Вы когда-нибудь обращали внимание, как сидите за компьютером в течение дня? Ноги одна на другой, или поджаты под себя, а может, под стулом и скрещены в лодыжках? А на экран монитора смотрите сверху вниз или снизу вверх? Шея и спина не болят вечером?

На самом деле, если вы сидите на работе неправильно, можно заработать реальные проблемы - в том числе, с позвоночником, остеохондроз и многие другие.

- Неправильная осанка способствует искривлению позвоночника, развитию остеохондроза и появлению хронических болей в спине. Она может негативно влиять на работу дыхательной, сердечно-сосудистой систем и даже отражаться на деятельности головного мозга. Из-за этого появляются вялость и сонливость, и к концу дня организм сильнее устает, - говорит Сергей Алексутов, ведущий врач-травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА.

Например, при положении - смотрим на экран сверху вниз, реально заработать синдром "текстовой шеи" (TextNeck), который может стать причиной головных болей, быстрой утомляемости, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, ускорит появление брылей, колец Венеры и второго подбородка. Есть способ проверить, есть ли у вас "текстовая" шея. Попросите кого-то сфотографировать вас сбоку. Расслабьтесь, стойте, как обычно. Присмотритесь к фотографии: если ваше ухо находится не на одной линии с плечом, а перед ним, то пора принимать меры. К врачу стоит обращаться только в том случае, если кроме этого симптома у вас есть боль или онемение.

Как сидеть за компьютером правильно