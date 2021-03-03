Спиной к двери работается хуже. Где надо сидеть в офисе, выяснили исследователи

Если вы собираетесь вернуться в офис с "удаленки", и у вас есть возможность выбирать, где сидеть, делайте это с умом, говорят исследователи. Они выяснили, какие офисные места более комфортны для сотрудников - где лучше и качественнее работается.

Место, где находится ваш стол на работе, влияет на производительность труда и на ваше здоровье. Исследователи из Лондонского университета выяснили, где лучше всего сидеть в офисе, чтобы работалось эффективнее и сотрудник не испытывал дискомфорт. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One, пишет BBC.

Cамым неудобным считается рабочее место, занимая которое, офисный работник сидит спиной к другим работающим или входящим в кабинет людям.

Офисные сотрудники, сидящие у окна, работают более продуктивно и могут долго оставаться сосредоточенными, чем те, кто сидит ближе к стене.

На рабочем месте, с которого виден весь кабинет и коллеги, сотрудник чувствует себя более комфортно. Но если перед ним стоят другие столы, то рабочая среда оценивается как менее благоприятная.

В худшем положении те сотрудники, чьи столы стоят в углу, сбоку, далеко от окна, и обзор с их рабочего места минимален.

«Крайне важно, сколько людей вы видите перед собой, когда работаете, и как много коллег сидит за вашей спиной. Комфортнее там, где сзади меньше, впереди - больше. Нам всем нравится защищенная спина", - говорит один из авторов исследования профессор Керстин Зайлер. Она отмечает, что большой офис открытого типа - не самый лучший вариант организации рабочего пространства.

«Лучше всего себя чувствует персонал в небольших помещениях с открытой планировкой. И те, кто получает наибольший обзор офиса, может работать продуктивнее, лучше концентрируется на выполняемых задачах и получает большее удовлетворение от сплоченности команды и взаимодействия с коллегами", - говорит Керстин Зайлер. Профессор отметила, что компании, в которых офис устроен в формате open space, могли бы дать сотрудникам возможность выбирать рабочие места "под определенные задачи".

«Например, если человек хочет предельно сконцентрироваться, например, ему нужно закончить важный отчет, он мог бы сесть в определенную "зону комфорта". Но если требуется работа в команде, обсуждение совместных планов и идей, то стоит переместиться в другую часть офиса".

Добавим, ранее врачи признавали, что рабочее место у окна, откуда поступает больше дневного света и солнца, может улучшить качество сна ночью. При дневном свете вырабатывается гормон серотонин. Он отвечает не только за чувство радости и счастья, но и за настройку внутренних часов организма. Серотонин неразрывно связан и с мелатонином, "гормоном сна". Поэтому недостаточная активность днем и нехватка света может понижать уровень мелатонина, который посылает организму сигнал подготовки ко сну с наступлением темноты. Он просто не даст нужный эффект, если мы не получим достаточно света в течение дня.

Исследователи также выяснили, что открытые рабочие пространства позволяют легче распространяться патогенным микроорганизмам. Кроме того, пребывание в коллективе добавляет стрессовую нагрузку на организм и снижает активность иммунной системы

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