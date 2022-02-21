Многие мамы пытаются воспитать из своих сыновей идеального мужчину — «принца на белом коне», о котором грезят все девчонки, которому точно в жизни повезет, и он будет самым счастливым парнем на свете.
Отцы же хотят сделать из сына «настоящего мужика»: чтобы тот был влиятельным, умным, всегда знал, что и как нужно делать, а все вокруг его слушались и беспрекословно подчинялись. Отсюда может быть излишняя строгость, перекладывание на ребенка «взрослых» дел и, конечно же, никаких нежностей и разрешений на слезы.
Михаил Лабковский
Психология
Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.www.instagram.com/labkovskiyofficial/
«Еще Зигмунд Фрейд считал, что мужчинами и женщинами мы не рождаемся, а становимся. Многое из того, что мы считаем „мужским“ и „женским“ пришло к нам не из биологии, а из окружения: то, что поощрялось нашими родителями, учителями, то, что видели мы вокруг нас», — пишет эксперт.
Давайте разберемся, как мужская и женская гендерная социализация влияет на отношение мужчин к себе, к жизни и к своим потенциальным вторым половинкам, говорит психолог.
Запрет на уязвимость
Пресловутое «мальчики не плачут» в качестве попытки вырастить сурового парня очень часто оборачивается тем, что мужчины вообще не понимают, что они чувствуют. А ведь любовь, влюбленность — это тоже своего рода уязвимость. Из-за того, что с детства мальчикам запрещали проявлять свои чувства и разбираться с тем, что они испытывали, они не понимают, кто им нравится, а кто — нет, чего они на самом деле хотят от отношений, нужно ли им сейчас жениться и так далее.
Можно только сердиться
А вот то, что родители иногда в мальчиках как раз поощряют — это разные виды насилия. Гнев как чувство сам по себе неплох и вполне естественен. Но между этим чувством и соответствующими поступками расстилается огромная пропасть.
Как обычно родители реагируют на драки парней? «Молодец, вмазал, как следует!» Они надеются, что такие комментарии закалят мальчика, он не будет потом давать себя в обиду. Но вкупе с запретом на другие эмоции такая методика позволяет выращивать из ребенка только агрессора или абьюзера.
Не «хочу», а «должен»
Настоящий мужчина именно ДОЛЖЕН. И после этого обычно можно поставить двоеточие, после которого будет огромный список. Мужчин часто растят как людей, на которых однажды будет возложена очень серьезная ответственность. И многие родители любят перегибать палку. Желания мальчика уходят на второй план, он живет тем, что постоянно что-то кому-то должен. В итоге мужчина не будет понимать, чего он хочет и во взрослой жизни. Это может вылиться в пассивность, неумение ставить себе цели, полное отсутствие инициативы.
Мужчина — царь
Противоположная картина встречается в семьях с жестким патриархальным укладом, где отец был главным, а все остальные члены семьи ему подчинялись. Вырастая в таких условиях и уходя из родительского дома во взрослую жизнь, мужчина сталкивается тем, что для окружающих он не соответствует образу своего отца, подчиняться ему особо никто не рвется. Есть и другая сторона медали: иногда мальчики, вырастая в таких семьях, навсегда остаются не царями, а подданными патриархата: боятся босса, других мужчин и даже свою жену.
Кстати
Проблемы в детстве выливаются в проблемы и в личной жизни. Некоторые пытаются до последнего остаться в отношениях, которые приносят постоянные ссоры, слезы и бессонные ночи. На самом деле это настоящее насилие, от которого нужно бежать. Как понять, что ваши отношения токсичны и только разрушают вашу психику, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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