Посмотрите на свои туфли: о каких проблемах со здоровьем расскажет поношенная обувь

Перестать носить неудобную обувь или обувь не по размеру. При выборе новой модели лучше организовать примерку во второй половине дня, когда нога чуть больше распластывается. Лучше брать обувь с запасом + 0,5 см для женщин, +1 см для детей и мужчин.

Наиболее эффективный способ — выбор ортопедических стелек и подпяточников или покупка ортопедической обуви. Сбалансированная форма стельки обеспечивает равновесие стопы, предотвращая ее заваливание. Это в свою очередь гарантирует долговечность подошвы и здоровье нашей опорно-двигательной системы.

Если вы обнаружили сигналы, которые подает ваша обувь, рекомендуется пройти диагностику стоп. Врач-ортопед точно определит проблему неравномерного износа обуви и назначит подходящие ортопедические изделия.

Откажитесь от высоких каблуков или узкой обуви: эстетика не всегда равняется здоровью. Красивая обувь может стать настоящей угрозой для здоровья . Важно, чтобы каблук не превышал 4 см, а передняя часть была достаточно широкой, чтобы не сжимать пальцы.