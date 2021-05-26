Испытания на сотрудниках Роспотребнадзора

«ЭпиВакКорона» - разработка новосибирского научного центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору. Поэтому в докладе ведомства, опубликованным российским порталом нерецензированных публикаций COVID-19 PREPRINTS, речь идет именно о сотрудниках Роспотребнадзора.

Как сообщается в препринте статьи, с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года были вакцинированы 1736 человек. У 566 человек интервал между первой и второй дозой вакцины составил 14 дней, у остальных — 21 день. Но расширенное наблюдение проводилось за 807 сотрудниками, прошедших полный курс вакцинации. Как отмечается в докладе, все эти сотрудники продолжали работать в условиях пандемии COVID-19, «в том числе работали в очагах и с биологическим материалом больных коронавирусной инфекцией».

Из 807 человек, получивших две дозы «ЭпиВакКороны», ковидом заболели 37 человек. «Два случая закончились летальным исходом», - говорится в докладе. Таким образом, «общая частота развития COVID-19 среди вакцинируемых составила 4,6%», - делают вывод авторы публикации.

Средний возраст заболевших — 53,2 года, более 65% случаев приходится на тех, кому за 50. Серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было. «Наиболее частой жалобой вакцинируемых была болезненность в месте введения вакцины - порядка 50% привитых. Однако длительность сохранения болезненности не превышала трех суток», - уточняется в публикации.

Антитела искали на 45-ый день

Принципиальный вопрос — поствакцинальные антитела, на отсутствие которых не раз указывали исследователи и участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны». Добровольцы писали открытые письма в Роспотребнадзор и Минздрав, но диалога не получилось. Как рассказывал «Доктору Питеру» основатель группы «ЭпиВакКорона» и участник клинических исследований, было организовано гражданское исследование способности сыворотки вакцинированных нейтрализовать «живой» коронавирус. Плазму привитых «ЭпиВакКороной» отправили в несколько лабораторий для проведения нейтрализации реакции. Результат оказался неутешительным: по словам Андрея Криницкого, антитела вырабатываются только у 70% привитых, в сыворотках вакцинированных отсутствуют вирус-нейтрализующие антитела, вакцинация «ЭпиВакКороной» не защитила от заражения и тяжелого течения COVID-2019 участников клинических испытаний.

В публикации Роспотребнадзора теме поствакцинальных антител посвящено несколько абзацев. С помощью специальной тест-системы «Вектора» (обычными коммерческими тестами их найти невозможно) у сотрудников Роспотребнадзора искали антитела на 45-й день после введения первой дозы. По словам авторов публикации, определялись титр и коэффициент позитивности (КП) - положительным считался результат более 1,2 ЕД. Оказалось, что иммунологическая эффективность вакцины у женщин была выше, чем у мужчин. Значения среднего КП снижались с возрастом, а более высокий титр поствакцинальных антител «был характерен для достоверно более молодого возраста». Кроме того, отрицательный результат среди молодых вакцинированных был у каждого двадцатого, в старших возрастных группах — у каждого третьего или пятого.