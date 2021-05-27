Врачи также говорят о том, что у некоторых пациентов наблюдается так называемый доброкачественный вид ожирения.

- Да, такие люди действительно существуют, но в моей практике их было единицы, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Яна Кулакова. — Это люди с ожирением, но очень пропорционально сложенные, с явно видной талией . У меня была такая пациентка, она ела без ограничения быстрые углеводы — конфеты, печенье, тортики. При этом ни намека на сахарный диабет или артериальную гипертонию.