Эту обувь нельзя носить: пять опасных моделей перечислила подолог Горчакова

Выбрать обувь не так просто. Помимо того, что туфли, ботинки или кроссовки должны нравиться, необходимо, чтобы подобранная пара была удобной и комфортной в носке. Плюс не вредить здоровью стопы в частности и всего скелета в целом. Поскольку именно стопы принимают на себя весь вес тела, то, если вы неверно подобрали туфли или другой вид обуви, могут быть боли в спине и шее, нарушение кровообращения в ногах и быстрое утомление . От каких же вариантов обуви стоит отказаться и почему?