Масштабное
Систолическое давление ниже 130 мм.рт.ст. без приема лекарственных средств, снижающих артериальное давление.
Соотношение объема талии и бедер менее 0,95 для женщин и 1,05 для мужчин (нужно разделить объем талии в сантиметрах на объем бедер).
Нет сахарного диабета.
Врачи также говорят о том, что у некоторых пациентов наблюдается так называемый доброкачественный вид ожирения.
- Да, такие люди действительно существуют, но в моей практике их было единицы, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Яна Кулакова. — Это люди с ожирением, но очень пропорционально сложенные, с явно видной талией. У меня была такая пациентка, она ела без ограничения быстрые углеводы — конфеты, печенье, тортики. При этом ни намека на сахарный диабет или артериальную гипертонию.
В основном это женщины с ожирением по типу «груши». То есть вся лишняя масса уходит в бедра. Есть еще вариант «яблока» (абдоминальное ожирение), когда жир концентрируется на животе. По моим наблюдениям, люди с таким типом фигуры наиболее подвержены различным заболеваниям — в первую очередь, сердечно-сосудистым.
По данным Минздрава, более 40 миллионов жителей России сегодня страдают ожирением. Лишний вес увеличивает риск появления хронических заболеваний, гипертонии, диабет, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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