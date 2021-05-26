1. Закройте глаза и скажите себе: "Здесь и сейчас меня нет. Меня нет здесь и сейчас".

2. Если не помогает простой способ досчитать до десяти, усложните себе задачу, называйте вперемешку с числами, например, цветы или города.

Раз - ландыш...

Два - ромашка...

Три - роза... или

Раз - Иркутск...

Два - Красноярск...

Три - Казань....

3. Вызовите ощущение пустоты, черной спокойной пустоты.

- Если только начинаете осваивать технику, можете подтолкнуть себя к этому ощущению, говоря себя ключевые слова: "Бездумно... Безмятежно... Безмолвно...", - рекомендует Елизавета Слюсарева. - Пусть ощущение пустоты, самоотсутствия, будет длиться всего долю секунды, но и этой доли секунды хватит, чтобы "отвязаться" от ситуации.

Ранее психолог рассказывала, какие семь правил помогут жить счастливее.

"Всё, что с нами происходит, это результат нашего выбора. Если мы разгребаем чужие проблемы, значит, нам это нравится. Если мы терпим неуважительное отношение к себе, значит, мы сами это выбрали. Если нам кто-то грубит, значит, мы это позволяем. Если кто-то обманывает, значит, мы склонны верить. Обижаться не на кого. Мы сами этого хотим", - говорит эксперт.

© ДокторПитер