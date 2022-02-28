Йод из практически безобидного антисептика и материала для знаменитой «йодовой сетки» постепенно превращается в дефицит. Его начали активно закупать для профилактики на случай ядерного взрыва или ЧП на атомной электростанции — многие верят, что йод защищает от радиации, или даже говорят, что йод «выводит радиацию из организма».

Это, конечно, не так. От радиоактивного излучения йод никак не поможет. Но иногда йод все же рекомендуют — в случаях, если при ЧП в воздух попадает радиоактивный изотоп йода. Дело в том, что наша щитовидная железа не умеет различать обычной йод и его «плохую» разновидность и буквально впитывает его из воздуха. В этом случае резко возрастает риск развития рака щитовидки. А если щитовидная железа наполнена стабильным, «хорошим» йодом, радиоактивный она поглощать уже не будет.

В мирное время восполнить недостаток позволит обычная йодированная соль из продуктового магазина. В тревожные же времена по советам из Интернета и медиков-блогеров многие начинают использовать спиртовой раствор йода, принимают его ежедневно в месячных объемах. И делают это постоянно, для профилактики. Врачи предупреждают: это очень опасно!