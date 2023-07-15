Новая мода — «босоногая обувь» (barefoot) — это разновидность шлепанцев. Отличает ее тончайшая гибкая подошва, которую можно скрутить в трубочку, и широкий мысок, в котором пальцы лежат свободно — их можно «растопырить» веером.
В таких шлепках мы будто идем босиком, а ведь считается, что это очень полезно. Именно поэтому многие называют «босоногую» минималистичную обувь очень актуальной, ведь так она якобы приближает нас к природе, натуральности и естественности.
Только вот медики против. Врач Животов предлагает сначала проанализировать новую моду, прежде чем принять решение ей следовать. Чем может быть вредна «босоногая обувь»?
«Босоногая» обувь: почему врач против
«Широкий носок, когда пальцы стоп сохраняют свое естественное положение, не сдавливаются и стопа получает хорошую площадь опоры, — это безусловный плюс такой обуви», — рассказывает врач Владимир Животов.
А вот очень тонкая подошва «босоногой обуви» — это большой минус.
«Это правда, что когда мы ходим босиком, то массируем биологически активные точки на стопе. Это очень полезно. Но вопрос в том, по какой поверхности человек ходит, — объясняет врач. — Если вы будете ходить в такой обуви исключительно по асфальту, брусчатке, бетону и другим твердым поверхностям, ни о каком массаже активных точек не может идти и речь. Не стоит сравнивать твердые жесткие городские поверхности с землей в лесу, с травой, со мхом, с опавшей хвоей и листвой».
Есть и еще один нюанс.
«У 95% горожан есть сколиоз, — отмечает Владимир Животов. — И когда эти люди носят обувь на тонкой подошве, часами бьются пятками о твердый асфальт, то потом страдают от боли и жжения в стопах и даже от вечерней головной боли, не понимая, с чем она связана. Боль в голове начинает „разливаться“ из-за напряжения в ступнях, которое поднимается вверх по мышечным цепочкам».
Какая обувь правильная: три правила
Современным городским жителям нужна разница между высотой носка и пятки в 1,5-5 см.
«Это касается как тех, кто много ходит по улицам и офису, так и домохозяек, которые наматывают по дому много тысяч шагов», — говорит врач.
Обувь должна быть удобной. Лучше, конечно, из натуральных материалов.
Подошву стоит выбирать гибкую, но не настолько тонкую, как это предлагает модный «босоногий» тренд.