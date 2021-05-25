Вы когда-нибудь обращали внимание, как сидите за компьютером в течение дня? Ноги одна на другой, или поджаты под себя, а может, под стулом и скрещены в лодыжках? А на экран монитора смотрите сверху вниз или снизу вверх? Шея и спина не болят вечером?
На самом деле, если вы сидите на работе неправильно, можно заработать реальные проблемы - в том числе, с позвоночником, остеохондроз и многие другие.
- Неправильная осанка способствует искривлению позвоночника, развитию остеохондроза и появлению хронических болей в спине. Она может негативно влиять на работу дыхательной, сердечно-сосудистой систем и даже отражаться на деятельности головного мозга. Из-за этого появляются вялость и сонливость, и к концу дня организм сильнее устает, - говорит Сергей Алексутов, ведущий врач-травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА.
Например, при положении - смотрим на экран сверху вниз, реально заработать синдром "текстовой шеи" (TextNeck), который может стать причиной головных болей, быстрой утомляемости, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, ускорит появление брылей, колец Венеры и второго подбородка. Есть способ проверить, есть ли у вас "текстовая" шея. Попросите кого-то сфотографировать вас сбоку. Расслабьтесь, стойте, как обычно. Присмотритесь к фотографии: если ваше ухо находится не на одной линии с плечом, а перед ним, то пора принимать меры. К врачу стоит обращаться только в том случае, если кроме этого симптома у вас есть боль или онемение.
Как сидеть за компьютером правильно
- Спину надо держать ровно, в естественном положении, не наклоняя ее вперед.
- Голова, плечи и таз должны оставаться на одном уровне.
- Не опускайте и не задирайте голову, монитор располагайте на линии глаз. Иначе к концу дня у вас заболит шея, а впоследствии могут начать неметь руки.
- Оптимальное расстояние до экрана – 50–70 см.
- Плечи должны быть расслабленными, локти рекомендуется держать под углом 90-120°.
- Для поддержки позвоночника стопы нужно ставить на поверхность всей подошвой.
- Колени сгибаем под прямым углом, сидеть в положении нога на ногу, скрещивать их или класть под себя нельзя.
Восстанавливаем кровообращение в ногах
Сидячая работа также нередко становится причиной развития варикозной болезни, появления боли, чувства тяжести в ногах и отеков. С этой проблемой справиться сложнее - не сидеть в офисе невозможно, тут надо или менять работу или принимать серьезные меры профилактики варикоза - например, носить специальный компрессионный трикотаж или тренировать мышцы на венотренажере. Он ставится под стол и упражняться на нем можно, разгоняя кровь, не отрываясь от работы.
- Тренировка очень простая - надо попеременно надавливать на венотренажер правой и левой стопой, имитируя ходьбу. Это стимулирует работу мышечно-венозной помпы, что способствует улучшению кровотока в ногах. Отрываться от работы не придется, упражнение можно делать сидя за компьютером, - советует Сергей Алексутов.
Обувь для офиса: исправляем ошибки
Немаловажный момент - офисная обувь. Для "сменки" кто-то приносит из дома стоптанные балетки, а другой вышагивает до кулера и обратно в элегантных лодочках на каблуке. И тот, и другой вариант могут стать причиной проблем со здоровьем.
- Туфли с узким носом
В такой обуви ступни испытывают лишнюю нагрузку даже в статичном положении, так как создается сильное давление на переднюю часть стопы, которое может впоследствии привести к деформации пальцев и нарушению кровообращения.
- Обувь на высоком каблуке
Увеличивают нагрузку на стопы и на всю опорно-двигательную систему. Встав на шпильки после долгого сидения за компьютером, мы резко подвергаем стопы нагрузке, ведь мышцы и связки были расслаблены и не работали. При этом нагрузку в итоге принимает весь позвоночник.
- Балетки на плоской подошве
Такая обувь не защищает ступни от ударов о поверхность.
Подходящий вариант обуви - на каблуке высотой 2–4 сантиметра, широким передним отделом и фиксирующим задником.
Какие упражнения можно делать в офисе
- Не сидите за компьютером часами, находите время на разминки, небольшие прогулки хотя бы по офису. Во время перерывов можно делать легкие упражнения на растяжку. Такие классические упражнения, как вращения головы, круговые движения руками, попеременная ходьба на носочках и пяточках, на внутренней и наружной стороне стопы, стимулируют работу мышц, укрепляют связки и суставы. Конечно, нужно стараться вести активный образ жизни, заниматься спортом, но не через силу. Лучше всего определить временные промежутки, когда вы чувствуете себя бодрее, и исходя из этого, разработать программу тренировок. Можно обратиться к фитнес-тренеру за консультацией, - советует врач-травматолог-ортопед.
© ДокторПитер
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