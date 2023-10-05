Сделайте их перед сном: 3 простых упражнения, которые помогут лучше выспаться

Кстати

По словам врача-сомнолога профессора Романа Бузунова, причиной плохого сна по ночам может быть дефицит железа. Если не хватает этого микроэлемента, сон становится более поверхностным и беспокойным. Человек может рано просыпаться и потом до звонка будильника больше не уснуть. Могут беспокоить ноги, но необязательно.