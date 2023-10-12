7 утренних привычек для тех, кто вечно не может проснуться

Совет простой, но мало кто ему следует: старайтесь просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время. Да, даже в выходные, как бы сильно вам ни хотелось продремать до обеда. Причем постарайтесь выбрать время подъема правильно, чтобы в будние дни хватало времени на нормальный прием пищи, утренние сборы и дорогу на работу без стресса и спешки.