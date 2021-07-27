Молодым тяжелее
Как рассказал «Доктору Питеру» Денис Захаров, невролог НМИЦ им. Бехтерева, переболевшие ковидом часто жалуются на снижение работоспособности мозга. И таких немало — в клинику центра на улице Бехтерева каждую неделю приходят десятки петербуржцев. По словам врача, постковидные нарушения в мозге можно сравнить с теми, что происходят после инсульта.
Денис Захаров
неврология
Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
- Часто мы видим пациентов, у которых после инсульта происходит декомпенсация кровоснабжения головного мозга — нарушается микроциркуляция крови в сосудах органа. И это очень похоже на то, что случается после ковида. Каждый сосуд заканчивается так называемой капиллярной петлей, где собственно и происходит обмен с тканями мозга кислородом, углекислым газом, глюкозой. И если капилляры перестают работать, ожидаемо наступает снижение работоспособности мозга. Такое бывает на фоне гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза, а теперь и ковида, — объясняет врач.
Но по сравнению с другими заболеваниями у ковида есть особенность — он «бьет» по голове не только пожилых, но и молодых. Причем необязательно болевших тяжело.
- Обычно мы говорим о снижении памяти и внимания у пациентов 60+ — вот классика для невролога. Сейчас же к нам приходят с так называемым «мозговым туманом» переболевшие ковидом 30+. Это очень важный момент. У старшего поколения есть жизненный опыт, мудрость, поэтому даже при снижении памяти и внимания они могут работать. Более того, это состояние у них формируется годами. А после коронавирусной инфекции речь идет о нескольких месяцах. За 1-2 месяца после болезни человек вроде даже физически восстановился, не кашляет и дышит нормально, а мозг не работает. И вот приходят к неврологу такие молодые и активные, им надо быстро думать и зарабатывать деньги, а они не могут. Теперь им приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы хотя бы соответствовать своему прежнему уровню, — рассказывает Денис Захаров.
По словам невролога, самому молодому пострадавшему от COVID-19 в его практике было 35 лет. Это руководитель достаточно успешной компании, который теперь сам себя называет инвалидом. Раньше он гордился, что может работать 24/7, а теперь перестал справляться с нагрузками — не может долго удерживать информацию в голове и вместо коротких заметок в еженедельнике вынужден все подробно записывать, чтобы ничего не забыть.
Больше пишите
По словам Дениса Захарова, «мозговой туман» лечится специальными препаратами, которые помогают восстановить нарушенную микроциркуляцию в сосудах головного мозга. Кроме того, чтобы ускорить восстановление мыслительных способностей, врачи настоятельно советуют постоянно «загружать голову».
- Голова должна все время работать. Надо читать книги, общаться с интересными людьми, разгадывать кроссворды, учить иностранные языки, заводить новые хобби — то есть стараться каждый день постигать что-то новое. Если человек этого не делает, восстановление будет идти намного медленнее, — предупреждает врач.
Доктор посоветовал одно действенное упражнение, которое может помочь быстрее и лучше соображать.
- Мне нравится английская система обучения с написанием эссе — у них все постигается через этот метод. Прочитали книгу — сядьте, набросайте на листочек, что вас в ней впечатлило или хотя бы ее краткое содержание. Посмотрели фильм, сходили в театр — напишите. Это позволяет человеку формулировать и оформлять свои мысли — желательно со знаками препинания и без ошибок. В этот момент у него включаются разные участки мозга, отвечающие за внимание, память, познавательную деятельность. К сожалению, эпистолярный жанр на сегодня практически потерян. Мы читаем письма, которые люди писали в 19-м, 20-м веках, и радуемся, какой у них был красивый слог. А сейчас все сводится к одним sms-кам и эмодзи, — заключил невролог.
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