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7 утренних привычек для тех, кто вечно не может проснуться

Если утро — самая нелюбимая часть дня, значит, пора что-то менять в своей жизни. Узнайте, какие ритуалы помогут сделать пробуждение бодрым и радостным.

12 октября 2023
проснуться утро бодрость
Источник:
iStockphoto

За окном все холоднее, так что для многих подъем ранним утром превращается в настоящее испытание: вылезать из одеяла совсем не хочется. Впрочем, есть несколько работающих способов начать день бодро и энергично. И речь не о бесконечном количестве кофе, а о правильных привычках.

Эксперты Роспотребнадзора перечислили семь привычек, которые помогут вам сделать свое утро по-настоящему добрым.

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Держите режим

Совет простой, но мало кто ему следует: старайтесь просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время. Да, даже в выходные, как бы сильно вам ни хотелось продремать до обеда. Причем постарайтесь выбрать время подъема правильно, чтобы в будние дни хватало времени на нормальный прием пищи, утренние сборы и дорогу на работу без стресса и спешки.

Эта привычка поможет вам улучшить качество сна. А в перспективе вы вообще сможете вставать без будильника выспавшимся и отдохнувшим.

Уберите телефон

Постарайтесь не хватать в руки телефон сразу после пробуждения. Исследователи из института IDC Research (Великобритания) выяснили, что смартфон в течение 15 минут после пробуждения проверяют 80% пользователей. И это ошибка.

Когда вы берете телефон, вы обрушиваете на себя большое количество информации и новостей, не успев еще толком проснуться. Это повышает уровень стресса. Кроме того, вы рискуете потратить драгоценное время на соцсети и не успеть нормально собраться и поесть без спешки, что тоже не сделает ваше утро более приятным.

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Умывайтесь

Самый простой и доступный способ за несколько мгновений стать бодрее — умыться прохладной водой. Кстати, не забудьте еще почистить зубы: защитите себя от кариеса и от трат в кабинете стоматолога.

Сделайте зарядку

Активность с утра поможет зарядиться энергией. Во время тренировки в нашем теле вырабатываются эндорфины, которые поднимают настроение и делают нас более стрессоустойчивыми в течение всего дня. Конечно, на утреннюю пробежку или полноценный поход в зал время выделить могут далеко не все, но постарайтесь выполнить хотя бы небольшую разминку в домашних условиях.

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Выпейте воду

Конечно, стакан воды не совершит чудес и не вылечит вас от всех болезней. Зато он поможет запустить пищеварение и проснуться. К тому же достаточное количество воды в течение дня — обязательное условие для крепкого здоровья.

Поешьте

Многие люди пропускают утренний прием пищи: то времени не хватает, то аппетита особенного нет. Однако именно завтрак заряжает нас энергией на весь день и позволяет не переедать в обед.

Ваш идеальный завтрак должен включать в себя сложные углеводы, клетчатку, белок и небольшое количество жиров — такое комбо поможет вам быть сытым на протяжении всего дня.

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Планируйте день

Единственный способ все успевать — грамотно планировать дела на день. Не хватает движения, а время на тренировки не выкроить? Постарайтесь ввести в свою рутину пешие прогулки до работы. Заранее продумайте, что вам нужно сделать утром и в какой последовательности вы будете это делать.

Автор текста:Дарья Гапионок
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