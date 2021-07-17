Почему шопинг опасен

«Шопоголизм — это всего лишь первая ступенька, ведущая к дальнейшему развитию серьезных проблем, — рассказала „Доктору Питеру“ психолог Елизавета Лилеева. — К сожалению, современный человек привык постоянно идти на компромиссы — как с обществом, так и с самим собой. Если охарактеризовывать одним словом будни современных мужчин и женщин, то для этого прекрасно подходит слово „потерпи“. Нелюбимая работа, нелюбимый город, сложные отношения с партнером, игнорирование своих потребностей ради детей и ради семьи — что-то из этого списка обязательно есть в жизни каждого. А чего обычно нет в привычных буднях? Радости, позитива, положительных эмоций».

Из-за постоянных проблем и стрессов наш мозг начинает искать способы получения положительных эмоций — ему они просто необходимы. Если нет радости на работе и дома, то он находит их в зависимостях: еде, играх, шопинге.

«Можно сказать, что это одни из видов социально приемлемых и даже одобряемых наркотиков», — говорит эксперт.