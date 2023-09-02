Посмотрите на свои туфли: о каких проблемах со здоровьем расскажет поношенная обувь

Если глаза — зеркало души, то обувь — отражение здоровья нашего опорно-двигательного аппарата. То, как изнашивается наша обувь, может сказать многое не только о качестве материалов, но и о состоянии здоровья наших стоп. Это называется «тип износа обуви».
О том, на что важно обратить внимание при ходьбе, рассказывает заведующий медицинскими кабинетами, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов.
Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека»
Под типом износа обуви понимается деформация, которой подвергается обувь в процессе ношения. Так как при ходьбе движения стоп постоянно повторяются, одни и те же места на обуви подвергаются постоянному воздействию. При разной походке на разные части стопы приходится разное усилие. То, на какие части стопы приходится наибольший вес и какие части стопы соприкасаются с землей, может рассказать многое о здоровье ее обладателя.
Износ обуви происходит в четырех основных местах: подошва, стелька, носочная коробка и внешняя структура. Каждое место указывает на то, где происходит наибольшее давление, вес и ударный контакт.
Подошва
Один из индикаторов проблем с опорно-двигательным аппаратом — состояние подошвы. То, как она изнашивается, указывает на неправильное распределение веса тела при ходьбе. Как правило, это вызвано уплощением или, наоборот, слишком высоким сводом стопы, недостатком мышечной силы, нарушениями осанки или излишней подвижностью суставов.
Состояние подошвы обуви свидетельствует о том, какие ее участки больше всего соприкасаются с землей. У людей с плоскостопием, как правило, изнашивается вся подошва обуви. У людей с нейтральным строением стопы и физиологически правильным сводом износ наблюдается в основном в области пальцев и пятки.
Износ подошвы указывает на особенности походки. Например, при нормальной походке износ наблюдается с внешней стороны каблука, а также под большим пальцем ноги.
У людей с гиперпронацией (чрезмерная гибкость стопы, при которой она заваливается внутрь) каблук изнашивается в середине и иногда по внутреннему краю каблука (со стороны большого пальца). Это происходит из-за того, что стопы слишком сильно проваливаются и не получают достаточной, жесткой амортизации при шаге.
Неправильная обувь при гиперпронации может впоследствии привести к таким проблемам, как боли в тазобедренном суставе и тендинит — воспаление сухожилия.
У людей с супинацией (слишком жесткая стопа), наоборот, изнашивается внешняя сторона каблука, а подошва — по внешнему краю ботинка, ближе к мизинцу. Это говорит о том, что стопы плохо амортизируют удар о землю. Это может привести к стрессовым переломам, растяжению связок, болям в тазобедренном и коленном суставах и даже к травмам костей.
Чтобы понять, как именно стаптывается обувь, достаточно поставить ее на ровную поверхность и изучить, в какую сторону наклоняется каждый из ботинок. При гиперпронации обувь наклоняется внутрь, при супинации — наружу.
Стелька
Стельки выступают непосредственной точкой контакта между ногами и обувью. При нормальной ходьбе изнашиваются мыски и пятки, а при супинации или гиперпронации — их края.
Область носка
Износ носка происходит в любом месте, покрывающем область пальцев стопы. Износ, возникающий только со стороны мизинца — следствие супинации, а со стороны большого пальца — гиперпронации.
О каких проблемах еще может свидетельствовать обувь
Наличие бугорка в боковой части ботинка со стороны большого пальца свидетельствует о формировании бурсита и наличии вальгусной деформации большого пальца.
Выступы на верхней части обуви в районе среднего и указательного пальцев свидетельствуют о том, что обувь вам мала или у вас молоткообразные пальцы - деформация, которая указывает на поперечное плоскостопие. Проявляется деформация поднятием вверх средней фаланги пальца, которая находится в анатомически неправильном положении в течение длительного времени.
Диагональные заломы на верхе ботинка свидетельствуют о неподвижности или о вальгусной деформации большого пальца ноги.
Как предотвратить неравномерный износ обуви?
Перестать носить неудобную обувь или обувь не по размеру. При выборе новой модели лучше организовать примерку во второй половине дня, когда нога чуть больше распластывается. Лучше брать обувь с запасом + 0,5 см для женщин, +1 см для детей и мужчин.
Наиболее эффективный способ — выбор ортопедических стелек и подпяточников или покупка ортопедической обуви. Сбалансированная форма стельки обеспечивает равновесие стопы, предотвращая ее заваливание. Это в свою очередь гарантирует долговечность подошвы и здоровье нашей опорно-двигательной системы.
Если вы обнаружили сигналы, которые подает ваша обувь, рекомендуется пройти диагностику стоп. Врач-ортопед точно определит проблему неравномерного износа обуви и назначит подходящие ортопедические изделия.
Откажитесь от высоких каблуков или узкой обуви: эстетика не всегда равняется здоровью. Красивая обувь может стать настоящей угрозой для здоровья. Важно, чтобы каблук не превышал 4 см, а передняя часть была достаточно широкой, чтобы не сжимать пальцы.
Следить за осанкой. От того, как мы ходим, напрямую зависит состояние обуви. Поэтому во время длительных прогулок или быстрого движения в сторону офиса следите за тем, как вы идете. Не сутультесь, откажитесь от тяжелых сумок или рюкзаков на одно плечо. Старайтесь вытягиваться макушкой вверх, чтобы снизить нагрузки на позвоночник и стопы.