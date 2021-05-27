О долгосрочных последствиях ковида для здоровья врачи с уверенностью пока не говорят. Вирус все-таки новый, его еще изучать и изучать. Но данных становится все больше. Так, на днях стало известно, что у почти половины — 49 процентов — перенесших коронавирус отмечается серьезное выпадение волос. Причем осложнение проявляется не сразу, а спустя 2-6 месяцев после заражения. Об этом в
Что делать с этой бедой, эксперты пока не знают. Более того, говорят, что универсального рецепта нет. По мнению Ольги Медецкой, врача-дерматолога, трихолога Городского кожно-венерологического диспансера, главная задача здесь — даже не в том, чтобы сохранить волосы, а чтобы вырастить новые. К средствам народной медицины здесь прибегать бесполезно — никакие-чудо-маски не спасут.
- Могу с уверенностью сказать — не стоит заниматься самолечением, тем более что «волшебного лосьона» или «волшебной таблетки», которые помогают всем без исключения, не существует. В первую очередь, необходимо найти причину выпадения волос, — говорит трихолог.
Некоторые специалисты советуют пройти курс мезотерапии, другие — сдать анализы на уровень железа в крови, но все сходятся в одном: нужно идти к врачу и решать проблему индивидуально.
Какие еще последствия коронавируса могут проявиться не сразу
Одышка
Все-таки при болезни страдают легкие — у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Многие жалуются на то, что трудно дышать по ночам, приходится вставать и открывать окна. Тяжело подниматься по лестнице — задыхаться начинают буквально с первых ступенек.
Врач-терапевт Алексей Водовозов дал простой совет, как помочь легким восстановиться после болезни — это упражнение под названием «прямоугольник»: «Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха — единица, длина выдоха — две единицы».
Усталость и слабость
Причем приступы слабости такие, что нет никакой возможности ни работать, ни заниматься домашними делами. С упадком сил нужно начинать бороться постепенно: Алексей Водовозов советует начинать с прогулок. Пусть это будут 500 метров, постепенно можно проходить все больше и больше, до километра. Гулять в одиночестве не стоит — нужен кто-то, кто сможет вас поддержать, если вдруг настигнет приступ слабости. Обязательно уделите внимание правильному питанию — нужны продукты, богатые цинком, селеном, витаминами.
Раздражительность и тревожность
Неврологических симптомов может быть множество: от легкой паранойи до бессонницы, депрессии, нарушений памяти и приступов агрессии. Врачи в таких случаях рекомендуют обратиться к специалисту — проблемы с нервами нельзя недооценивать.
Кроме того, нужно придерживаться строгого режима дня, отказаться от вредных привычек в пользу здорового жизни, общаться с друзьями и не забывать о хобби. «Обязательна нормализация климата в семье. Это те рекомендации, которые действительно работают и помогают нам справляться с возникшими проблемами и тревогой в ситуации неопределенности», — говорит Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева.
Проблемы с зубами
Западные ученые отмечают, что у переболевших ковидом чаще встречаются стоматологические проблемы: зубы выпадают без боли и крови, эмаль может стать серой и хрупкой, появляются сколы, возрастает чувствительность зубов. Эксперты считают, что это может быть следствием перенесенного цитокинового шторма — это воспаление, которое невозможно контролировать, из-за чего страдают собственные клетки и ткани организма. Кроме того, на фоне вирусной инфекции организм теряет фосфор и кальций — но это, как рассказал
Нервно-мышечные заболевания
Выздоровевшие от ковида выходят из больниц своими ногами, а возвращаются уже на носилках — тревожную тенденцию отмечают в Городской многопрофильной больнице №2 в Петербурге. По словам заведующей 3-м неврологическим отделением Тимы Стучевской, пациенты с впервые развившимися нервно-мышечными заболеваниями поступают спустя недели, а то и месяцы после перенесенного ковида.
«Отдельную группу составляют осложнения, которые проявляются отсроченно, через 2-4 недели после излечения от СOVID-19, так как для формирования иммунного ответа необходимо время. К таким поздним осложнениям относятся острые и хронические аутоиммунные невропатии (синдром Гийена-Барре, ХВДП, полимиозит и другие) при которых аутоиммунный ответ, изначально направленный на борьбу с вирусом, может „переключиться“ на клетки хозяина», — рассказывает Тима Стучевская.
В итоге человек ослабевает настолько, что не в состоянии двигаться, может наступить паралич рук и ног одновременно, а в тяжелых случаях люди остаются прикованными к постели.
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