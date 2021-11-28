В детстве все мы любим смотреть добрые мультфильмы, читать сказки. В них ребенку пытаются донести, как важно ценить семью, друзей, бережно относится к природе и животным, различать, что такое хорошо и что такое плохо. Потом к сказочным героям добавляются и литературные персонажи. Которые также живут, как мы, могут ошибаться, путаться, но все равно пытаются стать лучше или же показывают, чем может обернуться жадность или предательство.

Однако большинство знаменитых персонажей из сказок и романов склонны отображать какую-то конкретную социально-значимую проблему, порок, или даже быть прототипом психического расстройства.

Синдром Рапунцель