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Этот ночной симптом сигналит о «тихом» развитии атеросклероза

Атеросклероз — очень коварное заболевание, которое необходимо вовремя распознать. Оказывается, в этом может помочь… ваш сон!

22 сентября 20231
Этот ночной симптом сигналит о «тихом» развитии атеросклероза
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iStockphoto

При атеросклерозе на внутренних стенках артерий формируется жировой налет и, как следствие, бляшки. Со временем артерии затвердевают, их просвет сужается, кровь уже не может полноценно циркулировать и питать все органы и ткани.

Если не лечить заболевание, то человек рискует пострадать от проблем с сердцем: аритмии, сердечной недостаточности или инфаркта. Также есть осложнения в виде эректильной дисфункции, хромоты и боли в ногах при ходьбе.

Группа испанских ученых провела исследование, в котором приняли участие 3974 здоровых взрослых людей. Их средний возраст составил 46 лет, 63% были мужчинами. Каждый доброволец носил специальный поясной ремень с механизмом для записи и мониторинга качества и количества сна в течение семи дней.

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Ученые поделили всех участников на группы, ориентируясь на количество сна:

  • менее 6 часов (очень мало),

  • 6-7 часов (мало),

  • 7-8 часов (достаточно)

  • более 8 часов (много).

Эксперты учли пол, возраст, вредные привычки, образ жизни, вес и хронические заболевания каждого добровольца.

Атеросклероз артерий ног и шеи оценивали с помощью 3D-УЗИ.

После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: чаще всего от атеросклероза страдали люди, у которых был беспокойный прерывистый сон. Кроме того, в группу повышенного риска входили добровольцы, которые спали менее 6 часов в сутки.

«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом. Он включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — говорит автор исследования доктор Фернандо Домингес.

Ученые заверяют: дефицит сна или его плохое качество (когда человек постоянно просыпает посреди ночи), можно считать фактором риска развития серьезных патологий, например тромбоза или атеросклероза. Эксперты планируют и дальше изучать взаимосвязь сна и состояние здоровья людей.

Симптомы атеросклероза

Валентина Байдина
Терапия, кардиология

Главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

По словам эксперта, пациенты с закупоренными артериями жалуются на:

  • сильную боль в груди, которая усиливается при эмоциональном стрессе или активной физической активности;

  • нерегулярное сердцебиение;

  • сбивчивое дыхание;

  • тошноту;

  • головокружение и слабость.

Чтобы избежать проблем с сосудами и сердцем, опасные патологии нужно профилактировать. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и помогают росту «хорошего» холестерина, или ЛПВП, что автоматически снижает уровень плохого холестерина, тем самым снижая и риск любого сердечного заболевания.

«Кроме того, физические упражнения также способствуют росту новых кровеносных сосудов, которые могут обходить заблокированные кровеносные сосуды, делая кровообращение более легким и плавным по всему телу», — говорит эксперт.

Еще один важный момент — это ваш рацион. Делайте упор на белок, клетчатку, сложные углеводы. И старайтесь есть как можно меньше сладкого, жирного и мучного.

Автор текста:Софья Хромова
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