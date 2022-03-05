- Наш мозг устроен так, что неопределенность будущего пугает его, лишает опоры и вызывает всплеск страха. Эту проблему надо решать, ибо долгое пребывание в постоянном стрессе больно ударит по здоровью в обозримой перспективе, — рассказывает терапевт Марат Фаррахов.

Есть несколько способов, которые помогут если не совсем перестать тревожиться, то хотя бы уменьшить уровень стресса и сберечь здоровье даже в самые непростые времена.

1. Примите ситуацию

Для сохранения своего психического здоровья очень важно осознать: есть вещи, которые мы не можем изменить даже при большом желании, которые от нас попросту не зависят. Как напоминает врач, все проходит — пройдут и трудности.

2. Продолжайте заниматься обычными делами

В кризисные моменты может казаться, что обычные рутинные дела бессмысленны. Однако это не так: именно наши привычки могут спасти психику даже в самой сложной ситуации.

- Зацепки за привычные вещи помогут психике адаптироваться и отвлечься от гнетущих мыслей, — поясняет Фаррахов.

Поэтому так важно продолжать заниматься своим делом и постараться не забрасывать хобби.