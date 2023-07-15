Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Страдают не только стопы: врач объяснил, как новый тренд — «босоногая обувь» — разрушает организм

Сколько видов летней обуви вы знаете? Cейчас набирает обороты новый тренд — «босоногая», или barefoot. Что это такое и почему такую обувь не стоит носить, рассказывает врач-остеопат.

15 июля 20232
босоногая обувь
Источник:
iStockphoto

Новая мода — «босоногая обувь» (barefoot) — это разновидность шлепанцев. Отличает ее тончайшая гибкая подошва, которую можно скрутить в трубочку, и широкий мысок, в котором пальцы лежат свободно — их можно «растопырить» веером.

В таких шлепках мы будто идем босиком, а ведь считается, что это очень полезно. Именно поэтому многие называют «босоногую» минималистичную обувь очень актуальной, ведь так она якобы приближает нас к природе, натуральности и естественности.

Только вот медики против. Врач Животов предлагает сначала проанализировать новую моду, прежде чем принять решение ей следовать. Чем может быть вредна «босоногая обувь»?

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

«Босоногая» обувь: почему врач против

«Широкий носок, когда пальцы стоп сохраняют свое естественное положение, не сдавливаются и стопа получает хорошую площадь опоры, — это безусловный плюс такой обуви», — рассказывает врач Владимир Животов.

А вот очень тонкая подошва  «босоногой обуви» — это большой минус.

«Это правда, что когда мы ходим босиком, то массируем биологически активные точки на стопе. Это очень полезно. Но вопрос в том, по какой поверхности человек ходит, — объясняет врач. — Если вы будете ходить в такой обуви исключительно по асфальту, брусчатке, бетону и другим твердым поверхностям, ни о каком массаже активных точек не может идти и речь. Не стоит сравнивать твердые жесткие городские поверхности с землей в лесу, с травой, со мхом, с опавшей хвоей и листвой».

Есть и еще один нюанс.

«У 95% горожан есть сколиоз, — отмечает Владимир Животов. — И когда эти люди носят обувь на тонкой подошве, часами бьются пятками о твердый асфальт, то потом страдают от боли и жжения в стопах и даже от вечерней головной боли, не понимая, с чем она связана. Боль в голове начинает „разливаться“ из-за напряжения в ступнях, которое поднимается вверх по мышечным цепочкам».

Читайте также

Какая обувь правильная: три правила

  1. Современным городским жителям нужна разница между высотой носка и пятки в 1,5-5 см

    «Это касается как тех, кто много ходит по улицам и офису, так и домохозяек, которые наматывают по дому много тысяч шагов», — говорит врач.

  2. Обувь должна быть удобной. Лучше, конечно, из натуральных материалов.

  3. Подошву стоит выбирать гибкую, но не настолько тонкую, как это предлагает модный «босоногий» тренд.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Статьи и новости