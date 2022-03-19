В фильмах мы часто видим людей с невероятными патологиями. Нам показывают людей, которые ложатся спать в своей постели, а утром обнаруживают, что бродят в центре Москвы, завернувшись в одеяло. Или посреди важной встречи человек вдруг на несколько минут отключается, банально засыпает на ходу. Есть ситуации, когда человек ходит ночью, говорит и даже водит машину, но потом ничего не помнит. Или внезапно вдруг ваш сосед начинает говорить на иностранном языке, которого сроду не знал.

Хотя эти болезни кажутся нереальными, в их основе лежат определенные мозговые процессы. Есть достаточно необычные расстройства психики или болезни, которые не придуманы сценаристами, а существуют на самом деле, хотя и кажутся нам выдуманными. Помочь в разборе «Доктору Питеру» поможет патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая.