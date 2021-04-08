Психолог Первого меда: как восстановить стертую ковидом память

Забывают как зовут сестру, не узнают соседей, постоянно «теряют» ключи — с такими проблемами сталкиваются переболевшие COVID-19, причем даже бессимптомно. По словам клинического психолога Марии Мальцевой, коронавирус «мозаично» повреждает внимание и память как у пожилых, так и молодых. Из хорошего: это проходит, если не запустить.

Теряют память даже бессимптомные и подростки

Как рассказала «Доктору Питеру» Мария Мальцева, клинический психолог ПСПбГМУ им. Павлова (клиника Первого меда лечила пациентов с ковидом в первую и вторую волну), проблемы с памятью и вниманием специалисты замечают практически у каждого, кто после COVID-19 обращается за реабилитацией или любой помощью к специалистам. Причем, не только у тех, кто болел тяжело.

- Сначала мы отмечали проблемы с памятью только у прошедших через реанимацию и кислородную поддержку. Думали, что это последствия гипоксии — мозг пострадал из-за дефицита кислорода. Но потом, когда пошли более легкие пациенты, многие из которых лечились дома, мы поняли: дело в другом. У коронавируса - все признаки нейроинфекции. У меня были даже пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно - только тест был положительным, а память все равно пострадала, - говорит медик.

Оказалось, коронавирус «бьет» по памяти независимо от возраста. По словам Марии Мальцевой, страдают даже 15-16-летние. Хотя, как признает специалист, с памятью и у здоровых подростков не все в порядке.

- Современные дети в принципе плохо запоминают. Если старшее поколение помнит номера важных телефонов, адреса, названия улиц, то поколению гаджетов это не нужно: номера - в телефоне, адреса — в навигаторе, они практически ничего не держат в голове. И это становится еще большей проблемой, если ребенок чем-то заболевает. После COVID-19 у них страдает способность к запоминанию. Называешь им 10 слов и просишь повторить через час — они не помнят 9 из 10. Для пожилого человека это сравнимо с глубокой деменцией. А речь идет о вполне здоровых детях, не двоечниках.

Поражает наугад

Специалисты отмечают, что коронавирус избирательно «выводит из строя» память — кому как «повезет». У одних страдает зрительная память, у вторых — слухоречевая, у третьих — пространственная. Когда начинаются проблемы, определить трудно. Во время болезни человек лежит в постели, память у него нагружена минимально и он редко ею пользуется. Все проявляется позже, когда он начинает отходить от кровати и выполнять более сложные бытовые действия.

- Вдруг обнаруживается, что он забыл номера телефонов, которые раньше помнил наизусть, не может вспомнить имена родственников или как выглядят соседи, с которыми прожил рядом 15 лет. Наши пациенты признавались, что не узнали в лицо соседей — те с ними здоровались, а они долго не могли понять, кто это. После подсказки, конечно, вспомнили, но такие провалы в памяти людей сильно пугают, - рассказывает о типичных жалобах пациентов Мария Мальцева.

Страдает не только память, но и внимание — переболевшим трудно сконцентрироваться. Причем обе когнитивные функции тесно связаны — мы не запоминаем то, на чем не фокусируем внимание.

- Некоторые, к примеру, отказываются после болезни садиться за руль — замечают, что слишком часто пропускают опасные моменты на дороге, - добавляет медик.

Без паники - это проходит

По словам клинического психолога Первого меда, если вы заметили похожие проблемы — паниковать не надо. Как правило, после несложных тренировок это проходит. Главное, не игнорировать проблемы.

- Мы не говорим о тяжелых когнитивных нарушениях, когда требуется госпитализация и лекарственная терапия. Речь о пациентах, которых выписали после болезни и которые могли сразу не заметить какие-то неприятные изменения. Как они обычно обнаруживаются? Человека начинает раздражать, что он начинает все делать слишком медленно, часто отвлекается, забывает, куда шел или где оставил ключи. Как правило, легкие нарушения сопровождаются фоновым раздражением. Если оно есть и ассоциируется с забывчивостью, надо действовать — после простых тренировок все проходит. Но не стоит ждать, пока само как-нибудь пройдет. Человек испытывает стресс из-за проблем с памятью, а чем выше стресс - тем хуже запоминается. Получается замкнутый круг, который в итоге может закончиться тревожным расстройством, - предупреждает Мария Мальцева.

Тренируем память дома

Набор упражнений для восстановления памяти психологи подбирают индивидуально — в зависимости от того, что пострадало. Но если все относительно неплохо, можно потренироваться самостоятельно. По словам психолога, хорошо помогают даже примитивные тренинги.

7 простых упражнений для тренировки памяти:

Для восстановления слухоречевой памяти учим цитаты, стихотворения;

Записываем на бумажке 3-5 слов, прячем ее, а через час пытаемся вспомнить, что написали. Достаем бумажку и проверяем;

Внимательно читаем про себя или вслух классическую литературу (в таких произведениях много сложносочиненных предложений, с деепричастными и причастными оборотами) — дочитав длинное предложение до конца, пытаемся все удержать в памяти и «сложить» смысл.

Для тренировки зрительной памяти играем в детскую игру: один раскладывает на столе в определенном порядке предметы, мы запоминаем как и что лежит, потом предметы меняются местами, мы должны найти изменения;

Для памяти полезны и другие игры: в слова, в карты или домино;

Считаем чаще в уме - начинаем со сложения и вычитания маленьких чисел, постепенно повышая сложность вычислений;

Для ориентировочной памяти идем на работу или в магазин новым маршрутом, запоминая по пути названия улиц, необычные дома и предметы.

Надежда Крылова

© Доктор Питер