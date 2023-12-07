Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Загрустил? Поешь капусту: найдена связь между депрессией и лактобактериями

В нашем организме все взаимосвязано. Казалось бы, лактобактерии могут влиять только на наш кишечник, но на самом деле, как выяснили ученые, они способны спасти и от депрессии.

7 декабря 20232
Загрустил? Поешь капусту: найдена связь между депрессией и лактобактериями
Источник:
iStockphoto

В последние годы люди стали куда больше внимания уделять своему ментальному здоровью, и это очень хорошо. Если вы до сих пор думаете, что депрессия — это просто плохое настроение, которое посещает только бездельников, то вы заблуждаетесь. Депрессия — это болезнь, и ее бывает непросто вылечить даже с помощью специалистов.

Поэтому ученые продолжают изучать депрессию и искать новые способы помочь людям с этим диагнозом. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о новом исследовании на эту тему, авторы которого выяснили, как квашеная капуста и йогурт могут защитить ваше психологическое здоровье.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Что объединяет эти разные, казалось бы, продукты? И в ферментированных закусках, и в кисломолочных продуктах есть лактобактерии, которые могут предотвратить развитие многих болезней, причем в том числе и тех, что никак не связаны с кишечником и пищеварением.

Авторы нового исследования решили особое внимание уделить лактобациллам — пробиотическим бактериям. Ученые проверили принципы их работы с помощью грызунов. Выяснилось, что лактобациллы помогают поддерживать уровень иммунного медиатора гамма-интерферона, который как раз связан с реакцией человеческого организма на стресс и способен предотвратить депрессию.

Теперь ученые планируют использовать эту информацию для профилактики и лечения многих психических недугов.

Признаки, которые помогут отличить депрессию от плохого настроения

  • Ваша меланхолия длится уже больше двух недель.

  • Вокруг вас уже не осталось вещей, способных доставить радость и поднять настроение.

  • У вас появились проблемы с работоспособностью и концентрацией внимания.

  • Вы постоянно ругаете себя, даже если на то нет веских причин, и страдаете от постоянного чувства вины.

  • Вы очень быстро устаете и утомляетесь даже от самых простых бытовых дел.

  • У вас проскакивают мысли о суициде и нежелании жить.

  • Появилась бессонница, или вы, наоборот, спите неадекватно много.

  • У вас пропал аппетит, или вы, наоборот, постоянно переедаете и все равно не чувствуете себя сытым.

Безусловно, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с одним из этих симптомов. Есть способы провести более объективную самодиагностику, например шкала депрессии Бека.

Читайте также

Кстати

Наш рацион питания может влиять на ментальное здоровье как положительно, так и отрицательно. Китайские ученые назвали популярное блюдо, которое провоцирует начало депрессии, узнать о нем можно ЗДЕСЬ.

Определенные продукты также могут усиливать чувство тревоги. О том, от какой еды стоит отказаться, если вам и так хватает переживаний, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Правильное питание