Инфекционист Боткинской больницы объяснил, почему кому-то не нужна прививка от коронавируса, а нужен тест на антитела

Что будет, если привиться от коронавируса после «скрытой» болезни? А если заболеешь между первым и вторым этапом прививки, что делать? «Доктор Питер» попросил Марию Белопольскую, врача-инфекциониста Клинической инфекционной больницы им. Боткина ответить на самые частые вопросы о вакцинации «Спутником V» от Центра им. Гамалеи - единственной коронавирусной вакциной, доступной сегодня в поликлиниках.

Как записаться на прививку в Боткинскую больницу?

- В Боткинской больнице, в первую очередь, сейчас вакцинируют горожан из групп риска. На ближайшие две недели очередь сформирована, в день прививаем около 20 человек. Мы должны набирать группы сразу по 5 человек и рассчитывать «пятерки» дольше, чем на 2 недели вперед, не получается. Тем не менее, все остальные желающие тоже могут звонить в наш колл-центр (тел. 409-78-87) и записываться — часто бывают отказы, например, из-за болезни очередников или обнаружения защитных антител, и тогда у записавшихся появляется шанс. Бывает, просят подойти очень быстро - после размораживания вакцину надо использовать в течение двух часов. Поэтому у тех, кто живет недалеко от нашей площадки на Миргородской улице и может оперативно подойти, возможностей попасть на вакцинацию больше.

По данным комздрава на 21 января, всего в Петербурге от коронавируса привились 30 159 человек, из них 5 367 закончили цикл вакцинации. В город всего поступило 105 242 комплекта доз коронавирусной вакцины, в поликлиниках остается 12 533 комплектов, на фармбазе — еще 62 550 (они поступили сегодня, 21 января). Петербуржцы не раз жаловались, что не могут сделать прививку от коронавируса. Из-за дефицита вакцины в некоторых поликлиниках запись периодически приостанавливают или записывают в лист ожидания на неопределенную перспективу. Телефоны для записи на прививку 70 открытых сегодня пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Я переболела ковидом, когда можно сделать прививку?

- Через полгода после выздоровления или если исчезли защитные антитела, хотя в аннотации к вакцине сроки для таких случаев не указаны.

Я не знаю, болела ковидом или нет. Обязательно ли перед вакцинацией делать тест на коронавирус и исследование на антитела?

- Если человек не знает, болел он или нет, но у него нормальная температура тела и нет никаких подозрительных симптомов, то мазок на коронавирус и анализ крови на IgM можно не делать. Обследование перед вакцинацией не является обязательным. Но все же мы советуем перед первой прививкой выполнить иммуноферментный анализ крови (ИФА) на наличие антител к коронавирусу - иммуноглобулинов класса G. Часто пациенты считают, что не болели COVID-19, сдают анализ и он показывает IgG в высоком титре - когда коэффициент позитивности антител выше 10 (в разных лабораториях нормы могут отличаться). У некоторых желающих привиться этот показатель иногда доходит до 22-24. Такой титр не требует вакцинации в ближайшем будущем. Повторно проверить антитела можно через полгода и тогда определить, не настало ли время для прививки. Даже если концентрация антител окажется не очень высокой — до 10, мы тоже советуем отложить прививку. Можно пересдать анализ через 2 месяца и посмотреть результат в динамике. Чтобы сравнение было корректным, надо выполнять исследование в одной и той же лаборатории и на одних и тех же тест-системах.

Чем чревата прививка для переболевшего с достаточным уровнем антител? Если я не смогу сделать анализ на антитела и привьюсь, что будет?

- Пока исследований на эту тему очень мало. По крайней мере, в аннотации к вакцине «Спутник V» среди противопоказаний нет диагноза «перенесенный COVID-19». Если человек не знает о перенесенной коронавирусной инфекции и у него нет возможности сдать анализ на антитела класса G, мы рекомендуем привиться.

Нужна прививка 80-летним и старше? Смогут ли у людей в таком возрасте в принципе выработаться в достаточном количестве антитела?

- Да, у пожилых иммунитет ослаблен и антитела вырабатываются не так активно, как у молодых. Но если посмотреть на мировой подход, то первая группа для вакцинации — как раз люди старше 80. У них риск развития жизнеугрожающих осложнений при COVID-19 намного превышает возможные риски от поствакцинальных реакций. В каком количестве выработаются у них антитела и как долго сохранятся, вопрос пока открытый. Впрочем, как и для молодых привившихся.

Если у человека больное сердце или он страдает онкологическим, аутоиммунным заболеванием — можно ли вакцинироваться?

- При любых тяжелых хронических заболеваниях возможность и риски вакцинации человек должен обязательно обсудить с лечащим врачом. Доктор должен решать, можно или нет конкретному человеку делать прививку, когда лучше ее делать, чтобы не спровоцировать обострение основного заболевания. При сахарном диабете противопоказаний нет — главное, чтобы он был скорректирован лечением.

Как готовиться к прививке?

- Вакцинация противопоказана при обострении любых хронических болезней, а также при инфекционных или неинфекционных заболеваниях в острой фазе. Как и при любой другой вакцинации антиковидную прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления.

Если человек не болел в последний месяц, то особая подготовка не нужна. Исключение - аллергики. Мы обычно рекомендуем им принимать антигистаминные препараты в течение 3-х дней до - в день прививки - 3-х дней после.



Что касается алкоголя, то выпивать не рекомендуется за день до первой прививки и желательно в течение месяца после. Этанол может менять реакцию организма на вакцину, снижать выработку антител. Осложнения после приема алкоголя на фоне прививки пока не описаны, но пить не стоит при проведении любой вакцинации, не только против коронавируса — это общие правила.

Какие побочные реакции чаще всего бывают после прививки?

- На коронавирусную вакцину «Спутник V» поствакцинацинальные реакции встречаются довольно часто. Чаще всего у привившихся возникают гриппоподобные симптомы - ломота в суставах, озноб, повышение температуры тела – в основном до субфебрильных цифр, но иногда до 38,5 и даже 39 градусов. И, как правило, это реакция не на ковидный компонент вакцины, а на аденовирус (в первой дозе содержится 26-й штамм аденовируса, во второй — 5-й штамм). Такие симптомы могут появиться в течение трех дней после вакцинации, но обычно это происходит в первый вечер или на следующий день. Если температура поднимается ощутимо, то можно принять парацетамол или нестероидный противовоспалительный препарат, например, ибупрофен.

Кроме симптомов ОРВИ, после прививки может немного поболеть место укола, - мазать его ничем не надо, пройдет само. Небольшая болезненность может сохраняться до недели — это нормально. Бывает также покраснение в месте инъекции — можно сделать йодную сетку, чтобы усилить кровоток и быстрее справиться с гиперемией.

Можно ли заболеть COVID-19 из-за прививки?

- Из-за прививки заболеть COVID-19 нельзя — вакцина неживая. Если в течение курса вакцинации у человека поднялась высокая температура, появились другие симптомы и он начинает беспокоиться, надо сдать мазок на коронавирус. Но даже если он будет положительным, вовсе не значит, что это результат прививки. Пока у человека не сформируется поствакцинальный иммунитет, он может заразиться где и когда угодно – все ведь продолжают ездить в транспорте, ходить на работу и по магазинам.

Через какое время должен выработаться стойкий иммунитет к коронавирусу?

- Вакцина вводится в два приема с интервалом в 21 день. По данным разработчика, стойкий иммунитет должен выработаться через 42 дня после первой прививки.

Как не заболеть ковидом, пока не выработается иммунитет? Надо ли соблюдать какие-то специальные меры защиты?

- Понятно, что полностью исключить контакты и риск заболеть между двумя прививками нельзя, поэтому надо просто добросовестно выполнять все известные правила — носить маску, соблюдать личную гигиену, социальную дистанцию.

В то же время надо понимать, что даже формирование защитного титра антител не означает, что после вакцинации нельзя заразиться. Любая прививка, не только коронавирусная, не дает 100-процентной защиты от заражения. Она позволяет, даже если заболеешь, переболеть нетяжело, без серьезных последствий и летального исхода. Хотите свести риски заражения к минимуму, продолжайте носить маски и мыть руки.

Если в промежутке между первой и второй прививкой я все же заболею COVID-19, чем это грозит? Я буду болеть тяжелее? Второй компонент вакцины мне будут вводить?

- Теоретически, болезнь может протекать немного тяжелее, но на практике таких случаев у нас не было. После вакцинации иммунная система все-таки ослаблена, она «работает» на вакцину, соответственно резервов на борьбу с реальной болезнью у нее остается мало. В принципе в первое время после прививки заболеть легче, чем в обычном состоянии — не важно, коронавирусом или другой инфекцией. Почему не делают разные прививки с интервалом в несколько дней? Потому что введение другого антигена на фоне уже запущенного иммунного ответа, «переключение» его на другую цель приводит к сбою нормального вакцинального процесса. Также и с инфекциями. Любые заболевания сразу после вакцинации нежелательны, поэтому после любой прививки надо особенно поберечься – как правило, иммунитет ослаблен первые две недели.

Что касается второго компонента вакцины, то вводить его уже, скорее всего, не будут. Такой человек будет оцениваться как переболевший COVID-19. Если через 3-4 месяца он проверит антитела и их окажется немного, тогда через полгода можно заново вакцинироваться. Правда, пока в аннотации к вакцине нет указаний ни насчет переболевших, ни насчет повторной вакцинации. Непонятно, будет ли для ревакцинации использоваться двойная доза или вообще другая вакцина. Слишком много пока неизвестных.

- А если до завершения цикла вакцинации я заболею ОРВИ или гриппом, риски те же?

- Надо обследоваться, чтобы убедиться в диагнозе. Если мазок на коронавирус будет отрицательным, то вторую прививку отложат — ее сделают не через 21 день после первой, а спустя 2 недели после выздоровления. Но перед этим все равно, кроме теста, желательно посмотреть антитела IgM и IgG. Если это был все-таки COVID-19, то от введения второго компонента вакцины сразу после болезни следует воздержаться.

После завершения курса дают паспорт вакцинации?

- Всех привившихся вносят в регистр вакцинированных – паспорта вакцинации можно будет получить через портал Госуслуг, если будет принято решение об их выдаче. Мы же выдаем пациентам справку после второй прививки и при необходимости вносим информацию в прививочные сертификаты.

Как проверить эффект вакцинации? Когда и какой анализ надо сдать, какие должны быть результаты?

- Раньше, чем через месяц после второй прививки проверять силу иммунитета нет смысла. Чтобы оценить эффект, надо сдать анализ на антитела IgG – он должен быть положительным. Оценка напряженности поствакцинального иммунитета проводится методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем, специфичных к наличию S-белка SARS-CoV-2 — именно он входит в состав оболочки вируса, формирует всем известную «корону» и отвечает за проникновение вируса в клетку. В вакцину «Спутник V» встроен ген, кодирующий этот белок.

Иначе говоря, какая часть вируса используется в вакцине в качестве антигена, на нее же надо смотреть и выработку антител. Поэтому тест-системы, определяющие антитела к ядерному белку вируса, не покажут наличие иммунитета. Также нет смысла для оценки поствакцинального иммунитета использовать тест-системы, суммарно показывающие иммуноглобулины M и G - это не даст понимания того, иммунитет ли это или острая форма заболевания.

Нормальной для создания защиты считается концентрация IgG в крови выше 10 Ед/мл (в зависимости от тест-систем показатель может меняться). В поликлинике нашей больницы вакцинация была начата в середине декабря 2020 года, поэтому пациентов, завершивших вакцинацию полностью, пока немного. Оценивать посвакцинальный иммунитет имеет смысл не ранее, чем через месяц после второй прививки. Поэтому пока данных об уровне выработки антител у нас еще нет. У врачей нашей больницы, проходивших вакцинацию осенью, показатель составлял 18-20 Ед/мл, а максимально доходил до 30. Может быть, он был и больше, просто используемые тест-системы не позволяли это определить.

Надежда Крылова

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