Эту обувь нельзя носить: пять опасных моделей перечислила подолог Горчакова

При выборе обуви люди часто руководствуются ее внешним видом и соответствием моде. При этом мало кто задумывается, насколько важную роль она играет для организма человека. Неправильно подобранные туфли или кроссовки часто становятся причиной плоскостопия, проблем с суставами и позвоночником. А еще — провоцируют эстетические дефекты и заболевания стоп.
От какой обуви точно стоит отказаться, «Доктору Питеру» рассказала Анна Горчакова, специалист-подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Не только красота
Выбрать обувь не так просто. Помимо того, что туфли, ботинки или кроссовки должны нравиться, необходимо, чтобы подобранная пара была удобной и комфортной в носке. Плюс не вредить здоровью стопы в частности и всего скелета в целом. Поскольку именно стопы принимают на себя весь вес тела, то, если вы неверно подобрали туфли или другой вид обуви, могут быть боли в спине и шее, нарушение кровообращения в ногах и быстрое утомление. От каких же вариантов обуви стоит отказаться и почему?
Узкая обувь и обувь не по размеру
Обувь неправильного размера буквально убивает наши стопы. Обязательно стоит обращать внимание на ширину колодки и особенно на ее переднюю часть. Туфли и сапоги с модным узким носом пережимают пальцы и заставляют их постоянно находиться в анатомически неправильном положении. Мизинец и большой палец слишком сдавливаются внутрь, что приводит к неправильному распределению нагрузки на стопу и повышает риски развития плоскостопия.
Еще одно распространенное последствие — hallux valgus, деформация большого пальца, или всем известная «косточка» на ноге.
Узкая обувь
Узкая обувь также усиливает давление на ногтевую пластину большого пальца, из-за чего ноготь со временем начинает врастать в околоногтевой валик. Другая распространенная проблема — гиперкератоз, или сухие мозоли. Они образуются в тех местах, где давление на стопу оказывается особенно сильным. Если продолжить носить неудобную обувь, сухая мозоль трансформируется в стержневую и начинает причинять человеку сильную боль и дискомфорт при ходьбе.
Чтобы избежать проблем со стопами, выбирайте обувь с широким закругленным носом. Пальцы внутри должны чувствовать себя вольготно, а не прижиматься друг к другу.
Обувь с жестким задником
Слишком твердый задник может привести не только к мозолям, но и к проблемам с суставами пяточной кости. Частым последствием ношения жесткой обуви становится пяточный бурсит. При этом заболевании у человека воспаляются синовиальные сумки — небольшие полости со специальной жидкостью, расположенные между пяточной костью и сухожилиями. Без своевременного лечения сустав будет сильно болеть и может нагноиться. Это состояние уже потребует неотложного лечения.
Обувь на высоких каблуках
Что объединяет хирургов, травматологов, ортопедов и подологов? Нелюбовь к туфлям на высоких каблуках! Вес человека при ношении такой обуви полностью переносится на передний отдел стопы, который анатомически не предназначена для такой нагрузки. Последствия для здоровья это имеет самые негативные: мозоли, воспаления суставов, переломы и растяжения. Высокий каблук вреден и для ногтей. Избыток давления часто становится причиной врастания ногтевой пластины, ее отслоения и деформации.
Обувь на плоской подошве
Кеды, балетки и другая обувь на плоской подошве лишает свод стопы естественного изгиба и не обеспечивает ему нормальной поддержки. Постоянное ношение такой обуви ускоряет развитие плоскостопия и со временем может привести к образованию «халюс вальгус» — косточки на стопе. Другие распространенные последствия — искривление ногтей, мозоли и натоптыши.
Обувь из синтетических материалов
Синтетические материалы способны создавать эффект парника, особенно если из них выполнен не только верхняя, но и внутренняя часть обуви вместе со стелькой. Недостаток вентиляции усиливает потоотделение и делает кожу стоп более уязвимой к проникновению грибковой инфекции. Излишки влаги при этом накапливаются внутри обуви и становятся отличной средой для размножения бактерий.