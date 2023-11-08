Болят колени: 4 упражнения, которые облегчат симптомы и укрепят суставы

Илья Тарасов показал четыре простых упражнения, которые помогут облегчить боли в коленях. Выполнять их можно дома на полу или на диване. По словам инструктора ЛФК, эти упражнения можно и даже нужно выполнять даже тем, у кого колени не болят, — для профилактики и укрепления суставов.