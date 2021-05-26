Нередко случается, что мы "теряем голову" во время стрессовой ситуации и утрачиваем способность разумно и спокойно мыслить и действовать. Особенно часто это бывает, когда общаешься с непростым собеседником, втягиваешься в конфликт, или выполняешь какую-то сложную или очень ответственную работу. Результат - потеря самоконтроля, срыв на крик, переход на личности, и как итог - некрасивая сцена, море негативных эмоций, летящий в стену калькулятор или что еще потяжелее, а еще чаще - много лишних слов, о которых потом приходится жалеть.
Чтобы вернуть спокойствие в подобных случаях, найти в себе силы для принятия важного решения, настроиться на выполнение неприятных действий, можно использовать простую и эффективную технику выключения из ситуации. О ней
1. Закройте глаза и скажите себе: "Здесь и сейчас меня нет. Меня нет здесь и сейчас".
2. Если не помогает простой способ досчитать до десяти, усложните себе задачу, называйте вперемешку с числами, например, цветы или города.
Раз - ландыш...
Два - ромашка...
Три - роза... или
Раз - Иркутск...
Два - Красноярск...
Три - Казань....
3. Вызовите ощущение пустоты, черной спокойной пустоты.
- Если только начинаете осваивать технику, можете подтолкнуть себя к этому ощущению, говоря себя ключевые слова: "Бездумно... Безмятежно... Безмолвно...", - рекомендует Елизавета Слюсарева. - Пусть ощущение пустоты, самоотсутствия, будет длиться всего долю секунды, но и этой доли секунды хватит, чтобы "отвязаться" от ситуации.
Ранее психолог рассказывала, какие семь правил помогут жить счастливее.
"Всё, что с нами происходит, это результат нашего выбора. Если мы разгребаем чужие проблемы, значит, нам это нравится. Если мы терпим неуважительное отношение к себе, значит, мы сами это выбрали. Если нам кто-то грубит, значит, мы это позволяем. Если кто-то обманывает, значит, мы склонны верить. Обижаться не на кого. Мы сами этого хотим", - говорит эксперт.
© ДокторПитер
Комментарии1