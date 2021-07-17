В середине лета и после новогодних праздников во всех торговых центрах начинаются распродажи: в эти периоды скидки на вещи, обувь, косметику могут быть 50, а то и 70%. Хорошо, если вы пару раз в сезон заглянете в магазин без надобности, чтобы выгодно купить платье и туфли, которые давно хотели. Плохо, если вы скупаете вещи на распродажах пакетами, постоянно ходите по магазинам чтобы снять стресс или просто отвлечься. После таких походов полки в шкафах начинают ломиться от ненужных вещей, а покупать хочется все чаще и чаще.
Елизавета Лилеева
Медицина
Клинический психолог
Почему шопинг опасен
«Шопоголизм — это всего лишь первая ступенька, ведущая к дальнейшему развитию серьезных проблем, — рассказала „Доктору Питеру“ психолог Елизавета Лилеева. — К сожалению, современный человек привык постоянно идти на компромиссы — как с обществом, так и с самим собой. Если охарактеризовывать одним словом будни современных мужчин и женщин, то для этого прекрасно подходит слово „потерпи“. Нелюбимая работа, нелюбимый город, сложные отношения с партнером, игнорирование своих потребностей ради детей и ради семьи — что-то из этого списка обязательно есть в жизни каждого. А чего обычно нет в привычных буднях? Радости, позитива, положительных эмоций».
Из-за постоянных проблем и стрессов наш мозг начинает искать способы получения положительных эмоций — ему они просто необходимы. Если нет радости на работе и дома, то он находит их в зависимостях: еде, играх, шопинге.
«Можно сказать, что это одни из видов социально приемлемых и даже одобряемых наркотиков», — говорит эксперт.
Чаще всего шопоголиками становятся женщины. Не потому что мужчинам не свойственно вышеупомянутое «потерпеть», а потому что их обычно затягивают другие зависимости — компьютерные игры, алкоголь.
Сам по себе шопоголизм изначально не опасен, ведь в отличие от алкоголизма и наркомании он не вредит здоровью. Но всегда есть риск перехода этой зависимости в более тяжелые пристрастия. То есть когда вы «кормите» своего внутреннего шопоголика, то даете зеленый свет и другим опасным пристрастиям.
Нужна ли шопоголику помощь специалиста
Важно понимать, что человек сознательно тратит часы в магазине, скупая ненужные ему вещи. Зачастую, ему бывает сложно это отследить и тем более убедить себя, что от этой привычки пора избавляться.
«Если в вашей жизни или в жизни вашего близкого вы наблюдаете такую картину — я очень рекомендую обратиться к психологу, чтобы вместе с его помощью начать выбираться из той жизни, в которую вы неосознанно себя загнали», — говорит эксперт.
Кстати
Немецкие психиатры уже два года назад пришли к выводу, что шопоголизм нужно признать психическим расстройством. Свою позицию они обосновали в статье в журнале
«Эйфория от шоппинга похожа на ощущения от алкоголя или наркотиков. В краткосрочной перспективе, когда у вас падает самооценка, вы чувствуете себя неуверенно, шоппинг способен помочь избавиться от негатива. Но у зависимости от него есть много общих черт с поведенческими расстройствами, и она способна серьезно повлиять на жизнь человека», — пояснили психиатры.
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