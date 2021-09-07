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Даже если вы к 45 годам чувствуете себя вполне хорошо и вас не беспокоят никакие хронические заболевания, есть смысл задуматься — все ли вы делаете правильно, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Что касается мужского здоровья в этом возрастном периоде — рекомендации тут базовые, — отмечает профессор Михаил Кутушов. — Здоровый образ жизни, физические нагрузки в соответствии с возможностями конкретного организма, питьевой и пищевой режим.

Врач обращает внимание на то, что еда должна быть сбалансированной. Важно следить за потреблением достаточного количества витаминов, белков и особенно клетчатки.

- Например, в тибетской медицине еда даже делится по сезонам: весенняя, летняя, осенняя, зимняя, — обращает внимание врач. — Если человек летом будет есть только мясо и сало — он потолстеет, а зимой фрукты и овощи — будет мерзнуть.

Современная пища — к сожалению, абсолютно пустая, как вата. За последние 200-300 лет человечество высосало все минералы из почвы.

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Всемирная организация здравоохранения предупреждает нас о том, что согласно печальной статистике мужчины находятся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, начиная уже с 30 лет. Потому по достижении этого возраста представителям мужского пола важно контролировать работу сердца при помощи электрокардиографии (ЭКГ).

Соблюдение режима дня также должно стать непременным атрибутом заботы о своем здоровье.

- Очень важным является аспект отхода ко сну не позднее 22.00 — это напрямую связано с циркадным ритмом, — говорит Михаил Кутушов. — Если постоянно ложиться спать позже 23 часов ночи и/или вставать позже 7 часов утра, рано или поздно у вас появятся необратимые проблемы со здоровьем. Поэтому крайне важно отрегулировать свой распорядок дня, таким образом, чтобы он соответствовал природным ритмам.

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Врач советует мужчинам особенно внимательно отслеживать состояние мочеполовой системы.

- Неблагоприятная окружающая среда, наполненная ксенобиотиками, сидячий образ жизни, могут привести к онкологическим процессам яичек, заболеваниям простаты. Необходимо контролировать уровень тестостерона, делать УЗИ простаты, колоноскопию и гастроскопию, — рекомендует врач. — Также необходимо хоть раз в год делать ЭКГ, контролировать холестерин и вес.

Еще одно правило, о котором не помнят многие — пить больше воды.

- Все современные жители не допивают воду, — говорит Михаил Кутушов. — Это вызвано и образом жизни, и токсичной пищей, которая перебивает жажду. Будда говорил — «…будешь пить воду мелкими глотками — регулярно — будешь жить вечно!».

Также врач напоминает, что мужчинам старше 45 лет, да и женщинам тоже, верить в то, что все в их жизни будет хорошо.

- Также общее для всех правило — положительное программирование (целеполагание). Заботясь о своем здоровье, не сомневайтесь, что все с вашим организмом будет в порядке и проживете вы до 120 лет! И тогда именно так и будет, — резюмирует доктор.

Анна Майская