Ученые из Кембриджского университета совершили настоящий прорыв. Они сумели создать микроскопический имплант для позвоночника, который можно надуть. Использовать его будут в нейромодуляции — методе, который считается одним из самых действенных и распространенных способов лечения болей в спине. Специальный передатчик стимулирует спинной мозг и облегчает состояние пациента.
Существует два типа устройств — довольно громоздкое, при котором требуется хирургическое вмешательство, общий наркоз и длительная реабилитация и компактное, его вводят при помощи иглы, но оно менее эффективное. Последнее, к сожалению, не затрагивает все участки для стимуляции. Исследователи выясняли, можно ли его каким-то способом «накачать». Оказалось — можно!
«Мы разработали устройство с тонкой, гибкой электроникой и жидкостными каналами, — описали прибор в научном журнале
Устройство уже прошло испытание на моделях и на человеческих останках. Тестирование показало отличные варианты. Ученые планируют приступить к испытаниям на живых моделях.
Стимуляция спинного мозга довольно популярная процедура. Ежегодно имплантируются около 50 тысяч устройств. Вначале нейромодуляцию использовали только для лечения болей в спине, теперь же список показаний увеличился. Подходит она для купирования болевого синдрома в ногах, груди, стенокардии.
Новое устройство изготовлено из биосовместимых материалов: парилен-С, силикон, полиэтилен, полиимид и золото. Для адаптации к размерам полости в него вводят воздух после имплантации. Вся конструкция с гидравлическими соединениями, электроникой и поддерживающими трубками в неразвернутом состоянии имеет диаметр не более 2 миллиметров, чтобы поместиться внутрь иглы Туохи.
«Внутрь устройства также помещается жесткий стилет, чтобы придать механическую стабильность конструкции, — уточнили изобретатели. — Это предотвращает перегиб во время введения и использования и устойчивость при многократном изгибе, так как человеческий позвоночник в среднем совершает 4400 изгибов в день».
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