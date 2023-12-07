Загрустил? Поешь капусту: найдена связь между депрессией и лактобактериями

В последние годы люди стали куда больше внимания уделять своему ментальному здоровью, и это очень хорошо. Если вы до сих пор думаете, что депрессия — это просто плохое настроение, которое посещает только бездельников, то вы заблуждаетесь. Депрессия — это болезнь, и ее бывает непросто вылечить даже с помощью специалистов.