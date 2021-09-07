- Для начала надо понять, какая цель у человека, который подглядывает или подслушивает, — говорит врач-психиатр Арина Никифорова. — Если людьми движет простое любопытство, то никакой патологии я в этом не вижу. Подглядывание в окна — это тот же телевизор для людей, испытывающих дефицит общения. Это все в пределах нормы. Если цель подглядывания — получение сексуального удовольствия, то это классический вуайеризм: тайное подсматривание за интимными действиями других людей, будь то половой акт, переодевание или справление нужды.

«Самое сложное для жильца — зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают — вы снимаете, — советует юрист Михаил Хохолков. — Или уже по факту публикации фото — тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум».

Главное, что нужно доказать в таких делах — намеренность наблюдения, считает эксперт. Жители первых этажей в принципе не защищены от посторонних глаз. Но если идущий мимо человек вскользь бросил взгляд в окно, то с этим еще можно смириться. «Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно», — говорит Хохолков.

- Я понимаю желание граждан создать иллюзию приватности. Но это иллюзия. От того, что поймают какую-нибудь бабу Маню, которая пытается что-то разглядеть в окнах их квартиры, частная жизнь не станет безопасной и спокойной, — говорит психиатр Арина Никифорова. — А если человек считает, что за ним постоянно следят соседи, подглядывают в его окна и подслушивают его разговоры, то это первые признаки паранойи. Но у нас половина страны в этом страхе живет, считая, что чипы в вакцинах также «подслушивают и подглядывают». Наша личная жизнь стала очень открытой — мы не находим уединения нигде.