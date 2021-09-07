- Что касается мужского здоровья в этом возрастном периоде — рекомендации тут базовые, — отмечает профессор Михаил Кутушов. — Здоровый образ жизни, физические нагрузки в соответствии с возможностями конкретного организма, питьевой и пищевой режим.

Врач обращает внимание на то, что еда должна быть сбалансированной. Важно следить за потреблением достаточного количества витаминов, белков и особенно клетчатки.

- Например, в тибетской медицине еда даже делится по сезонам: весенняя, летняя, осенняя, зимняя, — обращает внимание врач. — Если человек летом будет есть только мясо и сало — он потолстеет, а зимой фрукты и овощи — будет мерзнуть.