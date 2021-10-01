«Люди всегда смотрят то, что им нравится — это факт . Кино должно вызывать конкретно те чувства и эмоции, которые актуальны в данный период времени, в которых человек ощущает острую потребность. Согласитесь, ведь кто-то любит мелодрамы, кто-то предпочитает фантастику, а кто-то документальное кино.. Почему же некоторым нравится то, что страшно? Как может приносить удовольствие просмотр сцен насилия? Давайте размышлять. Соприкасаясь с любым объектом из этого мира, человек получает определенные ощущения, эмоции. Какие возникают эмоции при просмотре хоррора? Страх, ужас, чувство гнева и даже, возможно, возмездие », — рассуждает эксперт.

Гормоны и эмоции правят бал

Эти эмоции запускают выработку гормонов адреналина и норадреналина. В животном мире эти гормоны служат для того чтобы выжить, спастись, убежать или атаковать. Человек — существо социальное. Порой в жизни бывают такие случаи, когда он переживает реальную физическую опасность, угрозу, ситуацию насилия. И чаще всего такие истории проявляются в социальном взаимодействии: мать кричит на своего ребенка, начальник выплескивает гнев на подчиненного и другие ситуации, в которых возникают именно чувства страха, ужаса, гнева, стыда.