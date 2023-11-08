Болят колени: 4 упражнения, которые облегчат симптомы и укрепят суставы

По словам врачей, заболевания коленных суставов проявляются по-разному. Они могут затрагивать как активную часть колена — мышцы, сухожилия, синовиальные сумки и фасции, так и пассивную — кости, суставы, связки и хрящи. Боли и ограниченность движений в суставах влияют на подвижность и качество жизни человека.
Как рассказал врач, инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов, самая распространенная причина болей в суставах — артритные проявления, связанные со старением организма и изнашиванием его функциональных резервов. Особенно если у человека есть лишний вес.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Тесная связь между весом и болью в коленях очевидна. Избыточный вес нагружает суставы бедер, коленей и позвоночника. Чем дольше ваши суставы выдерживают повышенную нагрузку, тем быстрее они изнашиваются и повреждаются. Комбинация лишнего веса и, как следствие, малой подвижности приводит к изнурительной боли, которая ограничивает вашу способность двигаться свободно и комфортно», — добавляет специалист.
В список причин боли в коленях медики также включают:
возрастные изменения (остеохондроз, дегенеративные изменения хрящей);
перегрузку связок колена при неправильной технике бега и выполнении физических упражнений;
гонартроз, или артроз коленного сустава. Это хроническое заболевание без видимой причины возникает, как правило, у людей старше 40 лет;
ушибы;
воспаления сумки сустава — бурсит;
кисту Бейкера — патологическое новообразование в области подколенной ямки;
неправильно подобранную обувь.
Илья Тарасов показал четыре простых упражнения, которые помогут облегчить боли в коленях. Выполнять их можно дома на полу или на диване. По словам инструктора ЛФК, эти упражнения можно и даже нужно выполнять даже тем, у кого колени не болят, — для профилактики и укрепления суставов.
Вам потребуются мячик, валик или просто скрученное полотенце. Сядьте на пол, положите мячик под одно колено и начинайте выпрямлять это колено, далее удержите ногу в выпрямленном положении 3-5 секунд и расслабьте ее. Повторите упражнение 5-6 раз для каждой ноги.
Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты и лежат под подбородком. Положите левую ногу на правую. Далее сгибайте правую ногу в колене, а левой в этот момент оказывайте ей разумное сопротивление. Повторите упражнение 5-6 раз для каждой ноги.
Исходное положение то же: лежа на животе, руки согнуты под подбородком. Согните колени и положите правую ногу на левую. Выпрямляйте правую ногу, левой оказывая разумное сопротивление. Повторите упражнение 5-6 раз для каждой ноги.
Встаньте, прижавшись спиной к стене. Медленно опускайтесь вниз вдоль стены, сгибая колени. Сядьте в позу стульчика и удерживайте себя в таком положении 3-5 секунд, затем выпрямитесь. Повторите так 5-6 раз.
К слову
На нашем сайте можно также посмотреть упражнения, которые показывал инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов: