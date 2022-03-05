К сожалению, в жизни современного человека всегда были, есть и будут появляться поводы для стресса. Не поддаваться тревоге особенно тяжело, когда окружающие тоже находятся в расстроенных чувствах.
Между тем, стресс убивает наше здоровье, поэтому нужно постараться сделать все возможное, чтобы обуздать негативные эмоции.
- Наш мозг устроен так, что неопределенность будущего пугает его, лишает опоры и вызывает всплеск страха. Эту проблему надо решать, ибо долгое пребывание в постоянном стрессе больно ударит по здоровью в обозримой перспективе, — рассказывает терапевт Марат Фаррахов.
Есть несколько способов, которые помогут если не совсем перестать тревожиться, то хотя бы уменьшить уровень стресса и сберечь здоровье даже в самые непростые времена.
1. Примите ситуацию
Для сохранения своего психического здоровья очень важно осознать: есть вещи, которые мы не можем изменить даже при большом желании, которые от нас попросту не зависят. Как напоминает врач, все проходит — пройдут и трудности.
2. Продолжайте заниматься обычными делами
В кризисные моменты может казаться, что обычные рутинные дела бессмысленны. Однако это не так: именно наши привычки могут спасти психику даже в самой сложной ситуации.
- Зацепки за привычные вещи помогут психике адаптироваться и отвлечься от гнетущих мыслей, — поясняет Фаррахов.
Поэтому так важно продолжать заниматься своим делом и постараться не забрасывать хобби.
3. Ограничьте информационный поток
Это, подчеркивает терапевт, не просто совет — к этому можно относиться как к прямому предписанию медика.
Врач советует отписаться от новостных рассылок, не вступать в споры по поводу негативных новостей. Важные новости все равно вряд ли получится пропустить.
Однако это не значит, что новости и собственные эмоции нужно игнорировать. Тревогой можно и нужно делиться — с родными, близкими и друзьями. Ищите поддержки и оказывайте ее сами.
4. Сделайте то, что уже давно откладывали
Нужно дать понять психике: жизнь продолжается. Можно начать учить новый язык, читать книги, научится медитировать, сделать генеральную уборку — словом, подойдет все, что поможет загнать тревогу в дальний угол сознания.
5. Распланируйте финансовые потоки
Простой бытовой совет, который и для здоровой психики очень полезен — все-таки вопрос денег часто является источником тревоги. Лучше расписать свои расход и отследить, от каких вещей можно отказаться, какие являются важными. Будет очень хорошо, если у вас есть возможность погасить хотя бы частично кредиты.
6. Займитесь здоровьем
И еще про деньги: их лучше вложить в свое здоровье. Сейчас самое время отправиться за консультацией ко врачу, пройти обследование или даже вылечить зубы.
7. Откажитесь от сигарет и алкоголя
Алкоголь и никотин стоят дорого и сильно вредят здоровью. Кто-то считает их отличными антидепрессантами, но на самом деле все как раз наоборот: спиртное вызывает лишь кратковременную эйфорию, пока этиловый спирт разрушает клетки мозга. Через сутки ваше настроение станет еще хуже, тревожность усилится, еще и появятся проблемы со сном.
8. Добавьте в свою жизнь спорт
Физические нагрузки в разумных количествах никому еще не повредили. Кроме того, даже самые простые упражнения укрепят здоровье и подтянут тело.
Еще один отличный и недорогой способ и от стресса избавиться, и себя в порядок привезти — ходьба. Один час быстрой ходьбы,
9. Не стесняйтесь обратиться за помощью ко врачу
Если вы поняли, что тревожность становится патологической и справиться с ней самостоятельно уже не выходит, не нужно стесняться идти ко врачу — неврологу, психологу или психотерапевту. В случае необходимости врач пропишет препараты, которые помогут справиться со стрессом.