«Еще Зигмунд Фрейд считал, что мужчинами и женщинами мы не рождаемся, а становимся. Многое из того, что мы считаем „мужским“ и „женским“ пришло к нам не из биологии, а из окружения: то, что поощрялось нашими родителями, учителями, то, что видели мы вокруг нас», — пишет эксперт.

Давайте разберемся, как мужская и женская гендерная социализация влияет на отношение мужчин к себе, к жизни и к своим потенциальным вторым половинкам, говорит психолог.

Запрет на уязвимость

Пресловутое «мальчики не плачут» в качестве попытки вырастить сурового парня очень часто оборачивается тем, что мужчины вообще не понимают, что они чувствуют. А ведь любовь, влюбленность — это тоже своего рода уязвимость. Из-за того, что с детства мальчикам запрещали проявлять свои чувства и разбираться с тем, что они испытывали, они не понимают, кто им нравится, а кто — нет, чего они на самом деле хотят от отношений, нужно ли им сейчас жениться и так далее.