Что делать с этой бедой, эксперты пока не знают. Более того, говорят, что универсального рецепта нет. По мнению Ольги Медецкой, врача-дерматолога, трихолога Городского кожно-венерологического диспансера, главная задача здесь — даже не в том, чтобы сохранить волосы, а чтобы вырастить новые. К средствам народной медицины здесь прибегать бесполезно — никакие-чудо-маски не спасут.

- Могу с уверенностью сказать — не стоит заниматься самолечением, тем более что «волшебного лосьона» или «волшебной таблетки», которые помогают всем без исключения, не существует. В первую очередь, необходимо найти причину выпадения волос, — говорит трихолог.

Некоторые специалисты советуют пройти курс мезотерапии, другие — сдать анализы на уровень железа в крови, но все сходятся в одном: нужно идти к врачу и решать проблему индивидуально.

Какие еще последствия коронавируса могут проявиться не сразу

Одышка

Все-таки при болезни страдают легкие — у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Многие жалуются на то, что трудно дышать по ночам, приходится вставать и открывать окна. Тяжело подниматься по лестнице — задыхаться начинают буквально с первых ступенек.

Врач-терапевт Алексей Водовозов дал простой совет, как помочь легким восстановиться после болезни — это упражнение под названием «прямоугольник»: «Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха — единица, длина выдоха — две единицы».