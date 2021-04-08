«100-процентная эффективность невозможна». Директор НИИ им. Пастера — о вакцине «ЭпиВакКорона»

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян привился вакциной «ЭпиВакКорона» одним из первых. «У меня все антитела есть, в том числе вирус-нейтрализующие», - говорит академик. Сегодня он прокомментировал «Доктору Питеру» первую поставку «ЭпиВакКороны» в Северную столицу.

Ученые привились без осложнений

13 700 доз вакцины «ЭпиВакКороны», которая сегодня пришла в город, фактически считается второй партией. Первая небольшая партия была привезена в город еще в декабре 2020 года и распределена в узком кругу, преимущественно сотрудников Роспотребнадзора, чьим структурным подразделением является новосибирский центр «Вектор». Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера также подведомственен Роспотребнадзору, поэтому ученые уже испытали эту вакцину на себе.

- Еще в декабре, когда поступила самая первая партия вакцины, мы имели возможность часть сотрудников нашего института провакцинировать, - рассказывает академик, директор НИИ им. Пастера Арег Тотолян. - Было привито более 50 человек, но только у одного сотрудника наблюдалась первые двое суток после вакцинации температурная реакция 37.4. Самая распространенная реакция, примерно у трети сотрудников, боль в месте инъекции, которая держалась только первые сутки после укола. Я сам привился этой вакциной перед Новым годом, у меня все антитела есть, в том числе вирус-нейтрализующие.

По словам директора НИИ им. Пастера никто из вакцинированных сотрудников не заболел COVID-19 – ни после первого, ни после второго укола. Напомним, участники III фазы клинических испытаний рассказывали «Доктору Питеру» о том, что среди них есть случаи заражения ковидом после вакцинации. Часть добровольцев так и не обнаружила у себя нейтрализующие антитела.

-Вакцинация проводится в активную фазу эпидемии впервые во всем мире, - поясняет Арег Тотолян. - Ранее всегда вакцинация проводилась в межэпидемический период. Но сегодня ситуация такова, что все имеющиеся вакцины применяются в острую фазу эпидемии. И этим все сказано. Поэтому естественно, что был небольшой процент заболевших - несколько человек в нашем институте после вакцинации перенесли ОРЗ.

Пожилые рискуют

Самую большую сейчас тревогу в научной и медицинской среде вызывает то, что «ЭпиВакКорону» рекомендуют людям старше 60 лет. III фаза клинических испытаний (на 3 тысячах добровольцев проверяют иммунногенные свойства вакцины) еще не завершена, поэтому говорить об эпидемиологической эффективности, то есть способности вакцины защищать от заражения COVID-19 и тяжелого течения инфекции, просто рано. В «Векторе» заявляют, что данные будут получены только к концу апреля. Поэтому уверенности в том, что вакцина обеспечит необходимую защиту, пока нет. Если вдруг новосибирская разработка будет не столь эффективна, как ожидается, а пожилые люди, которые наиболее уязвимы перед вирусом, привьются, будут чувствовать себя в безопасности и прекратят, к примеру, самоизоляцию, то последствия могут быть серьезными.

- Существует официальное разрешение Минздрава для применения «ЭпиВакКороны» у россиян 60 плюс, - ответил академик Тотолян на вопрос «Доктора Питера», насколько смело можно сейчас рекомендовать «ЭпиВакКорону» пожилым людям.

Неоднократные заявления разработчиков вакцины о 100-процентной иммуннологической эффективности препарата академик Тотолян воспринял скептически.

- Я никогда не слышал о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны» от разработчиков вакцины, в том числе от директора научного центра «Вектора». То, что вакцина имеет достаточно высокий процент, это правда. Но это касается и других российских вакцин. Стопроцентной эффективности не может быть никогда.

Журнал НИИ Пастера — один из лидеров в России

«Полная научная непрозрачность», - критиковала разработку "Вектора" молекулярный биолог Ольга Матвеева. Она и ее коллеги не раз говорили в интервью «Доктору Питеру», что главная проблема этой вакцины, как и многих других вакцин в России, это отсутствие публикаций результатов клинических исследований - публикаций в научных журналах или доступ к части регистрационного досье, не содержащей коммерческой тайны. В марте 2021 года отчет по первым двум фазам клинических испытаний был напечатан в журнале «Инфекция и иммунитет», издание учреждено НИИ им. Пастера и РАН. Главным редактором журнала является академик Арег Тотолян, которому «Доктор Питер» и задал главный вопрос.

- Почему результаты I-II фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» были опубликованы в российском журнале, с низким индексом цитируемости, а не в международном, авторитетном издании, как предполагалось изначально?

- Журнал «Инфекция и иммунитет» - один из лидеров профильных изданий в России. Почему разработчики «Вектора» обратились именно в российский журнал? Я не задавал им такого вопроса. Но мне как главному редактору льстит, что они выбрали именно наш журнал. Если все хорошие разработки публиковать в зарубежных журналах, то российские никогда не будут развиваться. Я не слышал претензии по качеству статьи. Публикация прошла полноценное рецензирование. Журнал «Инфекция и иммунитет» работает по международным стандартам, в системе электронного издательства. Единственное исключение, которое было сделано для этой статьи, это сроки публикации. Причины понятны — тема актуальная, журнал посчитал своим долгом как можно быстрее статью опубликовать.

Спрос изучат в поликлиниках

Как сообщили «Доктору Питеру» в городском комздраве, 13 700 доз «ЭпиВакКороны» будут распределены в крупнейшие поликлиники (порядка 40) во всех районах Петербурга. Полный список поликлиник, где можно будет получить «ЭпиВакКорону», власти обещают опубликовать в ближайшее время. Сама процедура вакцинации ничем не будет отличаться от стандартной — разговор с врачом, затем укол. Как пояснили в комздраве, при записи на прививку уточнять, что вы хотите получить именно «ЭпиВакКорону», не нужно. Только в самой поликлинике можно будет выбрать, чем уколоться - «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». Вероятно, что такая схема может породить конфликты на местах — если вдруг желающих привиться именно новосибирской вакциной будет много, ее может элементарно кому-то не хватить. Но чиновники, похоже, еще сами не понимают, какой спрос будет на «ЭпиВакКорону». Когда в Петербурге планируется привезти следующую партию, неизвестно.

Ирина Фигурина

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