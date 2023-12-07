Загрустил? Поешь капусту: найдена связь между депрессией и лактобактериями

В последние годы люди стали куда больше внимания уделять своему ментальному здоровью, и это очень хорошо. Если вы до сих пор думаете, что депрессия — это просто плохое настроение, которое посещает только бездельников, то вы заблуждаетесь. Депрессия — это болезнь, и ее бывает непросто вылечить даже с помощью специалистов.
Поэтому ученые продолжают изучать депрессию и искать новые способы помочь людям с этим диагнозом. Эндокринолог Зухра Павлова в своем
Что объединяет эти разные, казалось бы, продукты? И в ферментированных закусках, и в кисломолочных продуктах есть лактобактерии, которые могут предотвратить развитие многих болезней, причем в том числе и тех, что никак не связаны с кишечником и пищеварением.
Авторы нового исследования решили особое внимание уделить лактобациллам — пробиотическим бактериям. Ученые проверили принципы их работы с помощью грызунов. Выяснилось, что лактобациллы помогают поддерживать уровень иммунного медиатора гамма-интерферона, который как раз связан с реакцией человеческого организма на стресс и способен предотвратить депрессию.
Теперь ученые планируют использовать эту информацию для профилактики и лечения многих психических недугов.
Признаки, которые помогут отличить депрессию от плохого настроения
Ваша меланхолия длится уже больше двух недель.
Вокруг вас уже не осталось вещей, способных доставить радость и поднять настроение.
У вас появились проблемы с работоспособностью и концентрацией внимания.
Вы постоянно ругаете себя, даже если на то нет веских причин, и страдаете от постоянного чувства вины.
Вы очень быстро устаете и утомляетесь даже от самых простых бытовых дел.
У вас проскакивают мысли о суициде и нежелании жить.
Появилась бессонница, или вы, наоборот, спите неадекватно много.
У вас пропал аппетит, или вы, наоборот, постоянно переедаете и все равно не чувствуете себя сытым.
Безусловно, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с одним из этих симптомов. Есть способы провести более объективную самодиагностику, например
Кстати
Наш рацион питания может влиять на ментальное здоровье как положительно, так и отрицательно. Китайские ученые назвали популярное блюдо, которое провоцирует начало депрессии, узнать о нем можно ЗДЕСЬ.
Определенные продукты также могут усиливать чувство тревоги. О том, от какой еды стоит отказаться, если вам и так хватает переживаний, можно прочитать ЗДЕСЬ.