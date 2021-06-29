Ученые из Кембриджского университета совершили настоящий прорыв. Они сумели создать микроскопический имплант для позвоночника, который можно надуть. Использовать его будут в нейромодуляции — методе, который считается одним из самых действенных и распространенных способов лечения болей в спине. Специальный передатчик стимулирует спинной мозг и облегчает состояние пациента.

Существует два типа устройств — довольно громоздкое, при котором требуется хирургическое вмешательство, общий наркоз и длительная реабилитация и компактное, его вводят при помощи иглы, но оно менее эффективное. Последнее, к сожалению, не затрагивает все участки для стимуляции. Исследователи выясняли, можно ли его каким-то способом «накачать». Оказалось — можно!

«Мы разработали устройство с тонкой, гибкой электроникой и жидкостными каналами, — описали прибор в научном журнале Sciencemag . — Его можно свернуть в форму стандартной иглы и, по необходимости, имплантировать в любой участок и расширить на месте».

Устройство уже прошло испытание на моделях и на человеческих останках. Тестирование показало отличные варианты. Ученые планируют приступить к испытаниям на живых моделях.