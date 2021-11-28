В детстве все мы любим смотреть добрые мультфильмы, читать сказки. В них ребенку пытаются донести, как важно ценить семью, друзей, бережно относится к природе и животным, различать, что такое хорошо и что такое плохо. Потом к сказочным героям добавляются и литературные персонажи. Которые также живут, как мы, могут ошибаться, путаться, но все равно пытаются стать лучше или же показывают, чем может обернуться жадность или предательство.
Однако большинство знаменитых персонажей из сказок и романов склонны отображать какую-то конкретную социально-значимую проблему, порок, или даже быть прототипом психического расстройства.
Синдром Рапунцель
Всем известная знаменитая принцесса из сказок братьев Гримм — прекрасная Рапунцель, волосы которой вырастали до непостижимых размеров. Красавица страдала в башне, но прекрасный принц пришел ее спасать. Рапунцель скинула ему свои волосы, по которым он и забрался в место заточение возлюбленной.
Именно длинные волосы и послужили названием синдрома. Точнее, акцент на них. Синдромом Рапунцель страдают люди с непроходимостью кишечника. Такое состояние возникает из-за того, что человек постоянно жует свои волосы и никак не может отказаться от этой привычки. Интересно, что название синдрома связано как с физическим, так и с психологическим состоянием человека. Считается, что синдромом Рапунцель страдают люди, которые (как и сама героиня сказки) много времени проводили в одиночестве, возможно, у них есть травма детства, которая заставила их отгородиться от мира.
Синдром Маугли
Этот синдром назван в честь главного героя книги Редьярда Киплинга «Книга Джунглей». По ней снято несколько мультфильмов и анимационный фильм. Этим синдромом страдают дети, которые, как и Маугли, по различным причинам были вынуждены жить в асоциальных условиях. Большинство из них росли без родителей, не знают, что такое любовь, забота. В некоторых случаях ребенок много времени проводил с животными. Например, можно вспомнить историю про девочку из семьи алкоголиков: она жила в конуре с собакой, ела из ее тарелки и потом начала даже ходить на четырех «лапах» (руках и ногах).
Такие дети отличаются слабыми умственными и физическими данными, они тяжело приспосабливаются к нормальной жизни, некоторые не могут отказаться от своих «животных» привычек после многих лет жизни с людьми.
Синдром Питера Пэна
Питер Пэн — мальчик, который не хотел взрослеть. Суть этой психологической проблемы заключается в том, что такие люди отказываются вести себя как взрослые и вообще брать на себя какую-либо ответственность. Они избегают брака и рождения детей, покупают вещи в детских отделах, могут не расставаться с игрушками. Им сложно общаться с ровесниками, «Питеры Пэны» демонстрируют детское поведение. В ход часто истерики, выпрашивания, навязчивость, жалобы, гипертрофированные обиды — все ради того, чтобы доказать свою правоту. В партнере могут искать родителя-покровителя, чтобы взвалить все проблемы на него.
Синдром Золушки
Этот синдром назван в честь одной из главных героинь знаменитой сказки Шарля Перро. Есть две «золушкиных» проблемы. Одна из них — это синдром, которым страдают дети. Малыши постоянно преувеличивают, сильно гиперболизируют истории о том, как их обижают родители, сверстники, могут выдумать несуществующие факты. Чаще всего о таком рассказывают дети из приемных семей (вспомним Золушку — у нее была мачеха), чтобы привлечь к себе внимание.
Другая — это комплекс Золушки, а не синдром. Женщина в зрелом возрасте продолжает мечтать о принце на белом коне, совершенно не хочет сама заниматься своей жизнью. Она не думает об ипотеке, кредитах, стареющих родителях и прочих проблемах. А просто ждет, когда герой все решит. Обычно такое заканчивается большими финансовыми трудностями и депрессией.
Синдром Алисы в Стране чудес
Девочку Алису, которая побежала за белым кроликом, а потом попала в Страну чудес с птицей Додо, Безумным Шляпником и Чеширским котом, знают все. Книга Льюиса Кэрролла, которая считается детской, совершенно таковой не является.
Наверное, вы помните, как в мультике и книге Алиса пила зелья из бутылочек, после которых становилась огромной или совсем крохотной? Так вот: люди с одноименным синдромом иначе воспринимают реальность. Им кажется, что предметы вокруг становятся то очень большими, то очень маленькими. Или что их руки и ноги постоянно меняют размер. Нередко бывает так, что этот синдром может говорить о другой болезни: опухоли головного мозга, шизофрении, эпилепсии, мононуклеоза.
Синдром Дориана Грея
Это расстройство получило свое название в честь главного героя знаменитой книги Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». По сюжету вместо красавца-аристократа стареет его портрет, который тот тщательно прячет от окружающих. Однако история с вечной молодостью и красотой не заканчивается хеппи-эндом: в конце романа Дориан бросается с кинжалом на портрет, кромсает его, а на следующее утро слуги находят в особняке бездыханное тело старика рядом с целым портретом с молодым красавцем.
Люди, которые страдают синдромом Дориана Грея, тоже озабочены своей красотой и вечной молодостью. Они готовы потратить любые деньги, чтобы избавиться от очередной морщины. Потом именно они становятся жертвами бесконечных пластических операций, которые уродуют их лица до неузнаваемости. Но даже это не может заставить их остановиться.
Синдром Отелло
Персонажа Шекспира, который погубил своей ревностью жену Дездемону, наверное, знают все. Синдром Отелло назван как раз в честь него. Люди, которые им страдают, характеризуются патологической ревностью, недоверием к своей второй половинке (и всему миру в целом). Муж с таким синдромом постоянно ревнует жену, может преследовать ее, устанавливать в доме скрытые камеры, пытаться прослушивать телефон. Вспышки ревности нередко заканчиваются скандалами или рукоприкладством. Люди с таким синдромом могут страдать от алкогольной зависимости или половой дисфункции. Через какое-то время у них может развиться шизофрения или биполярное расстройство.
Синдром Офелии
Офелия — героиня трагедии Шекспира и возлюбленная Гамлета. Этим синдромом страдают девушки. Они чувствуют отрешенность от мира, грезят о великой любви, у них могут быть галлюцинации, панические атаки, приступы агрессии и истерики. Часто не могут контролировать себя. Могут быть провалы в памяти и суицидальные мысли.
Иногда у женщин с синдромом Офелии развиваются другие опасные патологии — лимфома Ходжкина и болезнь Альцгеймера.
Синдром Плюшкина
Степан Плюшкин — один из литературных персонажей поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Он — воплощение скупости и жадности, дом Плюшкина забит разными ненужными старыми и сломанными вещами, которые он никак не может выкинуть. Плюшкин каждый день продолжает тащить к себе все, что видит.
Люди с синдромом Плюшкина ничем не отличаются от гоголевского героя. Их квартиры обычно забиты всяким хламом (некоторый они могут приносит даже с помоек). Они не могут выкидывать старое. Со временем дома Плюшкиных становятся похожи на склады — им бывает негде спать, так как на кровати коробки и вещи, негде есть, так как стол завален мусором и старьем.
Синдром Мартина Идена
Мартин Иден — главный герой одноименного романа Джека Лондона. Молодой человек, который смог из безработного моряка превратиться в одного из самых читаемых писателей Англии. Мартин смог справиться с бедностью, безответной любовью, унижением и голодом. Однако когда он достиг всего, то решил поселится на острове и жить как отшельник. Но до нового дома Мартин не доезжает — он, выпрыгнув из каюты за борт, заканчивает жизнь самоубийством.
Люди, страдающие синдромом Мартина Идена, начинают впадать в депрессию, когда достигают заветной цели. Они много работали, не спали ночами ради заветной мечты. Эта гонка становится своеобразным наркотиком. Потом, когда дело сделано, оно перестает казаться важным, результат уже не нужен и «Мартин Иден» снова выдумывает себе цель, чтобы мучить себя в очередной погоне за мечтой.
Существует еще один синдром, который назван не в честь выдуманного героя, а в честь реального человека. Он будет 11-м в списке.
Синдром Ван Гога
Последний синдром назван в честь реального человека, знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога. Это очень необычный и пугающий синдром.
Один из самых известных моментов в биографии Ван Гога — это описание, как художник отрезает себе мочку уха. А потом рисует свой портрет с бинтом и трубкой во рту. Зачем он это сделал — неизвестно, мнения расходятся. Одна версия, что у Ван Гога случилось обострение психического заболевания, другая — что художник больше не мог выносить одиночества и разлуки с близким другом.
Люди, страдающие этим синдромом, хотят прооперировать сами себя. Они могут вскрыть себе брюшную полость, потому что уверены, что им нужна срочная операция. Могут отрезать себе какую-то часть тела, нанести тяжелые увечья или глубокие порезы. Некоторые же настаивают на операциях, донимая врачей и родственников.
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