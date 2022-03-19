В фильмах мы часто видим людей с невероятными патологиями. Нам показывают людей, которые ложатся спать в своей постели, а утром обнаруживают, что бродят в центре Москвы, завернувшись в одеяло. Или посреди важной встречи человек вдруг на несколько минут отключается, банально засыпает на ходу. Есть ситуации, когда человек ходит ночью, говорит и даже водит машину, но потом ничего не помнит. Или внезапно вдруг ваш сосед начинает говорить на иностранном языке, которого сроду не знал.
Хотя эти болезни кажутся нереальными, в их основе лежат определенные мозговые процессы. Есть достаточно необычные расстройства психики или болезни, которые не придуманы сценаристами, а существуют на самом деле, хотя и кажутся нам выдуманными. Помочь в разборе «Доктору Питеру» поможет патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Клептомания — оправдание воришек или серьезная проблема?
Многие считают, что этой болезни не существует, ее придумали для того, чтобы оправдать совершенные преступления. Есть также мнение, что людей-клептоманов в детстве плохо воспитывали. Но в реальности это серьезное расстройство психики, при котором возникает непреодолимое желание украсть что-либо, причем, зачастую совершенно бесполезное или ненужное. Нередко клептоманы параллельно бывают еще и алкоголиками, страдают от расстройств пищевого поведения и повышенной тревожности. Ключевые проявления:
импульсивное поведение;
полное отсутствие мотива для кражи (не голодные, не нуждающиеся, зачастую состоятельные люди);
невозможность контролировать свою тягу к тому, чтобы тащить совершенно ненужную вещь или продукт;
отсутствие чувства удовлетворения, не успокоенность после совершенной кражи;
непреодолимое желание к повторению.
Чаще клептоманией страдают женщины, среди мужчин проблема бывает реже. «На дело» клептоманы ходит только в одиночку, украденные вещи выкидывают или раздают, им важен сам процесс, а не предмет.
Причинами считают гиперопеку в детстве или недолюбленность детей, но это лишь предположения.
Лечат патологию психотерапевты — проводят сеансы психотерапии, но многие клептоманы лечиться не хотят, не считая себя «психами».
Хронический недосып или приступы нарколепсии?
Это специфическое расстройство сна, которое проявляется в нарушении ночного сна, проблемах с засыпанием, а также приступах резкой сонливости днем. Причем, приступ настолько выраженный, что человек может заснуть в самом неподходящем месте — за рулем, на важной встрече, на свидании. Помимо этих проявлений для нарколепсии типично:
резкое нарушение мышечного тонуса;
сонный паралич;
приступы галлюцинаций.
Страдают одинаково как мужчины, так и женщины в возрасте от 15 до 30 лет. Основная причина нарколепсии — нехватка в мозге особого нейромедиатора — орексина. Он отвечает за процесс бодрствования. Среди провокаторов выделяют наследственность, перенесенные ЧМТ, стрессы, гормональные сбои.
Выявить можно при регистрации изменений мозговой активности во время приступа. Проблема в том, что адекватного лекарства нет, но улучшить свое состояние можно, чтобы не засыпать хотя бы ежедневно.
Баловство или болезнь: синдром иностранного акцента
В один день человек начинает говорить с жутким акцентом! Многие люди считают, что подобное невозможно, и человек просто притворяется. В реальности в очень редких ситуациях после инсульта, травмы головы или перенесенного менингита, энцефалита таким причудливым образом страдает речевой центр.
При этом сам человек никогда не жил в другой стране, не общался с иностранцами и сам не учил другой язык.
Основные проявления — изменение в произношении гласных, резкое отличие в манере произношения согласных, которая нетипична для данного региона. Также меняется интонация речи.
Основу синдрома составляет поражение центра Брока — это место, где рождается наша речь. Появляется только искажение речи, но не переход на чужой язык. По всему миру документально зафиксировано сегодня около 60 случаев.
Храброе сердце или генетическая поломка?
Есть люди, которые не ощущают страха в принципе, им неведомо это чувство. Дело не в отваге или долгих тренировках, а в генетической поломке. Чувство страха — это срабатывание инстинкта самосохранения, без которого мы давно бы вымерли. При синдроме Урбаха-Вите разрушается миндалевидное тело — при этом пропадает страх, но не чувство самосохранения и базовые жизнезащищающие инстинкты.
Связана патология с рецессивным генетическим заболеванием, передающимся от родителей к детям.
Помимо этого у людей с синдромом «храброго сердца» зачастую грубый голос, судороги и проблемы с кожей, вокруг глаз образуются «шишки», которые видимы невооруженным глазом.
Основа болезни — накопление кальция в области миндалевидного тела, из-за чего его ткани разрушаются. В этой области мозга возникают наши эмоции, особенно — страх. Иногда ощущения только притупляются, но при тяжелом поражении — страх теряется совсем. Интересно, что помимо того, что люди сами не чувствуют страха, они его не распознают по эмоциям, поведению окружающих.
Лечения подобной патологии нет, помогут разве что психологи, которые научат принимать решения более осознанно и не лезть «в самое пекло».
Маньяк, актер или страдалец?
Еще одна невероятная болезнь — это синдром множественной личности. Многие думают, что такие люди — отличные актеры или жестокие психи-маньяки, наркоманы. В реальности это психическая патология, так называемое диссоциативное расстройство. Внутри человека живет несколько личностей, которые могут общаться между собой и полностью отключиться от внешнего мира.
Человек может не помнить определенных событий, если они происходили в то время, пока у него доминировала другая личность.
Для этих людей типичны головокружения, головные боли, потери сознания, проблемы с памятью, депрессия, тревожность, панические приступы, помутнение сознания, проблемы с умственными способностями, потеря контроля за мочевым пузырем и кишками.
В древние времена в таких случаях вызывали экзорциста, чтобы вытравливать злого духа. Сегодня — отправляют к психиатру.