«Это правда, что когда мы ходим босиком, то массируем биологически активные точки на стопе. Это очень полезно. Но вопрос в том, по какой поверхности человек ходит , — объясняет врач. — Если вы будете ходить в такой обуви исключительно по асфальту, брусчатке, бетону и другим твердым поверхностям, ни о каком массаже активных точек не может идти и речь. Не стоит сравнивать твердые жесткие городские поверхности с землей в лесу, с травой, со мхом, с опавшей хвоей и листвой».