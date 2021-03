«ЭпиВакКорона» вызывает антитела даже у плацебников. Эксперты — о странностях научной статьи, посвященной вакцине центра «Вектор»

Разработчики «ЭпиВакКороны» опубликовали официальные результаты I-II фаз клинических исследований вакцины. «Множество странностей и отсутствие логики», - так прокомментировали статью «Доктору Питеру» эксперты.

Вместо зарубежного журнала - малоизвестный

О том, что результаты исследований вакцины «ЭпиВакКорона» планируется направить в международные журналы, было впервые заявлено в научном центре «Вектор» в ноябре прошлого года. В феврале уже 2021 года сообщалось, что «Вектор» направил результаты клинических исследований вакцины фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. «Их публикация ожидается в ближайшее время, - заявили в Роспотребнадзоре. - Обнародование результатов в русскоязычных научных изданиях до выхода соответствующих международных публикаций не представляется целесообразным в силу их эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц». Спустя месяц статья появилась в российском журнале «Инфекция и иммунитет», который издает НИИ им. Пастера Роспотребнадзора.

«Что является показателем крутости журнала? Так называемый импакт-фактор (ИФ), который говорит о том, насколько часто цитируются публикации этого журнала учеными, - говорит вирусолог Маргарита Романенко. - Почти все российские журналы имеют ИФ меньше единицы, то есть их статьи очень мало цитируются. А вот у журнала Lancet, где опубликованы уже две статьи по результатам испытания «Спутника» ИФ 60. А у журнала The New England Journal of Medicine, в который якобы метили векторовцы — 75. Журнал «Инфекция и иммунитет» имеет импакт-фактор - 0,638. Почти в 100 раз меньше, чем у Lancet».

Магическая природа вакцины

«Первое, что бросается в глаза — это аналогия со «Спутником» по результатам сравнения концентрации вирус-специфических антител у привитых и переболевших, - рассказал «Доктору Питеру» врач-биофизик Кирилл Скрипкин. - У «Спутника» концентрация антител у привитых была в среднем в 8 раз выше, чем у переболевших, по данным из статьи в «Ланцете». У «ЭпиВакКороны» концентрация антител у привитых в 11 раз меньше, чем у переболевших. Напомню, что это количество просто связывающих антител, не нейтрализующих. Количество нейтрализующих вирус антител разработчики «Вектора» почему-то решили с количеством этих антител у переболевших не сравнивать, в отличие от разработчиков центра Гамалеи. Но, по крайней мере, по результатам этой статьи, нейтрализующие антитела после «ЭпиВакКороны» есть. В итоге моя картина мира не поменялась, «ЭпиВакКорона» имеет право на существование в качестве бустера для ревакцинации, что также должно быть сначала доказано в клинических исследованиях».

«Самое большое возмущение вызывает тот факт, что в статье по-прежнему не раскрыты конкретные пептиды, на которых построена вакцина, - говорит профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш. - То есть «Вектор» продолжает играть в столь любимую постсоветскими учёными игру в «мага-волшебника», у которого в пробирке булькает секретное зелье, лечащее все болезни, и маг отгружает это зелье по сходной цене, но никогда никому не расскажет о том, как он это зелье варит. Именно поэтому «Вектор» никому не даёт свой вакцин-специфический ИФА, именно поэтому даже в статье не говорится, какие же пептиды вставлены в вакцину».

Но на главный вопрос, почему при заявленной 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны» тесты вакцинированных показывают только 75%, публикация разработчиков «ЭпиВакКороны» все же дала ответ.

«Оказывается, у «Вектора» есть два разных теста ИФА, видящих вакцинные антигены, - один на цельный вирион, а другой - на вакцин-специфические пептиды, - говорит Дмитрий Кулиш. - Второй (главный и самый чувствительный) они никому не дают, а первый - раздали и объявили вакцин-специфическим. При этом, разумеется, никому ничего не объяснили. Но оттого мы так и любим публикации, с нетерпением ждём - именно в них тайное становится явным. Приходится констатировать, что у «Вектора», действительно, есть ИФА, по которому, действительно, происходит 100-процентная сероконверсия после укола «Эпиваком». Этот тест заботливо скрыли от пациентской группы, что является поведением антиобщественным, но уголовно ненаказуемым».

Сейчас, по словам профессора Кулиша, авторы статьи, не раскрыв ключевой метод - секретный пептид-специфичный ИФА, обязаны либо исправить эту «детскую ошибку», либо отзывать статью и официально признавать магическую природу «ЭпиВакКороны».

Загадочные плацебники

Еще одно «магическое», ничем не объяснимое в публикации «Вектора», свойство «ЭпиВакКороны» - вызывать антитела даже у плацебников, поставило экспертов «Доктора Питера» в тупик. Если верить статье, специальный «засекреченный» тест на антитела к вакцинным антигенам «ЭпиВакКороны» показал отличные результаты у плацебо-группы, вакцинированной физраствором, – максимальный титр у плацебников достиг 1:800, а средний геометрический титр в плацебо-группе к 21-му дню вплотную подобрался к 1:200 – такой же минимальный титр специальных антител указан для группы вакцины на 42-й день.

«Наличие антител у плацебо-группы, конечно, очень смущает, - говорит вирусолог Маргарита Романенко. - При этом антитела то появляются, то исчезают. Но это никак не обсуждается, так же как и нет ответа на вопрос, откуда антитела вообще появились у плацебников. Мы можем только предполагать, почему это случилось — либо что-то не так с тест-системой, которая детектирует у людей то, что у них быть не может, либо эти люди подвергались коронавирусной инфекции, но в таком случае, куда потом делись эти антитела, если они и в самом деле у них были».

«Отмалчиваться аморально»

Участники клинических исследований, объединившись в группу в Телеграме, сегодня готовят уже третье открытое письмо - на это раз не в Минздрав (напомним, в первом открытом письме в Минздрав они просили «расслепить» исследование, чтобы понять, кто получил вакцину, а кто плацебо, а во втором — провести независимую проверку «ЭпиВакКороны»), а научному и медицинскому сообществу: «Отмалчиваться в данной ситуации аморально», - говорят добровольцы. Сейчас, по словам администратора группы Андрея Криницкого, они копят данные о людях, которые заразились ковидом, в том числе тяжело, уже после вакцинации. Примечательно, что в статье «Вектора» описан один случай заражения коронавирусом 18-летним пациентом из группы вакцинированных. На малой выборке (в данном исследовании приняло участие всего сто человек. Другое, более масштабное, с участием трех тысяч добровольцев пока продолжается - Прим. ред.) — случай показательный.

«На 43-й день после вакцинации у пациента развился тяжёлый кашель, появилась высокая температура, тест ПЦР на коронавирус дал положительный результат. То есть это довольно существенная вирусная нагрузка. Это все как интерпретировать? В обсуждении про это ни слова», - задается вопросом молекулярный биолог Ольга Матвеева.

Роспотребнадзор в ответ на всю критику заявил, что «ЭпиВакКорона» создает три линии иммунной защиты (две линии— нейтрализующие антитела, третья линия — Т-клеточный ответ), сегодня опубликована схема эффективной работы вакцины. При этом, в самой научной публикации почему-то нет никаких данных о Т-клеточном ответе.

