом левую руку не отрывайте от поверхности кровати. В таком скрученном положении сделайте 5 медленных вдохов и вернитесь в исходное положение. То же самое повторите в другую сторону. Сделайте так по 5-6 раз в каждую сторону.

  2. Лежа на спине, подведите согнутые колени к животу и обнимите их руками. Подбородок при этом потяните к груди. Удерживайтесь в позе черепашки на 5 вдохов и вернитесь в исходное положение. Повторите 5-6 раз.

  3. Сядьте, колени согнуты, руками обнимите ноги под коленями. Плавно выпрямляйте ноги вперед, не разжимая рук. Удерживайтесь в этом положении на 5 вдохов и вернитесь в исходное положение. Повторите 5-6 раз.

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Автор текста:Анастасия Романова
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