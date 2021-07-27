- Часто мы видим пациентов, у которых после инсульта происходит декомпенсация кровоснабжения головного мозга — нарушается микроциркуляция крови в сосудах органа. И это очень похоже на то, что случается после ковида. Каждый сосуд заканчивается так называемой капиллярной петлей, где собственно и происходит обмен с тканями мозга кислородом, углекислым газом, глюкозой. И если капилляры перестают работать, ожидаемо наступает снижение работоспособности мозга. Такое бывает на фоне гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза, а теперь и ковида, — объясняет врач.

Но по сравнению с другими заболеваниями у ковида есть особенность — он «бьет» по голове не только пожилых, но и молодых. Причем необязательно болевших тяжело.

- Обычно мы говорим о снижении памяти и внимания у пациентов 60+ — вот классика для невролога. Сейчас же к нам приходят с так называемым «мозговым туманом» переболевшие ковидом 30+. Это очень важный момент. У старшего поколения есть жизненный опыт, мудрость, поэтому даже при снижении памяти и внимания они могут работать. Более того, это состояние у них формируется годами. А после коронавирусной инфекции речь идет о нескольких месяцах. За 1-2 месяца после болезни человек вроде даже физически восстановился, не кашляет и дышит нормально, а мозг не работает. И вот приходят к неврологу такие молодые и активные, им надо быстро думать и зарабатывать деньги, а они не могут. Теперь им приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы хотя бы соответствовать своему прежнему уровню, — рассказывает Денис Захаров.

По словам невролога, самому молодому пострадавшему от COVID-19 в его практике было 35 лет. Это руководитель достаточно успешной компании, который теперь сам себя называет инвалидом. Раньше он гордился, что может работать 24/7, а теперь перестал справляться с нагрузками — не может долго удерживать информацию в голове и вместо коротких заметок в еженедельнике вынужден все подробно записывать, чтобы ничего не забыть.