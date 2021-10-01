Есть люди, которые готовы постоянно смотреть хорроры — они не боятся маньяков или призраков, а сюжет их буквально завораживает. Любители такого жанра ходят на премьеры в кино, качают ужастики для домашнего просмотра, склоняя других присоединиться к ним.
Но далеко не все могут осилить хотя бы полчаса просмотра подобного жанра. Даже мысль о том, что героев будут преследовать монстры или серийные убийцы вызывает страх. Человеку не нравится, когда ему страшно — вполне логичное умозаключение. Выходит, что с любителями хорроров что-то не так? Или, наоборот, с ними-то как раз все в порядке? Разбираемся с психологом Ириной Гончар.
Ирина Гончар
Психология
Психолог, специалист по психосоматике
«Люди всегда смотрят то, что им нравится — это факт. Кино должно вызывать конкретно те чувства и эмоции, которые актуальны в данный период времени, в которых человек ощущает острую потребность. Согласитесь, ведь кто-то любит мелодрамы, кто-то предпочитает фантастику, а кто-то документальное кино.. Почему же некоторым нравится то, что страшно? Как может приносить удовольствие просмотр сцен насилия? Давайте размышлять. Соприкасаясь с любым объектом из этого мира, человек получает определенные ощущения, эмоции. Какие возникают эмоции при просмотре хоррора? Страх, ужас, чувство гнева и даже, возможно, возмездие», — рассуждает эксперт.
Гормоны и эмоции правят бал
Эти эмоции запускают выработку гормонов адреналина и норадреналина. В животном мире эти гормоны служат для того чтобы выжить, спастись, убежать или атаковать. Человек — существо социальное. Порой в жизни бывают такие случаи, когда он переживает реальную физическую опасность, угрозу, ситуацию насилия. И чаще всего такие истории проявляются в социальном взаимодействии: мать кричит на своего ребенка, начальник выплескивает гнев на подчиненного и другие ситуации, в которых возникают именно чувства страха, ужаса, гнева, стыда.
«Всегда наше тело реагирует спонтанно, но в силу установленных правил или обстоятельств эти эмоции не могут быть выражены. То есть они остались не прожитыми. А организм, как любая система, всегда стремиться к гомеостазу, равновесию и требует их выплеска. Это может произойти уже в социально-приемлемом формате. Что и происходит при просмотре фильмов ужасов. Сцены, кошмара, насилия снова активизируют в человеке не пережитые когда-то чувства, дают эмоциональную разрядку когда „жертва“ спаслась или отомстила», — говорит Ирина Гончар.
Интересно то, что человек может сопереживать как жертве, так и агрессору, ассоциировать себя с любым персонажем. Все зависит от того, что именно ему сейчас ему необходимо. Иногда это происходит на подсознательном уровне — человек не осознает свою потребность. В психике эти роли переходят из одной в другую. Подробно механизм смены ролей описал Стивен Карпман в 1968 году.
Справка:
Модель перевернутого треугольника называют «агрессор — спасатель — жертва». Ее активно используют в психологии и психиатрии. Суть модели в том, что человек может быть в какой-то роли, все зависит от обстоятельств. Главной считается жертва — она не может брать на себя ответственность, зависит от мнения других, постоянно находится в подавленном состоянии. Жертва ищет спасателя — человека, который находится в роли «доброй феи крестной», которая готова всем помочь. Спасатель может защищать жертву или пытаться облегчить ее страх и другие негативные чувства. Но чаще всего натыкается жертва на агрессора. Для него характерна власть, стремление доминировать, руководить. Он зол, раздражен, вероятно, когда-то сам был жертвой.
Роли могут меняться в зависимости от того, какой период жизни сейчас у человека, в каком социуме он находится (семья, работа, друзья). Иногда он может играть и две роли сразу.
Нужен ли психолог слишком увлеченным
«Можно ли считать, что если человек постоянно смотрит ужастики, то у него проблемы с психикой? Я бы не стала это утверждать. Для постановки диагноза все-таки требуется качественное обследование у врача- психотерапевта. Но я бы порекомендовала обратиться к психологу, если вы ощущаете постоянную тягу к подобному жанру», — говорит эксперт.
Эмоции и чувства оказывают прямое влияние на поведение человека и, конечно, на качество его жизни. Непрожитые эмоции будут искать выхода в различных жизненных ситуациях. А то, что человек не может осознать, ему не подвластно. Будут происходить срывы, непонятные выплески эмоций, которые могут привести к печальным последствиям.
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